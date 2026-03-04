Colombia

Petro le salió al paso a denuncias sobre presuntas irregularidades en los equipos básicos de salud: “Quieren destrozar”

Una investigación de La Silla Vacía alerta sobre posibles prácticas clientelistas y discordancia en los datos sobre la población atendida

Según el Ministerio de Salud,
Según el Ministerio de Salud, los Equipos Básicos de Salud ya llegaron a todos los departamentos del país- crédito Ministerio de Salud

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro rechazó una investigación periodística elaborada por La Silla Vacía y replicada por Portafolio, en la que se denuncian presuntas irregularidades en la ejecución de los equipos básicos de salud y posibles prácticas clientelistas.

Las indagaciones del medio indican que, al parecer, no hay un control del manejo clientelar de la contratación que se requiere para formar los equipos, y para lo cual se destinan millones de pesos en recursos públicos. Además, reveló que hay datos presentados por el Ministerio de Salud sobre el número de hogares atendidos por los equipos que generan dudas. Pues, las cifras regionales no coinciden con las reportadas por los hospitales en tiempo real.

“Unas familias desaparecieron de la base de datos, otras aparecen duplicadas. Nosotros nos guiamos por nuestros registros internos, no los de la plataforma”, explicó al informativo citado un auxiliar enfermero que se encarga de subir la información.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que quienes cuestionan su modelo de salud están a favor de un sistema que beneficia a los dueños de entidades - crédito Ovidio González/Presidencia

El primer mandatario no aceptó los hallazgos de la investigación periodística y, más bien, la catalogó como una estrategia mediática para “destrozar el nuevo sistema de salud”. Afirmó que detrás de estas denuncias hay personas que respaldan un modelo de salud que “devora” $70 billones cada año y que termina beneficiando a los dueños de las entidades que lo componen, cuyos patrimonios continúan creciendo.

Pero como vieron 90.000 enfermeras y médicas y médicos en un programa público que no cobra un peso al paciente, y que van, como no hacen los dueños de este periódico, por caños, por páramos, por el mar, por las selvas, a lomo de mula, a pie, hasta el hogar más retirado de Colombia”, señaló.

En ese sentido, defendió el programa de atención en salud que implementó, que se enfoca en llevar equipos básicos de salud a las zonas del país donde se requiere, para así prestar servicios preventivos y de atención a la ciudadanía. Indicó que, gracias al trabajo de los profesionales y auxiliares que componen estos grupos, ha sido posible reducir “sustancialmente” la mortalidad infantil, materna y perinatal.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que, gracias a los equipos básicos de salud, se ha reducido la mortalidad infantil, materna y perinatal - crédito @petrogustavo/X

Igualmente, aclaró que los hospitales públicos de las distintas zonas del país en donde se puso en marcha este programa son los encargados de dirigir los equipos y de medir su éxito según la disminución de la morbilidad en los territorios en donde trabajan.

Como hicimos en Bogotá, pueden paulatinamente ponerse en línea con la transmisión de los diagnósticos lo que lograría una visión en tiempo real de la salud de la Colombianidad en todo el país”, añadió el jefe de Estado.

Cifras sobre los equipos básicos de salud: atención e inversión

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la inversión del Gobierno para la conformación de los equipos básicos de salud es de $4,2 billones. Los recursos se han visto reflejados en la contratación de 14.468 grupos de profesionales y personal de salud asignados, los cuales han llegado a los 32 departamentos del país.

Las cifras oficiales de la cartera indican que, entre 2023 y septiembre de 2025, un total de 7.459.892 hogares en territorios rurales y urbanos fueron atendidos por los equipos básicos de salud, cuyos integrantes se han formado en alianza con algunas universidades del país.

La inversión del Gobierno para
La inversión del Gobierno para la conformación de los equipos básicos de salud es de $4,2 billones - crédito Luisa González/Reuters

Además, el 26 de febrero de 2026, en el Gran Encuentro Nacional de Salud: “Defender la salud es defender a Colombia”, llevado a cabo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el primer mandatario informó sobre la entrega de 51 vehículos de transporte asistencial para 50 municipios de 14 departamentos, lo que involucró una inversión de $13.621 millones.

Cada ambulancia que entregamos es una vida que puede salvarse. Es nuestro Gobierno llegando donde antes nadie llegaba, es dignidad convertida en capacidad de respuesta”, afirmó el jefe de Estado en el evento.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEquipos básicos de saludClientelismoSistema de saludColombia-Noticias

