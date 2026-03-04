Gustavo Petro convocó a los testigos electorales a “impugnar” las elecciones: qué pueden y qué no pueden hacer y cuándo pueden anular una votación

Los testigos electorales pueden presentar reclamaciones por escrito durante el conteo, pero no tienen la facultad directa de anular una mesa de votación- crédito VisualesIA

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la necesidad de salvaguardar la transparencia de los comicios y su mención a eventuales impugnaciones cuando haya incertidumbre volvió a poner en el centro del debate la figura del testigo electoral.

Aunque en el lenguaje cotidiano se afirma que pueden “tumbar” votaciones, la legislación colombiana establece límites claros a su actuación.

En Colombia, los testigos son ciudadanos acreditados por partidos, movimientos o grupos significativos para vigilar el desarrollo de la jornada. No integran la organización electoral ni toman decisiones administrativas. Su misión es observar y, si detectan anomalías, dejar constancia formal para que las instancias competentes revisen el caso.

A diferencia de los jurados —que instalan la mesa, entregan los tarjetones y cuentan los sufragios—, el testigo no puede tocar papeletas, diligenciar formularios oficiales ni interferir con el ejercicio del derecho al voto. Tampoco puede hacer campaña dentro del puesto de votación. Su margen de acción está estrictamente delimitado a la supervisión y a la presentación de reclamaciones escritas.

Su labor comienza antes de que se abran las urnas. En la instalación de la mesa deben verificar que las cajas estén vacías antes de ser selladas y que el material entregado sea el oficial. También pueden advertir si hay formularios en blanco con alteraciones visibles o inconsistencias previas.

La etapa de escrutinio es el momento clave en el que un testigo puede dejar constancia de inconsistencias en el acta E-14- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Durante el horario de votación, su tarea consiste en observar que se respete el secreto del sufragio, que los jurados exijan el documento de identidad original y que no existan presiones indebidas sobre los ciudadanos. Si presencian situaciones anómalas, pueden dejar constancia para que quede registro.

La etapa decisiva llega tras el cierre, cuando inicia el conteo. Allí el testigo presencia la apertura de la urna, la lectura pública de cada voto y el registro de los resultados en las actas, en especial en el formulario de escrutinio conocido como E-14. Es en este punto donde su intervención puede tener mayores consecuencias jurídicas.

Sin embargo, es clave precisar: el testigo no anula votos ni cancela mesas. Lo que sí puede hacer es presentar una reclamación por escrito si encuentra irregularidades previstas en la ley. Esa acción obliga a que la documentación sea revisada por las comisiones escrutadoras y, en instancias superiores, por las autoridades competentes. Son ellas —no el testigo— las que pueden decidir excluir sufragios o invalidar el resultado de una mesa.

Si se detectan descuadres entre votantes y votos, el testigo debe radicar su objeción antes de que se sellen los sobres electorales- crédito Ronald Peña/EFE

Entre los casos que pueden dar lugar a una revisión está el descuadre injustificado entre el número de ciudadanos que firmaron el registro y la cantidad de tarjetones hallados en la urna. Si aparecen más votos que votantes y no se corrige conforme al procedimiento legal, la reclamación puede abrir la puerta a un examen más profundo.

Otra causal es la presencia de tachaduras o enmendaduras no aclaradas en las actas de escrutinio. Si las cifras en letras no coinciden con las anotadas en números, o si hay correcciones sin respaldo de firmas, el testigo puede exigir que se deje constancia para que la autoridad determine si hubo alteración.

Las decisiones sobre excluir sufragios o invalidar resultados corresponden a las comisiones escrutadoras y no a los testigos acreditados por los partidos- crédito Registraduría Nacional

También procede cuando se detectan sufragios emitidos por personas no habilitadas en esa mesa o situaciones de suplantación de identidad debidamente advertidas durante la jornada. La utilización de papeletas no oficiales o sin medidas de seguridad constituye otra razón para objetar.

Hechos de violencia o amenazas que hayan condicionado la votación, así como la pérdida o destrucción del material antes de consolidar el acta, son escenarios adicionales que pueden motivar una solicitud formal de revisión.

Para que tenga validez, la reclamación debe presentarse por escrito antes de que los sobres sean sellados. El presidente de la mesa está obligado a recibirla y anexarla a la documentación. A partir de allí, el asunto pasa a manos de quienes tienen la competencia para decidir.