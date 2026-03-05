Colombia

Ornella Sierra criticó participación de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Hay mucho mueble”

La creadora de contenido barranquillera se sincera sobre el revuelo que ha generado el comediante en el programa, dejó claro cuál temporada sigue siendo su favorita y a qué famosas les apuesta para que ganen el ‘reality’

La influenciadora y exparticipante del reality La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra, habló en entrevista exclusiva con Infobae Colombia sobre lo que piensa de la tercera temporada del programa, los participantes que han logrado destacar en la competencia y la controversia que rodea a Juanda Caribe tras sus discusiones con Alexa Torrex, así como de la problemática que tiene afuera por las filtraciones de chats en redes sociales que apuntarían a una presunta infidelidad.

La creadora de contenido, recordada por su paso por la primera temporada del formato presentador en el Canal RCN, confesó que ha seguido de cerca el desarrollo de esta nueva edición y que, aunque ha encontrado varios perfiles interesantes, considera que algunos participantes no han logrado sobresalir dentro de la dinámica del programa.

“Bueno, la verdad, yo me la empecé a ver y no joda, hay personajes que yo siento que les falta como push. O sea, siento que hay mucho mueble, pero gracias a Dios han metido personajes que han salvado como que de pronto los personajes tranquilos. Me encanta Karola, me encanta Alexa, me encanta Beba [ríe]. O sea, Beba siento que le mete mucho sabor también. La gente dice que ella se emputa por todo y es verdad, pero yo siento que es necesario tener un personaje en el reality”, afirmó Sierra al referirse al comportamiento de los concursantes dentro de la casa.

La opinión de Ornella Sierra sobre Juanda Caribe y la polémica que lo rodea

Uno de los nombres que más ha generado conversación durante la actual temporada del programa es el de el comediante y cantante Juanda Caribe, que ha protagonizado fuertes discusiones dentro de la casa estudio, especialmente con Alexa Torrex.

A esto se sumaron recientemente filtraciones de conversaciones privadas que, según usuarios en redes sociales, evidenciarían que el influenciador habría sido infiel a su pareja.

Frente a esta situación, Ornella Sierra compartió su percepción sobre la decisión del creador de contenido de participar en el programa, asegurando que su exposición previa en redes podría jugarle en contra dentro del formato de convivencia extrema.

No joda, yo siento que una personalidad como la de él, como Juanda Caribe, no debió haberse metido a la casa porque ya él era, o sea, ya él era Juanpa Caribe antes de entrar a la casa. Entonces, yo siento que como él ya tenía una carrera construida, de pronto el entrar allá y que conozcan de pronto su no mejor versión, porque todos tenemos versiones malas, o sea es como si a uno le metieran una cámara en la casa y vieran todo, todo el mundo tiene como que su lado malo. Entonces sí siento que eso sí le perjudicó un poco”, expresó Ornella a Infobae Colombia.

La barranquillera también señaló que conoce al creador de contenido desde antes de que saliera en el formato y que, desde su punto de vista, el reality podría haber afectado su imagen pública.

“Lo conozco de la costa y siento que la casa sí lo ha perjudicado un poquito y bueno, ojalá salga de ese verguero [ríe]”, comentó la exparticipante.

Finalmente, aunque aseguró que no tiene un favorito absoluto dentro del programa, Ornella Sierra sí dejó claro que varias de las participantes femeninas han logrado captar su atención por su forma de jugar y su carácter dentro del reality.

“Mi favorito hasta el momento. Pues no tengo favoritos, me encantan las mujeres, me encanta Alexa, me encanta Manuela, me encanta Beba. No joda, y eso es raro porque ellas están como peleadas entre ellas, pero tienen cositas en común y eso me gusta. O sea que son activas, son paradas. Eso me gusta”, aseguró.

Las tensiones entre algunas de estas participantes han sido parte central de la narrativa del programa en las últimas semanas, generando debates entre los seguidores del reality en redes sociales, donde se analizan cada una de sus discusiones y estrategias dentro del juego.

Además, la influenciadora también recordó su propio paso por el programa, dejando claro que guarda un cariño especial por esa experiencia y que, para ella, esa edición sigue siendo la más memorable.

Mi temporada favorita, la mía [ríe]. Me encantó”, concluyó.

