Colombia

Disidencias de las Farc anunciaron cese al fuego unilateral por segunda vuelta presidencial: será del 10 al 23 de junio

Aunque el grupo armado anunció la suspensión de sus ofensivas contra la Fuerza Pública, mantendrían la posibilidad de reaccionar ante ataques

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Imagen de referencia - Las disidencias de las Farc justificaron la ampliación del cese al fuego por la segunda vuelta presidencial del 21 de junio y el clima electoral en Colombia - crédito Sudamérica Colombia Política X
Imagen de referencia - Las disidencias de las Farc justificaron la ampliación del cese al fuego por la segunda vuelta presidencial del 21 de junio y el clima electoral en Colombia - crédito Sudamérica Colombia Política X

A menos de dos semanas para la segunda vuelta presidencial en Colombia, las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, anunciaron un cese al fuego unilateral con el argumento de mantener condiciones de tranquilidad de cara a la nueva jornada electoral que se adelantará el 21 de junio de 2026.

Según el comunicado emitido por el Secretariado del Estado Mayor Central (EMC), el tiempo de su cese de actividades está previsto desde las 12:00 a. m. (medianoche) del miércoles 10 de junio hasta las 12:00 a. m. del martes 23 de junio, respectivamente.

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En su justificación por la medida, la organización aseveró que se determinó el cese de hostilidades tras encuentros previos con comunidades rurales, organizaciones y defensores de derechos humanos, tras analizar el impacto que generó la primera suspensión de actividades armadas para las elecciones del 31 de mayo.

La medida estará vigente desde el 10 al 23 de junio - crédito Captura de Pantalla
La medida estará vigente desde el 10 al 23 de junio - crédito Captura de Pantalla

“Después de escuchar a muchos lideres, comunidades, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos sobre los resultados positivas en estos 17 días de cese al fuego unilateral y reconocer que, a pesar de los intentos de saboteo, avance sobre nuestras unidades, bombardeos, acciones ofensivas desde las fuerzas militares y el favorecimiento militar a actores armados que están en confrontación con las FARC-EP, hemos sabido sostener la palabra y que esto indiscutiblemente generó un ambiente favorable para la jornada electoral del pasado 31 de mayo en el territorio nacional”, indicaron las disidencias en la misiva pública.

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Las disidencias también convocaron a comunidades y organizaciones sociales a respaldar la decisión y a vigilar que no se repitieran “hechos lamentables” atribuidos a la fuerza pública.

Seguiremos reservándonos el derecho a la legitima defensa ante los ataques de la fuerza pública colombiana o estadounidense y otros grupos armados”, complementaron.

Imagen de Referencia - El grupo armado afirmó que los 17 días previos de suspensión unilateral generaron un ambiente favorable para la jornada electoral del 31 de mayo - crédito Reuters
Imagen de Referencia - El grupo armado afirmó que los 17 días previos de suspensión unilateral generaron un ambiente favorable para la jornada electoral del 31 de mayo - crédito Reuters

Entre los hechos denunciados por la organización armada, se encuentran bombardeos sobre poblaciones civiles “ocurridos recientemente” en Cauca, Guaviare y Amazonas, además de presuntas acciones coordinadas entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares.

Ante ello, pidieron a las comunidades y organizaciones sociales para, según ellos, que se garantice el desarrollo pleno de la jornada electoral, donde se definirá la Presidencia de Colombia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

“Convocamos a las comunidades, a las organizaciones sociales a qué rodeen esta decisión (...) esperamos nuevamente que esta decisión genere condiciones favorables y de tranquilidad a las comunidades, para que asistan de manera masiva a las urnas a definir el rumbo de la nación”, puntualizaron.

Por el momento, las autoridades nacionales no se han pronunciado ante la medida mencionada por el grupo liderado por alias Iván Mordisco.

La Registraduría Nacional aclara que solo los ciudadanos inscritos en el censo electoral podrán votar en la segunda vuelta presidencial de Colombia el 21 de junio de 2026 - crédito @Registraduria/X
El comunicado ordenó suspender las acciones y operaciones militares ofensivas contra la Fuerza Pública en todo el territorio nacional - crédito @Registraduria/X

ELN había anunciado cese al fuego para la primera vuelta

Previamente, para las elecciones que se desarrollaron el 31 de mayo de 2026, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) había decretado un cese al fuego unilateral entre el 30 de mayo y el 2 de junio de 2026.

En su comunicado emitido el 20 de mayo, el grupo guerrillero indicó que respetaría el derecho al voto y no interferiría en el proceso electoral, en un escenario atravesado por denuncias de presiones armadas sobre votantes en el Cauca.

“Comunicamos al pueblo colombiano nuestro respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral, y para tal fin realizaremos un cese el fuego unilateral durante la jornada del 31 de mayo”, precisó la organización alzada en armas.

ELN anunció cese al fuego para el fin de semana de elecciones: será del 30 de mayo al 2 de junio - crédito ELN
La medida fue del 30 de mayo al 2 de junio - crédito ELN

La guerrilla indicó en su momento que el cese implica “no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado”. También precisaron que su lineamiento es no atacar a ninguno de los aspirantes a la Casa de Nariño. “Ha quedado claro, una vez más, que el ELN no tiene como política amenazar ni atentar contra candidatos”, mencionaron.

En el mismo documento, el ELN se refirió a operaciones de las Fuerzas Militares bajo orientación del presidente Gustavo Petro y afirmó que los bombardeos de la noche del 9 de mayo en zona del municipio de Tibú, en Norte de Santander, “cayeron en el vacío y por tanto no tuvimos ni muertos ni heridos que lamentar”.

Por el momento, el ELN no ha emitido otro pronunciamiento sobre el posible cese al fuego para la última jornada electoral en Colombia.

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