Colombia

Lady Noriega se robó las miradas con sus peleas contra Alejandro Estrada y Alexa Torrex en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

El brunch previo a la eliminación fue escenario de un cruce de acusaciones entre la actriz y Alejandro Estrada, quienes intercambiaron señales de desconfianza y dejaron a la audiencia esperando nuevos giros en la competencia

Lady Noriega protagonizó dos enfrentamientos
Lady Noriega protagonizó dos enfrentamientos verbales en 'La casa de los famosos Colombia' mientras se encuentra en placa de eliminación - crédito @ladynoriega7/Instagram

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia entró en su octava semana luego de la eliminación de Lorena Altamirano, pero conforme se acerca a la mitad del tiempo de permanencia de las celebridades en la casa estudio, los conflictos cada vez toman más fuerza. Nadie quiere irse y todos intentan poner en marcha sus estrategias.

La que se viene robando las miradas poco a poco es Lady Noriega. La cantante, actriz y exreina de belleza ingresó junto a Juan Carlos Arango en la semana seis y poco a poco se fue empapando de las dinámicas de convivencia hasta comenzar a protagonizar conflictos que ya dan de qué hablar.

Los más notorios se dieron durante el brunch, cuando enfrentó a Alejandro Estrada y Alexa Torrex, dos de los participantes que vienen marcando la parada de lo que sucede en la tercera temporada.

Tras la salida de Altamirano, la producción implementó una doble votación para la eliminación durante la misma semana y conformó una placa de participantes en riesgo de eliminación que, a juicio de los seguidores del show, es una de las más conflictivas de la temporada. Entre los candidatos figuran Alejandro Estrada, Lady Noriega, Yuli Ruiz, Valentino Lázaro, Juanda Caribe y Campanita.

La cordobesa afirmó que el actor estaba "manipulando" situaciones dentro del programa a su favor - crédito Canal RCN

Durante el brunch previo a la eliminación, Lady aprovechó para interpelar directamente a Estrada, al que acusó de comportamientos “convenientes” y de manipular situaciones dentro de la competencia. Noriega le dijo a Estrada:

“Cuando le conviene viene y voltea las cosas como le da la gana, me partiste la papaya diciéndome que le había dado papaya y después vino y tergiversó acá la cosa, entonces dije que a este man era mejor no hablarle porque qué susto que sea tan doble cara”.

Estrada respondió validando parte del reclamo, aunque aclaró su posición: “Lo de doble cara te lo acepto, más allá de criticarte; pero yo lo decía por el hecho que caí en tu juego, yo tengo muy claro el mío pero siento que no tergiversé nada”.

Más adelante, Noriega protagonizó un roce con Alexa, que se difundió en redes sociales y la vio defendiéndose de la influenciadora, considerando que le faltaba el respeto al tacharla de mentirosa.

“El único fandom que yo tengo o el único respaldo que yo tengo para venir de invitada a un sitio de estos son mis 35 años de carrera haciendo y trabajando para las producciones de los colombianos. Lo último que me dijo fue: ‘Deje de hablar mierda’ Así me dijo a lo último. Yo dije: ‘Wow’”, afirmó Noriega. Luego, se dirigió directamente a Alexa: “Mira, pinocha, esa nariz te quedó mal hecha y te queda muy bien, porque más parada es perfecta con lo pinocha que eres”.

La influenciadora se defendió afirmando que “yo me puedo operar lo que me dé la gana”. Acto seguido, Noriega se refirió a Alexa como ‘Chucky’, a lo que Alexa replicó diciendo “no me vengas con el cuento de que eres una dama porque no te lo compro, señora”. Lady afirmó que no se consideraba una, pero sí describió a Alexa como “burda”.

Alexa Torrex recriminó los señalamientos
Alexa Torrex recriminó los señalamientos que viene recibiendo por parte de Lady Noriega en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

El intercambio continuó hasta que Noriega se dirigió a los televidentes con un mensaje claro: “Invitaría a toda la gente mayor de 30, 35 años a que piensen si este ejemplo que ustedes quieren transmitirle a su generación, a los hijos que estamos criando. Talento, yo no sé si lo tiene, yo no la he visto actuar. La vi en una prueba de talento que me dio cringe y que me pareció vergonzosa. Cuando la gente es maleducada, grosera, tosca, bruta, cuando se comportan como ella, no deberían tener la exposición que tienen en un programa de estos”.

Alexa replicó que si estaba en el programa era por el apoyo de otros y que la cantante no tenía autoridad para decirle si era apta o no. Ante esto, Noriega aseguró que se limitaba solo a lo que estaba viendo en el reality show: “Lo que he visto es lo que estoy hablando. Una niña grosera, maleducada, palurda, ordinaria y un talento embolatado”, sentenció.

