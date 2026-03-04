Colombia

Sara Corrales explicó por qué va a hacer una pausa en su carrera actoral: “Cuando sienta que es el momento correcto”

La actriz colombiana aseguró que tras el nacimiento de su primogénita se ausentará temporalmente de la televisión para centrarse en la maternidad, disfrutando de una etapa llena de tranquilidad y bienestar junto a su familia

La actriz celebró la revelación
La actriz celebró la revelación de género junto a Damián Pasquini, sorprendiendo a sus seguidores con un emotivo video en redes, mensajes de alegría y la bienvenida para su primer bebé

La actriz Sara Corrales, reconocida por su participación en telenovelas como Vecinos y actualmente instalada en México donde ha proyectado su carrera actoral, atraviesa un momento de grandes cambios familiares y personales.

Corrales fue invitada por la revista TvNotas, donde reveló que, junto a su pareja, tomó una decisión importante que involucra su carrera artística.

Ya tomamos la decisión de que, cuando nazca Mila, le dedicaré el tiempo más valioso a ella en esta primera etapa. Cuando sienta que es el momento correcto, retomaré mi carrera. No tengo idea de cuánto me tomaré. Eso lo dirá la maternidad”, reflejando la prioridad que dará a su hija, un giro temporal en su trayectoria en la televisión.

El nacimiento de la hija
El nacimiento de la hija de Sara Corrales será en México y la actriz explica la emotiva razón

El esposo de Corrales, el empresario Damián Pasquini, compartió su visión acerca de la pareja al ser consultado sobre cómo mantenerse atento y presente en su relación: “Miren a este bombón y díganme si me puedo olvidar de él -mientras lo acerca a ella-. Definitivamente es imposible olvidarnos como pareja. Tenemos una relación divertida, amena y especial”.

Esta dinámica, según ambos, se sostiene sobre pequeños detalles y gestos cotidianos, como describió la actriz al mencionar: “Soy detallista. Le dejo papelitos escritos. Damián también lo es, al cuidarme, consentirme y llamarme. Nos encanta mandarnos fotos y mensajitos. Parece que seguimos de novios”.

En cuanto a la experiencia del embarazo, Corrales aseguró que la vivencia ha sido notablemente pacífica: “No se me han presentado ningún tipo de complicaciones. Creo que he tenido de los embarazos más hermosos. Me la he pasado muy tranquila, saludable y bastante relajada. Nunca he tenido antojos de nada”.

Sara Corrales revela el tierno
Sara Corrales revela el tierno origen del nombre de su hija Mila y emociona a sus fans

Esta serenidad familiar también se refleja en la manera en que la pareja resuelve los desacuerdos, ya que, como explicó la actriz, “Ninguno es celoso. Estamos tan seguros de lo que tenemos a nuestro lado que no hay cabida para eso. No hay necesidad de ser así, no tiene sentido. La madurez de cada uno nos ha ayudado a que no pasen esas situaciones. Afortunadamente no hemos tenido crisis”.

Ya tiene planeado cómo dará a luz a su hija Mila

La actriz Sara Corrales compartió en sus redes sociales detalles sobre su embarazo y las decisiones que ha tomado respecto al nacimiento de su hija, Mila.

La paisa expresó su deseo de que el parto sea natural y explicó que ha estado preparándose con ejercicios, talleres y la asesoría de una doula. Según la actriz, “me muero de ganas por un parto natural y estoy trabajando en ello”, aunque dejó claro que, si se presentara alguna complicación, no dudaría en recurrir a una cesárea para proteger la vida de su hija.

Inicialmente pensó en un parto en casa, pero finalmente optó por que el nacimiento se realice en una clínica, priorizando la tranquilidad y la seguridad tanto de ella como de la bebé.

Añadió que por ese mismo motivo sus rutinas de ejercicio son claves para que las posibilidades de un parto natural sean factibles.“Por supuesto, tengo clarísimo que no voy a arriesgar la vida de mi hija por decir que no me voy practicar una cesárea de emergencia. Si toca, toca, pero, por supuesto, no es lo que queremos”, manifestó.

Durante una dinámica en Instagram, la actriz recordó sus papeles en telenovelas donde sus personajes quedaban embarazados, como en “El Clon” y “Vecinos”, y reflexionó: “he estado embarazada muchas veces en la ficción, pero nada como estarlo en la vida real”.

La decisión de Sara Corrales de priorizar un parto natural y postergar su actividad profesional responde a su deseo de vivir plenamente la maternidad y ofrecer a su hija el mejor inicio posible, rodeada de cuidados y amor.

