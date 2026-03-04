Colombia

Yina Calderón arremetió contra Juanda Caribe por su participación en 'La casa de los famosos Colombia': "Un charlatán"

La empresaria y DJ no se guardó nada al expresar fuertes opiniones sobre el comediante en medio de una transmisión en vivo junto a Juliana Calderón, dejando claro que no confía en el polémico participante del 'reality'

La presentadora de Telemundo aseguró que el participante mostró su verdadera cara - crédito @letengoelchisme/IG

Previo a su aparición en las pantalals de Telemundo, Yina Calderón dejó clara su postura sobre Juanda Caribe al afirmar: “No le creo a Juanda Caribe. No le creo”, mientras compartía con su hermana Juliana Calderón una charla sobre los ultimos acontecimientos en el mundo del entretenimiento en Colombia.

Además, agregó: “A mí Juanda Caribe me parece un charlatán, como un man que es... Que, que habla de política y todo eso, pero en sí es un... ¿cómo se llama el que odia a las mujeres? Sí, siento que es machista”.

Para la empresaria y DJ, la percepción negativa en contra del barranquillero se acentuó luego de los recientes conflictos dentro del reality, en particular con la participante Alexa Torrex y las controversias sobre el prometido de Torrex.

Juanda Caribe tuvo una hija
Juanda Caribe tuvo una hija con la influenciadora y empresaria Sheila - crédito cortesía RCN

En medio de la conversación, Juliana Calderón intervino sobre la imagen de Juanda Caribe refiriéndose a su tendencia a invocar temas constitucionales, argumentando temas como la injuria y la calumnia.

Ante esto, Yina Calderón insistió en sus dudas sobre el concursante y su insistencia en estos temas: “Y a todo momento con su Constitución y toda esa mierda. No, no, no, no, no. O sea, hay algo en él que yo no sé, no termina de cuadrarme”.

En paralelo, Yina Calderón recordó su capacidad para analizar a las personas del medio televisivo, afirmando acerca de otras figuras como ocurrió en la versión de Telemundo, donde no le permitieron su ingreso a la casa, pero su participación se incrementó como panelista.

“Yo siempre le dije que a la señora Laura Zapata se le nota que es una mala persona, a esa señora Lupita Jones se le nota que es una clasista. O sea, es que yo tengo el don de leer a las personas”.

El comediante, quien juega el
El comediante, quien juega el papel de Super villano en la semana, cuestionó las acusaciones de Alexa a Manuela, desatando un nuevo drama en el 'reality' - crédito cortesía Canal RCN

A pesar de afirmar que no sigue la emisión colombiana del programa porque “estoy muy enganchada con la, con la de Telemundo”, ratificó su juicio sobre el participante: “la verdad es que yo no le creo a Juanda Caribe. No le creo, no le creo su papel”.

Estas declaraciones de Calderón provocaron algunas reacciones de los internautas, con mensajes de los cuales destacan: “Yina tiene esa boquita llena de tatuajes y de verdad”; “por primera vez tengo que darle la razón a Yina, ese hombre es super machista”; “pobre mujer lo que debe padecer en su casa”, entre otros.

Así defendió Laura G a Yina Calderón: dijo que Laura Zapata bloqueó su entrada

La ausencia de Yina Calderón como participante en la edición 2026 de La casa de los famosos de Telemundo sorprendió a muchos, pues su ingreso parecía asegurado tras su notoriedad en realities de Colombia y República Dominicana. Las especulaciones en redes sociales crecieron cuando, en el estreno, no apareció entre los habitantes de la casa.

La versión que ha cobrado fuerza apunta a una intervención directa de Laura Zapata. Según explicó Laura G, exparticipante de la versión colombiana y actual parte del equipo de Telemundo, la actriz mexicana “no dejó entrar a Yina”, lo que atribuyó a la habilidad de Calderón para el formato reality.

Laura G aseguró que la
Laura G aseguró que la actriz mexicana fue la encargada de negar el paso de Yina en la edición del reality en Telemundo - crédito @lauragonzalez/IG @yinacalderonoficial @laurazapataoficial/IG

“Yina sabe hacer reality y no la dejó entrar y la gente lo sabe”, afirmó Laura G durante una conversación en el programa.

Este respaldo público de Laura G a Yina Calderón dejó clara la tensión interna en la producción. La presentadora confirmó que la decisión no fue únicamente de la cadena, sino una respuesta a la presión de figuras del elenco, especialmente Zapata, quien habría condicionado su permanencia al no ingreso de Calderón.

Ante la negativa, Telemundo mantuvo a la colombiana en el proyecto como panelista, permitiéndole conservar su espacio mediático y opinar sobre los acontecimientos del reality. De este modo, aunque no logró ser concursante, Calderón sigue siendo protagonista en el entorno del show.

