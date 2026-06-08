Colombia

José Manuel Restrepo se despachó contra Gustavo Petro por polémica foto con Yerry Mina: “La gente está cansada de su cinismo”

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella expresó su solidaridad con el futbolista de la Selección Colombia y acusó al mandatario de dar la espalda a los deportistas

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José Manuel Restrepo acusó a Gustavo Petro de dividir al país tras mensaje sobre Yerry Mina - crédito Colprensa/Presidencia
José Manuel Restrepo acusó a Gustavo Petro de dividir al país tras mensaje sobre Yerry Mina - crédito Colprensa/Presidencia

El presidente Gustavo Petro desató polémica en plataformas digitales al compartir una imagen que involucró al futbolista Yerry Mina. La publicación de Petro mostró en la parte superior, un saludo entre el mandatario y Mina durante la despedida de la Selección Colombia el 4 de junio de 2026.

En la parte inferior, apareció una fotografía previa de Mina junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que, montado a caballo, toca la cabeza del defensor. El mensaje con el que acompañó Petro la comparación fue: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas”.

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La publicación generó numerosas reacciones y debates, ya que usuarios interpretaron el contraste visual como un cuestionamiento a la actitud de ambos líderes hacia el futbolista.

Tras lo anterior, José Manuel Restrepo, exministro y fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella, criticó abiertamente en la red social X al presidente Gustavo Petro tras la publicación de la imagen que involucró al futbolista Yerry Mina.

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Gustavo Petro hizo polémica publicación con imagen de Yerry Mina - crédito @pterogustavo/X
Gustavo Petro hizo polémica publicación con imagen de Yerry Mina - crédito @pterogustavo/X

Restrepo calificó como “indignante” que el jefe de Estado atacara a un integrante de la Selección Colombia, considerado referente nacional.

En su mensaje, Restrepo dirigió un llamado directo al mandatario: “@petrogustavo deje de seguir dividiendo el país con odio y resentimiento”. Añadió que lo que Colombia necesita es “construirse con sentido de unidad y reconocimiento al mérito”, especialmente cuando se trata de figuras deportivas que simbolizan “esfuerzo, superación y amor por el país”.

Restrepo acusó a Petro de haberle dado “la espalda a los deportistas como ningún otro presidente” y aseguró que “la gente está cansada de su cinismo y mentiras”. El exministro concluyó su mensaje expresando solidaridad con Yerry Mina ante lo que calificó como “inaceptable trino”.

José Manuel Restrepo cuestionó a Gustavo Petro por polémica publicación sobre Yerry Mina - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo cuestionó a Gustavo Petro por polémica publicación sobre Yerry Mina - crédito @jrestrp/X

Nuevo enfrentamiento entre Gustavo Petro y José Manuel Restrepo marcó la recta final de la campaña presidencial

Durante el puente festivo, el presidente Gustavo Petro intensificó sus ataques hacia la candidatura de Abelardo de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, en un contexto de tensión política previo a la segunda vuelta electoral.

Las declaraciones cruzadas entre el mandatario y el exministro de Hacienda generaron una ola de reacciones, situando el debate sobre economía, religión y transparencia en el centro de la discusión pública.

En uno de sus mensajes, Petro señaló a Restrepo como “un extremista de la derecha de la Iglesia católica, parecido a Ordóñez, y por su pensamiento económico es un neoliberal e instrumento de la desigualdad social en favor de los más poderosos”.

Gustavo Petro acusó a José Manuel Restrepo de querer eliminar el salario mínimo vital y lo calificó de “extremista de la derecha católica” - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro acusó a José Manuel Restrepo de querer eliminar el salario mínimo vital y lo calificó de “extremista de la derecha católica” - crédito @petrogustavo/X

A su juicio, el candidato a vicepresidente habría impulsado políticas que “elevaron la pobreza de la población al 40% en 2020, con el endeudamiento del país para hacer transferencias hacia los más ricos”, y lo acusó de pretender eliminar el salario mínimo vital en favor de la contratación por horas y pagos en especie.

El jefe de Estado también recordó la encíclica Rerum Novarum, subrayando que “el catolicismo fue el primero en proponer al mundo un salario mínimo vital y familiar” y advirtió: “Un extremista de la derecha católica quiere, dos siglos después en Colombia, acabar con la encíclica Rerum Novarum, católicos y católicas de Colombia”.

Frente a estos señalamientos, Restrepo respondió con firmeza en X: “Deje de mentirle a Colombia y de hacerle campaña ilegalmente a su heredero Cepeda”.

José Manuel Restrepo respondió a críticas de Gustavo Petro y reivindicó su gestión por el salario y su fe católica - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo respondió a críticas de Gustavo Petro y reivindicó su gestión por el salario y su fe católica - crédito @jrestrp/X

Reivindicó su historial como ministro, asegurando: “Fui yo quien subió el salario mínimo en mayor proporción real en la historia de Colombia. ¡No vamos a reducir el salario mínimo! Nosotros si cumplimos la ley y no nos pasamos la constitución por la faja (sic)”. Agregó que cumple la ley y defiende “el salario digno para los trabajadores” a través de decretos sólidos jurídicamente.

Restrepo también se refirió a su fe católica: “Me enorgullece practicar el catolicismo. Mientras usted y su gente mienten, manipulan, derrochan y malgastan, generan odio y resentimiento social; yo prefiero ser fiel a mis creencias, siendo un buen padre, buen esposo, un buen servidor público y un buen ciudadano”. Cerró con una corrección: “Finalmente hasta en lo mas fácil dice mentiras: Me llamo José Manuel (sic)”.

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