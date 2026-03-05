Colombia

Claudia López reveló la razón por la que votó dos veces por Petro: “La democracia es así, uno tiene que escoger entre lo que queda”

La candidata presidencial señaló en entrevista con Infobae Colombia que su respaldo al mandatario fue por convicciones ideológicas, aunque reconoció que hay varias decisiones con las que no está de acuerdo; propone alternativas gubernamentales para el progreso del país

En entrevista con Infobae Colombia, la exalcaldesa defendió su postura política y reafirmó que nunca se arrepiente de haberlo apoyadado a Petro en las elecciones - crédito Infobae Colombia

En entrevista con Infobae Colombia, Claudia López explicó por qué apoyó a Gustavo Petro en las elecciones de 2018 y 2022, en las que enfatizó su compromiso con la justicia social y la democratización del país. En su camino hacia la presidencia en 2026, la lideresa resaltó que sus propios principios seguirán guiando su visión política, especialmente en las consultas del 8 de marzo, en las que ella participa.

López, que fue congresista, aseguró que, a pesar de las críticas a la actual administración, su voto por Petro fue una decisión consciente basada en la necesidad de un cambio en Colombia: “Cuando llegué al Senado en 2014, ya éramos el 13%, más o menos. Hoy somos el 40%. Yo celebro esa democratización, que haya afros, jóvenes, activistas, indígenas, mujeres como yo en el Congreso”.

La alcaldesa también reflexionó sobre la importancia de las reformas sociales implementadas por el gobierno actual, por lo que mencionó que las luchas por la justicia social y los derechos laborales fueron determinantes para su voto: “Gracias a eso tenemos salario mínimo. ¿Cuándo el uribismo hizo eso? No, el uribismo lo que hizo fue quitarnos las horas extras, quitarnos los dominicales, quitarnos los festivos”.

La exalcaldesa también reflexionó sobre la importancia de las reformas sociales implementadas por el gobierno actual, por lo que mencionó que las luchas por la justicia social y los derechos laborales fueron determinantes para su voto.

“Gracias a eso tenemos salario mínimo. ¿Cuándo el uribismo hizo eso? No, el uribismo lo que hizo fue quitarnos las horas extras, quitarnos los dominicales, quitarnos los festivos”, expresó durante la conversación.

En cuanto a la oposición de su postura política, López criticó la coalición uribista, al destacar que “el uribismo que yo denuncié metió a 108 corruptos aliados con el uribismo y el paramilitarismo, pues no me parece una opción para Colombia”. Sin embargo, reconoció que, si bien preferiría haber visto candidatos como Antanas Mockus o Sergio Fajardo —más afines a su ideología política— en la segunda vuelta (en las elecciones donde participó Petro), la realidad democrática obligó a tomar decisiones pragmáticas: “La democracia es así, uno tiene que escoger entre lo que queda”.

Claudia López optó por ofrecer una respuesta categórica y clara en Infobae Colombia sobre la decisión democrática que tomó: “Mi postura es esta que estoy diciendo. Yo dos veces voté por el presidente Petro; todo el establecimiento y la derecha, pues, me sabotea por eso y además, se la ha pasado tratando todo el periodismo de que yo diga, pues que me arrepiento, pues de haber votado por Petro”.

López destacó que su apoyo a Petro estuvo fundamentado en principios ideológicos y sociales, por lo que dejó en claro que, aunque muchos en la política la critiquen, nunca olvidará de dónde viene.

“Yo soy la hija de una maestra, yo soy la mayor de seis hermanos, yo soy una mujer hecha a pulso. Toda mi vida, estas canas no son gratis —ustedes son muy chiquitas (periodistas)—, pero desde que yo tenía su edad o más pequeñita estoy luchando por la democratización de Colombia”, expresó durante la charla.

Claudia López defiende su lucha por la justicia social

La exalcaldesa López también aprovechó la ocasión para hacer un balance de los avances que logró durante su carrera política, por lo que aseguró que, desde que comenzó en el movimiento estudiantil, las luchas por la democratización y la justicia social son su bandera.

“Hace cuarenta años, cuando yo empecé en el movimiento estudiantil, los colombianos como nosotros, que no éramos hijos, pues, de ningún rico, ni de ningún apellido, ni de ninguna familia política, no éramos ni el 1% del Congreso”, indicó, al resaltar que hoy en día la representación de sectores como los afrodescendientes, mujeres, jóvenes y activistas es mucho más amplia.

López también fue clara en sus diferencias con la gestión de Petro en temas clave como la salud, la seguridad y la lucha contra la corrupción: “Creo que el presidente Petro se ha equivocado en materia de salud, en materia de seguridad y uno de sus grandes lunares ha sido seguir gobernando con corruptos como Roy (Barreras), (Daniel) Quintero y (Armando) Benedetti. Ese no era el cambio”.

López también abordó temas que considera cruciales para el futuro de Colombia. Según ella, se necesita un sistema de cuidado para las mujeres y sus familias, en particular para aquellas que enfrentan una doble carga laboral en el hogar y en el trabajo.

Además, destacó la importancia de un sistema educativo que ofrezca opciones reales para los jóvenes y de un apoyo adecuado a los pequeños emprendedores: “En Bogotá, si no hubiera sido por el sistema de cuidado que creamos para las mujeres, no habríamos superado la pobreza de la pandemia. Las mujeres lavamos, planchamos, cocinamos, cuidamos a los niñitos, cuidamos a todo el mundo al gratín, nadie nos ayuda”.

En cuanto al futuro, López expresó ante Infobae Colombia su confianza en que el país está en un proceso de transformación, y destacó el impacto positivo de la democratización: “Hoy somos el 40%. Yo celebro esa democratización, que haya afros, jóvenes, activistas, indígenas, mujeres como yo en el Congreso”.

Sobre los próximos comicios, la aspirante presidenta mostró su apoyo a la renovación del Congreso y destacó la necesidad de que los ciudadanos elijan a representantes que realmente estén comprometidos con las causas sociales, sobre todo cuando ella está dentro de una consulta que se realizará durante la misma jornada; si gana, el resultado la mandará directamente a la primera vuelta presidencial.

“Este 8 de marzo, Colombia puede tener un Congreso donde por lo menos el 50% de los congresistas sean ciudadanos como nosotros, que trabajan, que no roban, que tienen causas”, aseveró para Infobae Colombia.

De esta manera, Claudia López no solo respondió a las acusaciones de Petro, sino que reafirmó su compromiso con un cambio profundo en Colombia, un cambio que considera esencial para avanzar hacia una mayor justicia social y una política libre de corrupción.

