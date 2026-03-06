Ecopetrol entregará becas para universitarios, incluyen manutención, transporte, alojamiento, alimentación, cursos de inglés y hasta derechos de grado

Ecopetrol anuncia la convocatoria nacional de becas universitarias para jóvenes egresados de colegios públicos en Colombia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El programa de becas Bachilleres Ecopetrol “Mario Galán Gómez” abrió una nueva edición para estudiantes que terminaron el bachillerato en instituciones oficiales de Colombia y que hayan alcanzado un puntaje mínimo de 250 en la prueba Saber 11 (examen de Estado).

Esta iniciativa, cuyo proceso de inscripción en línea ya está disponible, cubre el 100% del valor de la matrícula universitaria en instituciones acreditadas y proporciona recursos adicionales para manutención, transporte, alojamiento, alimentación, cursos de inglés y derechos de grado, según informó Ecopetrol.

En la fase final de la convocatoria, la compañía comunicó que los resultados se notificarán a los postulantes seleccionados por correo electrónico el 30 de abril de 2026 a partir de las 12:00 p. m.. La empresa enfatizó la importancia de verificar cuidadosamente los datos ingresados durante la postulación, ya que solo se permite una única inscripción.

La beca ofrece financiamiento integral durante toda la duración de la carrera universitaria, condicionado al cumplimiento de los requisitos académicos establecidos por el programa.

Las becas de Ecopetrol ofrecen apoyo integral para manutención, transporte, alojamiento, alimentación, cursos de inglés y derechos de grado - crédito Luisa González/Reuters

Incluye respaldo económico adicional para quienes deben cambiar de ciudad, de modo que el alojamiento y la manutención no se conviertan en obstáculo para la permanencia universitaria.

“Alimentación y transporte: $1.305.448 semestrales. Alojamiento $2.752.730 semestrales para quienes se trasladan desde su ciudad de origen. Esta suma incluye el incremento anual del IPC”, dice la información publicada por Ecopetrol en su página web.

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente por el portal oficial de Ecopetrol, donde los aspirantes encuentran detallados el reglamento, los requisitos y el cronograma.

Entre los documentos solicitados figuran una fotografía tipo documento y un ensayo de hasta 500 palabras. En este ensayo, cada postulante debe exponer sus motivaciones para solicitar la beca, sus metas académicas y profesionales, y describir el impacto que espera tener en su comunidad.

Además del rendimiento académico, la selección toma en cuenta el liderazgo demostrado, la participación en iniciativas sociales y el compromiso con el desarrollo local. Para ello, Ecopetrol solicita que los estudiantes integren en su ensayo experiencias ligadas a proyectos comunitarios, iniciativas educativas o acciones que fortalezcan el tejido social en sus poblaciones.

El programa “Mario Galán Gómez” forma parte central de las estrategias de inversión social de Ecopetrol para promover el desarrollo inclusivo mediante la educación.

Estudiantes con un puntaje mínimo de 250 en la prueba Saber 11 pueden postularse a las becas universitarias de Ecopetrol - crédito Icfes

Desde su creación, la compañía ha respaldado a jóvenes de distintos territorios, facilitando su acceso a la universidad y fomentando la construcción de capital humano orientado al desarrollo económico y social de Colombia.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos que hayan culminado el bachillerato en colegios públicos, tanto urbanos como rurales, y hayan presentado la Saber 11 con un puntaje mínimo de 250.

Los beneficiarios seleccionados recibirán acompañamiento durante su ingreso a la universidad acreditada de su elección, garantizando respaldo académico y económico durante todo el ciclo de estudios superiores.

De acuerdo con Ecopetrol, la compañía busca con este programa “contribuir al desarrollo social mediante la educación y ampliar las oportunidades para estudiantes que buscan acceder a la universidad”.

Toda la información sobre reglamento, fechas y requisitos, así como el acceso a la postulación, está disponible en el portal oficial de Ecopetrol.

Así mismo, el programa Bachilleres Ecopetrol otorgará en 2026 hasta 100 becas a estudiantes destacados de distintos departamentos y zonas del país, tanto rurales como urbanas, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior en Colombia.

Ecopetrol apoya a bachilleres de zonas urbanas y rurales, promoviendo la equidad en el acceso a la educación superior de calidad - crédito Ecopetrol

El proceso prioriza una participación diversa, promoviendo el acceso de jóvenes que pertenezcan a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, pueblo Rrom/gitano, así como víctimas del conflicto armado, personas Lgbtiq+ y jóvenes con discapacidad, incorporando enfoque de género en la selección de beneficiarios.

Entre los beneficiados se encuentran los mejores bachilleres de cada departamento, tanto en áreas urbanas como rurales, así como estudiantes destacados de zonas en las que opera Ecopetrol y de comunidades étnicas que se postulen al programa.

Además de reconocer el rendimiento académico, Bachilleres Ecopetrol 2026 pondrá en valor el compromiso de los jóvenes con la convivencia, la reconciliación y la construcción de paz dentro de sus comunidades.