Rating Colombia: ‘La casa de los famosos’ quedó otra vez por fuera de los 10 primeros: esta es la producción del Canal RCN que aún se mantiene en el listado

La placa de nominados se transforma tras la salvación de Alejandro Estrada por decisión de Alexa Torres - crédito cortesía Canal RCN

En medio de los cambios y nuevas reglas introducidos por la producción en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, el reality enfrenta dificultades para satisfacer las expectativas de los televidentes.

En las últimas semanas, en redes sociales se han multiplicado los comentarios de seguidores que expresan su inconformidad, señalando que esta edición no cumple con lo prometido en términos de contenido. Los usuarios critican la presencia de participantes poco reconocidos y afirman que el programa carece de figuras que generen interés y conversación entre el público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los comentarios del público y el poco interés del mismo se han visto reflejados en el desempeño del programa en el rating, pues aunque hace un par de días logró estar entre las 6 producciones más vistas del país, el programa volvió a abandonar el ranking.

Según datos de Kantar Ibope Media, la última vez que el reality estuvo en el top 10 fue en la noche del 2 de marzo, ocupando el octavo lugar con un desempeño del 4,18 puntos de audiencia, reflejando la desconexión de los televidentes con el programa.

La poca audiencia también se vio en la cancelación de El After Show de La casa de los famosos, que era conducido por Karen Sevillano y la comediante Vicky Berrio, quienes se despidieron de su segmento por la poca visibilidad que tenía la gala principal.

Luego de la partida de La casa de los famosos, la única producción del Canal RCN que se mantiene dentro del listado es la telenovela Las de siempre, que en la noche del 4 de marzo logró marcar 3,68 puntos, ubicándose en la casilla nueve, estando a punto de abandonar el ranking.

Por otro lado, el primer lugar lo mantiene el programa de canto A otro nivel del Caracol Televisión, que desde su estreno se mantiene en la cima con un promedio de 8.20 puntos. Sin embargo, este desempeño tambien presentó un bajonazo, pues El desafío, programa anterior al reality de talento, cerró la temporada con 14 puntos.

Rating Colombia: Miércoles 4 de marzo

A otro nivel (Caracol Televisión) - 7,57 puntos de audiencia

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. (Caracol Televisión) - 6,79 puntos de audiencia

La reina del flow (Caracol Televisión) - 5,90 puntos de audiencia

Vecinos (Caracol Televisión) - 5,24 puntos de audiencia

Gol Caracol (Caracol Televisión) - 4,65 puntos de audiencia

Noticias Caracol de las 12:30 p.m. (Caracol Televisión) - 4,21 puntos de audiencia

Leyla (Caracol Televisión) - 3,87 puntos de audiencia

Hilos de vida (Caracol Televisión) - 3,75 puntos de audiencia

Las de siempre (Canal RCN) - 3,68 puntos de audiencia