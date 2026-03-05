Colombia

Shakira y Beéle lanzan “Algo Tú” en plataformas digitales: así suena y se ve la colaboración entre los barranquilleros

El dúo estrenó su colaboración durante la histórica presentación de la barranquillera en el Zócalo de la Ciudad de México, ante 400.000 espectadores

Tras semanas de rumores y expectativa, Shakira y Beéle finalmente lanzaron en plataformas digitales Algo Tú, canción que prometía una vibra fiestera y esperanzadora tomando en cuenta los adelantos que se fueron mostrando durante las semanas previas.

Esto se vio ratificado en las versiones que subieron en la red de la interpretación en vivo, realizada por ambos artistas, en medio del concierto gratuito y multitudinario de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México, congregando a más de 400.000 espectadores, imponiendo un récord para dicho escenario.

A las 7:00 p. m., las plataformas digitales vieron el lanzamiento oficial del tema, en el que se percibe una sonoridad que oscilan entre una melodía ejecutada con sintetizadores de un modo minimalista, y otros tradicionales del Caribe colombiano que tiene más protagonismo, especialmente en el coro con las palmas o la aparición de la gaita.

El lanzamiento oficial de la canción Algo Tú ocurrió a las 7:00 p. m., posicionándose como uno de los sucesos musicales más esperados del mes - crédito Sony Music

En la producción e ingeniería participaron además de los cantantes el productor colombocanadiense Alexander Castillo, conocido en el medio como AC, habitual colaborador de Shakira y encargado de la producción de Soltera. A ellos se sumó Flambo, productor y multiinstrumentista barranquillero que también cuenta con una carrera como cantante.

En cuanto a la letra, además de Shakira y Beéle figuran en los créditos AC y Keityn (que ya coescribió la recordada tiradera de Shakira a Gerard Piqué en la sesión de Bizarrap), a quienes se sumaron Diego León Vélez y Edwin José Collazos De La Hoz, compositores detrás de los mayores éxitos de Beéle.

El lyric video de "Algo Tú" muestra personajes disfrazados y máscaras tradicionales del Carnaval de Barranquilla, fusionando elementos festivos y culturales en la narrativa visual - crédito Sony Music

Igual de esperado era el videoclip grabado por ambos artistas en Barranquilla con el apoyo de la Alcaldía de la ciudad y en medio del Carnaval. Sin embargo, este no se publicó de inmediato, optando por lanzar un lyric video en el que se mezcla fantasía y tradición.

Allí se observa un personaje disfrazado que conduce un bus, mientras a este se suben personajes con las máscaras tradicionales del Carnaval, reforzando el ambiente entre festivo y contemplativo de la pista.

A continuación, la letra completa de Algo Tú:

Quiero vivir contigo algo nuevo

Sin pensar hacia dónde me llevas

A las alturas no le tengo miedo

Porque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva

Tú tienes, algo tú

Tú tienes, algo tú

Tu formas un escándalo

Cuándo dices, algo tú

Algo tú

Un tikiti Algo Tú

Anda en un escándalo

Así como bailas tú

Igual ya qué

Igual ya qué

Igual ya qué

Igual ya qué

Somos, dos ojos del mismo sueño,

Somos, dos ramas del mismo árbol

Vamos en la carretera

Nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

Queda pegao en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue

Somos espuma de la misma ola

Una ola de la misma orilla

Una orilla de esas del Tayrona

Voy a hacerte una casa en el aire

Al laíto de la de Escalona

Como el Magdalena desemboca, yo quiero

Descansar en tu boca

Si tenemo’ algo que decir, lo decimo’ cantando

Y si hay que llora’, entonce’, lo hacemo’ tomando

Tú yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos ‘Ay ombe’, en un vallenato

Que fluya

Se desborda el río

Que fluya

Sube la marea, que fluya, que fluya

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Vamos en la carretera

Nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

To’ lo bonito queda

Queda pegao’ en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue

Tú eres que cule bombón

Tú eres que cule bombón

Tú eres que cule bombón

Tú eres que cule bombón

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

