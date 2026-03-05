Colombia

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reapareció tras exponer escándalo con su familia por la custodia de su hija

La empresaria y hermana mayor de ‘La Bichota’ ha estado en el centro de la atención pública tras atravesar una compleja situación familiar, que incluyó denuncias y una ausencia en redes sociales que inquietó a sus seguidores

Guardar
Verónica Giraldo, hermana de Karol
Verónica Giraldo, hermana de Karol G, respondió a las críticas tras usar una canción de Anuel AA en redes sociales y dejó claro que el ambiente familiar no se ha visto afectado por esa elección musical - crédito @verogiraldonavarro/ Instagram

Verónica Giraldo, hermana mayor de Karol G, vuelve a estar en el centro de la conversación pública tras atravesar una crisis familiar y de salud mental que ha captado la atención de seguidores y medios.

En las últimas semanas, la empresaria e influenciadora ha expuesto en sus redes sociales la difícil situación que vive, marcada por un proceso legal contra su expareja, Jaime Llano, padre de su hija Sophia, y un distanciamiento con parte de su familia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso ganó visibilidad después de que Verónica compartiera videos donde relató episodios complicados ocurridos durante su embarazo, así como dificultades actuales relacionadas con la custodia de su hija.

En sus declaraciones, denunció que la familia de su expareja estaría en su contra y que la separación se produjo cuando cursaba el quinto mes de embarazo, en medio de discusiones que afectaron su salud emocional. “Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda, es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, expresó entre lágrimas.

La empresaria y hermana mayor
La empresaria y hermana mayor de Karol G se mostró afectada por el distanciamiento de su familia y la presión mediática - crédito @verogiraldonavarro/IG

El 23 de febrero, la situación se tornó aún más delicada cuando Giraldo publicó imágenes de una herida profunda en sus dedos, resultado, según explicó, de un intento de ingresar a la vivienda de los padres de Llano, donde se encontraba su hija. El incidente habría sido agravado por una denuncia vinculada a su historial clínico, incrementando la preocupación por su estado de salud.

La polémica se intensificó cuando su cuenta de Instagram fue desactivada, sumiendo a sus seguidores en la incertidumbre sobre su paradero y bienestar. Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular una fotografía en la que supuestamente se ve a Verónica caminando con bolsas de compras en lo que sería territorio estadounidense, reconocible por la presencia de una bandera de Estados Unidos en el fondo.

Aunque no hay confirmación oficial sobre la fecha ni el lugar donde fue tomada, la fotografía sugiere que Verónica Giraldo habría reaparecido en público tras varios días de ausencia. En la imagen, se observa que lleva la mano vendada, lo que podría estar relacionado con la lesión que mostró en su último video en redes sociales. Según relató entonces, la herida se produjo al intentar abrir una de las ventanas de la casa de sus padres.

La reciente aparición de una
La reciente aparición de una fotografía de Verónica Giraldo ha reavivado el interés y las preguntas sobre el momento que atraviesa, en medio de disputas familiares y el escrutinio constante en redes sociales - crédito @ letengoelchisme/ Instagram

El entorno familiar, hasta ahora, ha permanecido mayormente reservado. Sólo Jessica Giraldo, la hermana menor, se pronunció públicamente para señalar que la prioridad es el bienestar de Verónica y de la niña. Mientras tanto, la situación sigue generando debate y preocupación en redes sociales, donde muchos se preguntan por el desenlace del proceso legal y el futuro de la empresaria.

El conflicto familiar y legal que enfrenta Verónica Giraldo, hermana de Karol G, se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales durante las últimas semanas. La empresaria y creadora digital expuso públicamente la disputa por la custodia de su hija Sophia, señalando a su expareja Jaime Llano como responsable de una difícil batalla judicial y denunciando la falta de apoyo por parte de su familia.

El caso ha generado debate
El caso ha generado debate en redes sociales y ha puesto de relieve la importancia de las redes de apoyo en momentos de crisis familiar - crédito @verogiraldonavarro/Instagram

La situación escaló cuando Giraldo detalló antecedentes de violencia en su infancia, asegurando que su propio entorno naturalizó episodios de agresión entre sus padres. “El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar”, recordó. En sus declaraciones, insistió en que la familia minimizó estos episodios: “Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita”.

“Ya no me importa qué pase con mi vida, porque me quitaron el sentido de vivir”, confesó Giraldo en medio de la presión emocional y legal que enfrenta. Según su testimonio, sus padres actualmente resguardan a la menor, lo que ha profundizado la fractura familiar.

Temas Relacionados

Hermana Karol GVerónica GiraldoCrisis familiar Verónica GiraldoSalud mental famososPolémica familia Karol GColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Corte Suprema no le dio la razón Cambio Radical: el partido había pedido sancionar a dos de sus congresistas

El alto tribunal consideró que los señalamientos corresponden a conflictos internos del partido y no constituyen delitos, cerrando la puerta a sanciones judiciales

Corte Suprema no le dio

Polémica por publicación de amigo de Karen Sevillano en la que da consejos a los hombres que están en busca de una relación

El creador de contenido Leymar Brown compartió unas contundentes palabras con sus seguidores y la superación personal, las cuales dividieron opiniones entre el público

Polémica por publicación de amigo

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 25 Bundesliga

El equipo bávaro tendrá la posibilidad de comenzar el fin de semana sacando más ventaja a su más inmediato perseguidor: Borussia Dortmund

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach:

Quién fue el almirante José Prudencio Padilla, a quien le rinden homenaje con polémica película en la que aparece Gustavo Petro

El militar naval conocido como “el Príncipe del mar” hizo parte de la campaña libertadora de Simón Bolívar

Quién fue el almirante José

Colombia debuta en el Clásico Mundial de Béisbol: los mejores jugadores del plantel, el calendario y dónde ver los partidos

El equipo dirigido por Mosquera inicia su camino en territorio boricua con figuras jóvenes y experimentadas, buscando un cupo para Los Ángeles 2028 y superar su mejor marca histórica

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así recluta a sus miembros

Así recluta a sus miembros el Clan del Golfo según audios obtenidos por las autoridades: “Esperamos que sea una magnífica gratificación”

Ofrecen recompensa para esclarecer el crimen de Adriana Naranjo, esposa de un funcionario de la Alcaldía de Andes, Antioquia

Los Shotas estarían recibiendo armas del ELN: cayeron cuatro presuntos integrantes del grupo armado en Buenaventura

Cayó alias Daniel, pseudopolítico del Clan del Golfo en Ituango, Antioquia: tenía listo el plan para afectar las elecciones

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

ENTRETENIMIENTO

Polémica por publicación de amigo

Polémica por publicación de amigo de Karen Sevillano en la que da consejos a los hombres que están en busca de una relación

Yina Calderón respondió las indirectas de Melissa Gate: “Estoy a otro nivel”

Kris R reveló cómo fue su primer beso con Karina García: cuál fue la reacción de la modelo

Lina Tejeiro estaría en problemas en las grabaciones de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’: podría quedar eliminada por ese motivo

Equipo de Juanda Caribe reaccionó a los mensajes contra el comediante por su polémica con Alexa Torres en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach:

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 25 Bundesliga

Colombia debuta en el Clásico Mundial de Béisbol: los mejores jugadores del plantel, el calendario y dónde ver los partidos

El Bayern Múnich de Luis Díaz tendrá la baja de Harry Kane ante el Borussia Mönchengladbach: “Es solo un golpe”

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Partido de la selección Colombia contra Francia obligó a Dimayor a modificar la fecha 14 de la Liga BetPlay: así quedó