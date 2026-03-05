Hombre rompió los vidrios de bus de Transmilenio porque no le dieron dinero: la Policía lo capturó y tenía antecedentes

Capturado por vandalizar buses de Transmilenio al no recibir dinero de pasajeros - crédito Policía de Bogotá

Las consecuencias de un acto vandálico en el sistema TransMilenio de Bogotá dejaron a un pasajero herido por esquirlas de vidrio y a un joven de 27 años bajo custodia policial.

El incidente ocurrió en el barrio Acevedo Tejada, en la localidad de Teusaquillo, luego de que el hombre, identificado como habitante de calle, dañara siete vidrios de un bus articulado tras no recibir monedas de los pasajeros.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que, tras una alerta emitida por la central de radio sobre los daños en el vehículo, varias patrullas acudieron al lugar. El conductor del bus señaló al presunto responsable, lo que permitió la captura en flagrancia del individuo.

Los uniformados pertenecientes al Grupo de Transporte Masivo lograron así detener al hombre, que había solicitado dinero minutos antes dentro del articulado.

De acuerdo con los reportes oficiales, la rápida reacción de las autoridades permitió ubicar al sospechoso poco después del ataque. Los testigos relataron que, en un acto de molestia por no recibir dinero, el hombre descendió del bus y arremetió contra los vidrios, generando lesiones en uno de los pasajeros debido a las esquirlas.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de daño en bien ajeno.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad en el sistema de transporte público y la protección de los usuarios. Además, invitó a la comunidad a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos a través de la línea 123.

Lo ocurrido en Teusaquillo evidencia los riesgos que enfrentan diariamente los pasajeros y conductores del sistema TransMilenio ante actos de vandalismo. El ataque no solo ocasionó daños materiales al bus, sino que también terminó con un usuario herido, subrayando la importancia de la vigilancia y la denuncia ciudadana en estos casos.

Las autoridades recordaron que cualquier hecho que afecte la seguridad en el transporte público puede ser reportado y que los operativos de control continuarán en las distintas localidades de Bogotá para prevenir situaciones similares.