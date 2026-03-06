Así habría cerrado el IPC de febrero de 2026 en Colombia debido al aumento del salario mínimo: el Dane confirmará la cifra

El salario mínimo tuvo un aumento del 23,7% para 2026 y ya se estaría sintiendo en varios sectores de la economía colombiana, lo que impulsa la inflación - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística publicará el 6 de marzo los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a febrero de 2026. El mercado prevé un repunte significativo de la inflación en Colombia, con proyecciones que la ubican en su nivel anual más alto desde septiembre de 2024, lo que implicaría uno de los aumentos más marcados en más de un año.

Para febrero de 2026, entidades y analistas estiman que la inflación anual alcanzará el 5,52%, superando los registros de los últimos 15 meses. Las proyecciones advierten sobre la presión constante de los precios, especialmente en alimentos, servicios y rubros regulados. Se espera que el dato mensual ronde el 1,30%, consolidando dos meses consecutivos de aceleración e indicando la dificultad de retornar al rango meta del Banco de la República, situado en 3%.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bancolombia advierte que la variación mensual del IPC podría llegar a 1,30%, lo que impulsaría la inflación anual hasta el 5,52%. El resultado supone un incremento de 17 puntos básicos (pb) respecto a enero y confirma la tendencia ascendente iniciada en enero, cuando la tasa anual fue del 5,35%.

Bancolombia espera que la inflación anual cierre febrero de 2026 en 5,52% - crédito Bancolombia

La Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) indica que el rango previsto para la inflación de febrero se sitúa entre 5,43% y 5,66%.

Los analistas consultados por ambas entidades destacan la alta dispersión en las expectativas, lo que refleja la incertidumbre sobre el avance mensual. Además, en enero de 2026 la inflación ya había superado las previsiones, resultado de los incrementos en alimentos y ajustes típicos de inicio de año.

Factores que impulsan la inflación Colombia 2026

Según Bancolombia, el componente alimentario seguirá siendo el principal motor del aumento mensual. “Nuestras estimaciones, basadas en información de alta frecuencia, apuntan a una inflación mensual de 1,64%”, señalaron los analistas de la entidad. El informe atribuye esta presión alza tanto a alimentos perecederos como procesados, fenómeno que completaría dos meses consecutivos de incrementos en la tasa anual de este rubro.

En cuanto a los precios regulados, la entidad bancaria estima una inflación mensual de 1,44%, impulsada por ajustes en aranceles del sistema educativo —sobre todo en educación secundaria, preescolar y primaria— y por incrementos en transporte, combustibles y suministro de agua. Anticipa que el segmento sumaría dos meses seguidos de aumentos anuales, reflejo de la actualización de tarifas y la indexación vinculada a variaciones salariales.

Por su parte, el sector servicios muestra signos similares. Los analistas de Bancolombia pronostican una inflación mensual cercana a 1,31%, influida, sobre todo, por el comportamiento de los arriendos y el aumento de precios en comidas servidas fuera del hogar.

“La indexación continúa siendo un factor determinante en la dinámica inflacionaria del sector”, explicaron. El incremento del salario mínimo elevó la presión en servicios que dependen en gran medida del trabajo humano, dificultando la normalización inflacionaria durante el año.

Corficolombiana espera que el sector servicios haya sido el gran jalonador de la inflación en febrero de 2026 - crédito @Corficolombiana/X

Mientras tanto, el grupo de bienes muestra un comportamiento más moderado. Bancolombia calcula una inflación mensual de 0,57% en este segmento, impulsada por incrementos en uniformes escolares, bebidas alcohólicas y medicamentos. Pese a la menor presión, este grupo completaría tres meses consecutivos de alzas, aportando de manera gradual al resultado total del IPC.

Opiniones de los analistas y escenarios de cierre de año

Corficolombiana estima que la inflación repuntará en febrero, con un alza mensual de 1,22% y una tasa anual de 5,44%. Según la entidad, “el aumento estaría impulsado por servicios que se ajustan con el salario mínimo (como comidas fuera del hogar), además de transporte y alimentos”. Dijo que, aunque gasolina y energía dan algo de alivio, preocupa que Colombia sea el único país de la región con inflación fuera del rango meta y acelerándose.

Por su parte, la economista principal de DaviBank, Jackeline Piraján, destaca la relevancia de los salarios y la dispersión de expectativas en el mercado local.

“En este mes veremos qué tanto los costos laborales se siguen transmitiendo a los precios y qué tanto los intentos de reducir precios, como en el caso de la gasolina, pueden hacer un contrapeso”, puntualizó. Resaltó que, si bien en febrero continuó el debate acerca de la legalidad del incremento del salario mínimo, “no se espera por el momento que la inflación cambie su rumbo por este factor, por lo que el consenso del mercado sigue anticipando un cierre de año alrededor del 6,3% al 6,4%”.

Las encuestas muestran una alta dispersión en las previsiones para febrero, ya que la inflación podría fluctuar entre 5,2% y 5,9%. Este rango ilustra la complejidad de anticipar el avance mensual de los precios y resalta la sensibilidad de componentes como la educación durante el primer trimestre.

La inflación en Colombia cerraría febrero de 2026 entre 5,43% y 5,66% - crédito Fedesarrollo y bvc

Proyecciones para el cierre de 2026 y perspectivas a 12 meses

Según la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la bvc, la inflación cerraría 2026 en 6,41%, ligeramente por debajo del 6,50% contemplado en la edición anterior. El rango de expectativas oscila entre 6,25% y 6,58%, lo que evidencia que los analistas mantienen sus previsiones fuera de la meta establecida por el Banco de la República (2% - 4%).

De cara a los próximos doce meses, Fedesarrollo proyecta que febrero de 2027 presentará una inflación anual de 5,99%, lo que confirma las dificultades para reducir las presiones subyacentes y regresar al rango considerado óptimo para la estabilidad de precios en Colombia.

En cuanto a la inflación básica, Bancolombia prevé una variación mensual en febrero de 1,19% y una tasa anual de 5,35%, acumulando cinco meses seguidos por encima del umbral de 5%. Para la inflación que excluye alimentos y precios regulados, Bancolombia estima un aumento mensual de 1,11%, llevando la tasa anual hasta el 5,76%, el máximo registrado desde julio de 2024.