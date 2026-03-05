Shakira y Beéle lanzan “Algo Tú” en plataformas digitales: así suena y se ve la colaboración entre los barranquilleros

Tras semanas de rumores y expectativa, Shakira y Beéle finalmente lanzaron en plataformas digitales Algo Tú, canción que prometía una vibra fiestera y esperanzadora tomando en cuenta los adelantos que se fueron mostrando durante las semanas previas.
Esto se vio ratificado en las versiones que subieron en la red de la interpretación en vivo, realizada por ambos artistas, en medio del concierto gratuito y multitudinario de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, congregando a más de 400.000 espectadores, imponiendo un récord para dicho escenario.
A las 7:00 p. m., las plataformas digitales vieron el lanzamiento oficial del tema, en el que se percibe una sonoridad que oscilan entre una melodía ejecutada con sintetizadores de un modo minimalista, y otros tradicionales del Caribe colombiano que tiene más protagonismo, especialmente en el coro con las palmas o la aparición de la gaita.
En la producción e ingeniería participaron además de los cantantes el productor colombocanadiense Alexander Castillo, conocido en el medio como AC, habitual colaborador de Shakira y encargado de la producción de Soltera. A ellos se sumó Flambo, productor y multiinstrumentista barranquillero que también cuenta con una carrera como cantante.
En cuanto a la letra, además de Shakira y Beéle figuran en los créditos AC y Keityn (que ya coescribió la recordada tiradera de Shakira a Gerard Piqué en la sesión de Bizarrap), a quienes se sumaron Diego León Vélez y Edwin José Collazos De La Hoz, compositores detrás de los mayores éxitos de Beéle.
Igual de esperado era el videoclip grabado por ambos artistas en Barranquilla con el apoyo de la Alcaldía de la ciudad y en medio del Carnaval. Sin embargo, este no se publicó de inmediato, optando por lanzar un lyric video en el que se mezcla fantasía y tradición.
Allí se observa un personaje disfrazado que conduce un bus, mientras a este se suben personajes con las máscaras tradicionales del Carnaval, reforzando el ambiente entre festivo y contemplativo de la pista.
A continuación, la letra completa de Algo Tú:
Quiero vivir contigo algo nuevo
Sin pensar hacia dónde me llevas
A las alturas no le tengo miedo
Porque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva
Tú tienes, algo tú
Tú tienes, algo tú
Tu formas un escándalo
Cuándo dices, algo tú
Algo tú
Un tikiti Algo Tú
Anda en un escándalo
Así como bailas tú
Igual ya qué
Igual ya qué
Igual ya qué
Igual ya qué
Somos, dos ojos del mismo sueño,
Somos, dos ramas del mismo árbol
Vamos en la carretera
Nada en el maletero
Y a donde la vida nos lleve
Queda pegao en el pecho
Y lo que no sirve fue, fue, fue
Somos espuma de la misma ola
Una ola de la misma orilla
Una orilla de esas del Tayrona
Voy a hacerte una casa en el aire
Al laíto de la de Escalona
Como el Magdalena desemboca, yo quiero
Descansar en tu boca
Si tenemo’ algo que decir, lo decimo’ cantando
Y si hay que llora’, entonce’, lo hacemo’ tomando
Tú yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos ‘Ay ombe’, en un vallenato
Que fluya
Se desborda el río
Que fluya
Sube la marea, que fluya, que fluya
Y si me critican
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
Vamos en la carretera
Nada en el maletero
Y a donde la vida nos lleve
To’ lo bonito queda
Queda pegao’ en el pecho
Y lo que no sirve fue, fue, fue
Tú eres que cule bombón
Tú eres que cule bombón
Tú eres que cule bombón
Tú eres que cule bombón
Y si me critican
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya