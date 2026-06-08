Capturan a adulto mayor que intentó ingresar marihuana en un paquete de galletas a la carceleta de Malambo

La Policía Nacional capturó en Malambo a un hombre de 65 años que intentaba ingresar marihuana a las carceletas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Policía Metropolitana de Barranquilla realizó la captura de un hombre de 65 años cuando intentaba ingresar dosis de marihuana camufladas en un paquete de galletas a la carceleta de Malambo.

El hallazgo se produjo durante los controles habituales de inspección que se aplican a quienes llevan alimentos y artículos a los detenidos.

Durante el procedimiento, los agentes detectaron anomalías en uno de los paquetes de galletas. Al revisar su contenido, encontraron varias dosis de marihuana cuidadosamente ocultas.

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Ante la evidencia, los uniformados arrestaron de inmediato al implicado y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La marihuana estaba oculta en un paquete de galletas que el detenido llevaba a las carceletas de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla - créditi Policía

La institución policial informó que el detenido manifestó estar en el lugar para entregar alimentos a su hijo, que se encuentra privado de la libertad. No obstante, la revisión rigurosa de los productos permitió descubrir el intento de ingreso de sustancias prohibidas.

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La captura de este ciudadano responde a los esfuerzos permanentes de la Policía para impedir que drogas u otros elementos ilegales lleguen a los internos mediante métodos de ocultamiento entre los objetos permitidos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó la importancia de estos procedimientos y aseguró: “Este resultado refleja el compromiso permanente de nuestros uniformados en la lucha contra el tráfico local de estupefacientes y contra las diferentes modalidades utilizadas para distribuir sustancias ilícitas”.

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El oficial anticipó que los operativos de inspección y control seguirán intensificándose en todos los centros de reclusión del área.

Las autoridades pidieron denunciar el tráfico de drogas y otros hechos que afecten la seguridad a través de la línea de emergencia 123 - crédito Mebog

La Policía Metropolitana explicó que este tipo de actuaciones forma parte de una estrategia para impedir el ingreso de drogas, armas y otros objetos prohibidos a las cárceles. Estas acciones buscan combatir de raíz las redes de microtráfico que operan dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.

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Las autoridades insistieron en que “seguiremos reforzando los procedimientos de inspección y control para garantizar la seguridad en los centros de reclusión y proteger la convivencia ciudadana”. Así lo remarcó el brigadier general Camelo Sánchez, destacando la necesidad de colaboración entre la fuerza pública y la comunidad.

La Policía reiteró su llamado a la población para que denuncie cualquier actividad relacionada con el tráfico de drogas o hechos que amenacen la seguridad, habilitando canales como la línea de emergencia 123.

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Mujer intentó ingresar marihuana y cocaína en sus zapatos a una estación de policía

La captura de una mujer de 42 años marcó el inicio de una investigación en el municipio de La Paz, Cesar, luego de que intentara ingresar marihuana y cocaína ocultas en sus zapatos a la estación de Policía local. La intervención policial se produjo durante una jornada de visitas a personas privadas de la libertad en el barrio Jorge Eliécer Gaitán.

La detenida intentó burlar los controles para entregar estupefacientes a un recluso, pero la intervención oportuna de una patrullera permitió incautar la droga y poner a disposición de la justica a la responsable - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la inspección, una patrullera percibió comportamientos sospechosos en la mujer y procedió a revisar minuciosamente su calzado. Las autoridades hallaron varias dosis de sustancias ilícitas, que tenían como destino un detenido recluido en esa sede policial, según el reporte oficial.

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La Policía Metropolitana de Valledupar informó el miércoles 13 de mayo de 2026 que estos controles se implementan como parte de las estrategias para evitar el ingreso de elementos prohibidos. El objetivo es minimizar los riesgos internos, ya que la presencia de estupefacientes suele provocar conflictos, riñas y alteraciones de la convivencia.

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, explicó que los operativos de verificación se realizan de forma permanente bajo estrictos protocolos institucionales. Según sus declaraciones, se busca garantizar la seguridad y el respeto por los derechos humanos, tanto de los internos como de sus familiares.

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Luego del hallazgo, la mujer fue detenida por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Los uniformados procedieron a leerle sus derechos y la pusieron a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación judicial en las próximas horas.