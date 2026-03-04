Capturado colombiano pedido en extradición por Estados Unidos por retener y abusar de su expareja

Cristian Poveda, detenido en Bogotá por la Policía Nacional, será extraditado a Estados Unidos por presunta violencia sexual y privación de la libertad - crédito Dijin

Un ciudadano colombiano identificado como Cristian Poveda fue capturado en Bogotá por la Policía Nacional y será extraditado a Estados Unidos, tras un requerimiento emitido por el Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, por acusaciones de abuso sexual, violencia y privación de la libertad contra su expareja.

El arresto se realizó con el apoyo de la Dijín, el CTI de la Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Marshals de Estados Unidos, bajo los mecanismos de cooperación internacional que permiten a las autoridades responder judicialmente cuando un presunto responsable abandona territorio estadounidense para evadir la justicia.

Los detalles del caso

Según el expediente judicial, los hechos ocurrieron en agosto de 2025, cuando Poveda habría agredido física, psicológica y sexualmente a su expareja tras un cuestionamiento por una supuesta infidelidad.

La víctima relató que fue golpeada y accedida sexualmente de manera violenta, además de ser privada de la libertad y despojada de sus pertenencias. Finalmente, ella logró escapar y pedir ayuda a un vecino, lo que activó la respuesta de las autoridades.

Ese mismo día, Poveda habría salido de Estados Unidos con destino a Colombia, presuntamente para evadir la justicia norteamericana.

Las labores de inteligencia permitieron ubicarlo residiendo en la localidad de Fontibón, Bogotá, donde trabajaba como instructor de gimnasio.

La captura se realizó en la localidad de Fontibón, tras labores de inteligencia que permitieron ubicar al requerido por la justicia del condado de Miami-Dade - crédito Dijin

Su captura y extradición

La acción coordinada entre la Dijin, el CTI y el Servicio de Marshals de Estados Unidos permitió confirmar la identidad de Poveda y cumplir con los trámites formales para su extradición.

El capturado fue trasladado a las instalaciones de la Dijin y puesto a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras se concreta su traslado a Estados Unidos.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, resaltó que los cargos que motivaron la solicitud de extradición obedecen a agresión física, psicológica y sexual contra la expareja.

“La acción refleja el compromiso de la Policía Nacional con la protección de las víctimas y la cooperación internacional para garantizar que los responsables respondan ante la justicia”, afirmó Sanabria.

Golpe a red transnacional: cayó alias Rolex y tenía extradición pendiente

En un segundo caso, las autoridades capturaron el 22 de febrero a Rubén Darío Jaramillo Pinto, conocido como alias Cucho o Rolex, señalado como presunto articulador de estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas.

El operativo fue desarrollado por autoridades colombianas en cooperación con la Fiscalía General y la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos. Jaramillo Pinto es requerido para extradición por el estado de Ohio y también enfrenta procesos judiciales en Perú.

Rubén Darío Jaramillo Pinto, alias Rolex, fue capturado por la Dijín e Interpol, señalado como enlace fundamental en el tráfico de drogas entre Colombia, Ecuador y Perú - crédito Policía Nacional

Según la información divulgada, la justicia peruana lo persigue desde el 25 de julio de 2006 por su supuesta participación en envíos internacionales de clorhidrato de cocaína ocultos en encomiendas con identidades falsas.

Además, es señalado de coordinar rutas que trasladaban droga desde Colombia hacia Ecuador y Perú, y posteriormente hacia Estados Unidos mediante embarcaciones rápidas.

Las investigaciones indican que el detenido habría articulado la subestructura Dagoberto Ramos —facción disidente de las Farc— con organizaciones criminales como Los Lobos de Ecuador y Los Pulpos de Perú, consolidando una red de narcotráfico con operación en varios países.

De acuerdo con las autoridades, alias Rolex no solo coordinaba la logística internacional, sino que también habría supervisado el acondicionamiento de vehículos con compartimentos ocultos para el transporte terrestre del estupefaciente hacia puntos estratégicos en la región andina.

Las investigaciones revelan que alias Rolex mediaba entre las disidencias de las Farc, Los Lobos de Ecuador y Los Pulpos de Perú para trasladar cocaína - crédito Dijín

Posteriormente, la droga era almacenada en centros de acopio y movilizada hacia rutas marítimas clandestinas.

La emisión de una notificación roja de Interpol reforzó el proceso de ubicación y captura, al activarse mecanismos de cooperación entre distintos países.

Las autoridades consideran que su detención representa un impacto relevante en la estructura financiera y operativa de estas organizaciones criminales.

Jaramillo Pinto ya había sido capturado en 2025 en Cali con 49 kilos de cocaína, aunque posteriormente recuperó la libertad.

Actualmente permanece bajo custodia de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Colombia, a la espera de que se formalice su extradición.