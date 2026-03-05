Colombia

Drones sobre Hidroituango desatan máxima alerta: denuncian posible plan de atentado contra alcalde y gobernador

Los sobrevuelos se registraron justo encima de la subestación de energía y obligaron a cancelar una rueda de prensa en la central, mientras las autoridades investigan si se trató de un intento de sabotaje o intimidación

Nuevos sobrevuelos de drones en Hidroituango activan alertas en Medellín y Antioquia por riesgos de seguridad - crédito Alcaldía Medellín

Las luces intermitentes en el cielo de Hidroituango volvieron alterar la rutina en uno de los proyectos energéticos más importantes del país. Esta vez, el reporte llegó entrada la noche y activó de inmediato las alarmas en Medellín y en la Gobernación de Antioquia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que hacia las 9:00 p. m. del 3 de marzo recibió un informe sobre nuevos sobrevuelos de drones justo encima de la subestación de energía de la central hidroeléctrica. La alerta provino de EPM, empresa a cargo del proyecto.

Las autoridades reportan la presencia de al menos cuatro drones sobre la subestación de energía de la central hidroeléctrica - crédito Colprensa

“Y ojo con esto, ayer a las 9:00 p. m., de nuevo en el sector de Hidroituango, recibí el informe, ahora de EPM, en el sitio exacto, encima de la subestación de energía, sobrevuelos de drones. Esto no es jugando”, advirtió el mandatario, dejando claro que la situación no se trata de un episodio aislado ni menor.

El nuevo incidente ocurrió apenas un día después de que se cancelara una rueda de prensa que estaba prevista en la central. En esa ocasión, además del alcalde, participaría el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. La decisión de suspender el evento se tomó tras conocerse un presunto plan de atentado en su contra.

Según la información que manejan las autoridades, ambos mandatarios habrían recibido una llamada que alertaba sobre la presencia de al menos cuatro drones en la zona. Las aeronaves, de acuerdo con esa versión, estarían siendo manipuladas por estructuras criminales con la intención de atentar no solo contra ellos, sino contra funcionarios del proyecto, trabajadores de EPM y cerca de 100 periodistas que cubrirían la actividad.

Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín suspenden la agenda pública para priorizar las condiciones de seguridad en la zona - crédito @AndresJRendon/X

Videos que circulan en redes sociales muestran puntos luminosos desplazándose de manera constante sobre el complejo hidroeléctrico. En las imágenes se observan trayectorias repetitivas y movimientos que, según fuentes oficiales, no corresponden a operaciones autorizadas.

Tras la difusión de esos registros, tanto la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Medellín optaron por cancelar la agenda pública mientras se evaluaban las condiciones de seguridad. La prioridad, dijeron, era evitar cualquier riesgo en una infraestructura considerada estratégica para el país.

El alcalde Gutiérrez fue más allá y vinculó el episodio con decisiones del Gobierno Nacional en materia de protección. “A nosotros Petro nos mandó a desmontar el 70% del esquema de seguridad de la UNP, por ejemplo. Pero eso sí, a Calarcá lo protege. Y les voy a decir una cosa que ya tanto caos es más raro todavía, ¿por qué Petro trata de sacar en limpio las disidencias de las Farc, al Frente 36 de Calarcá? Con este riesgo que existe para el proyecto y que existía para todos nosotros”, criticó.

EPM, empresa encargada del proyecto energético, advierte sobre movimientos no autorizados de drones en el complejo - crédito Europa Press/Imagen Ilustrativa Infobae

Sus declaraciones abrieron un nuevo frente de tensión política. La referencia a la reducción de esquemas de la Unidad Nacional de Protección y a la supuesta protección a alias Calarcá, señalado como cabecilla de una estructura disidente, reavivó el debate sobre las prioridades del Ejecutivo en medio de la política de paz total.

Mientras tanto, en Hidroituango la vigilancia se reforzó con presencia adicional de Fuerza Pública y monitoreo aéreo permanente. La central, ubicada en el norte de Antioquia, es clave para el suministro de energía del país y está históricamente rodeada de controversias técnicas, ambientales y de seguridad. Cada incidente en su entorno genera un efecto dominó que trasciende lo local y reabre debates nacionales

Por ahora, no se informó de capturas ni de la identificación oficial de los responsables de los sobrevuelos. Las autoridades continúan verificando si se trata de actos de intimidación, ejercicios de reconocimiento ilegal o intentos de sabotaje, mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

