Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras exponer escándalo con su familia por la custodia de su hija

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, respondió a las críticas tras usar una canción de Anuel AA en redes sociales y dejó claro que el ambiente familiar no se ha visto afectado por esa elección musical

Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras atravesar una crisis familiar y de salud mental que ha captado la atención de seguidores y medios.

En las últimas semanas, la empresaria e influenciadora ha expuesto en sus redes sociales la difícil situación que vive, marcada por un proceso legal contra su expareja, Jaime Llano, padre de su hija Sophia, y un distanciamiento con parte de su familia.

El caso ganó visibilidad después de que Verónica compartiera videos donde relató episodios complicados ocurridos durante su embarazo, así como dificultades actuales relacionadas con la custodia de su hija.

En sus declaraciones, denunció que la familia de su expareja estaría en su contra y que la separación se produjo cuando cursaba el quinto mes de embarazo, en medio de discusiones que afectaron su salud emocional. “Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda, es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, expresó entre lágrimas.

La empresaria y hermana mayor de Karol G se mostró afectada por el distanciamiento de su familia y la presión mediática

El 23 de febrero, la situación se tornó aún más delicada cuando Giraldo publicó imágenes de una herida profunda en sus dedos, resultado, según explicó, de un intento de ingresar a la vivienda de los padres de Llano, donde se encontraba su hija. El incidente habría sido agravado por una denuncia vinculada a su historial clínico, incrementando la preocupación por su estado de salud.

La polémica se intensificó cuando su cuenta de Instagram fue desactivada, sumiendo a sus seguidores en la incertidumbre sobre su paradero y bienestar. Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular una fotografía en la que supuestamente se ve a Verónica caminando con bolsas de compras en lo que sería territorio estadounidense, reconocible por la presencia de una bandera de Estados Unidos en el fondo.

Aunque no hay confirmación oficial sobre la fecha ni el lugar donde fue tomada, la fotografía sugiere que Verónica Giraldo habría reaparecido en público tras varios días de ausencia. En la imagen, se observa que lleva la mano vendada, lo que podría estar relacionado con la lesión que mostró en su último video en redes sociales. Según relató entonces, la herida se produjo al intentar abrir una de las ventanas de la casa de sus padres.

La reciente aparición de una fotografía de Verónica Giraldo ha reavivado el interés y las preguntas sobre el momento que atraviesa, en medio de disputas familiares y el escrutinio constante en redes sociales

El entorno familiar, hasta ahora, ha permanecido mayormente reservado. Sólo Jessica Giraldo, la hermana menor, se pronunció públicamente para señalar que la prioridad es el bienestar de Verónica y de la niña. Mientras tanto, la situación sigue generando debate y preocupación en redes sociales, donde muchos se preguntan por el desenlace del proceso legal y el futuro de la empresaria.

El conflicto familiar y legal que enfrenta Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales durante las últimas semanas. La empresaria y creadora digital expuso públicamente la disputa por la custodia de su hija Sophia, señalando a su expareja Jaime Llano como responsable de una difícil batalla judicial y denunciando la falta de apoyo por parte de su familia.

El caso ha generado debate en redes sociales y ha puesto de relieve la importancia de las redes de apoyo en momentos de crisis familiar

La situación escaló cuando Giraldo detalló antecedentes de violencia en su infancia, asegurando que su propio entorno naturalizó episodios de agresión entre sus padres. “El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar”, recordó. En sus declaraciones, insistió en que la familia minimizó estos episodios: “Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita”.

“Ya no me importa qué pase con mi vida, porque me quitaron el sentido de vivir”, confesó Giraldo en medio de la presión emocional y legal que enfrenta. Según su testimonio, sus padres actualmente resguardan a la menor, lo que ha profundizado la fractura familiar.