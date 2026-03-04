Colombia

Menor ‘se pasó por la faja’ los controles de seguridad del aeropuerto de Barranquilla y terminó en la pista de aterrizaje: buscaba “acercarse a los aviones”

El incidente motivó una revisión del cercado, la instalación de sensores y campañas con familias de barrios vecinos para fortalecer la protección perimetral y social

Un menor de edad ingresó sin autorización a la pista del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en Barranquilla, generando preocupación por la seguridad aeroportuaria - crédito Accidentes Barranquilla 2/Facebook

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en Barranquilla después de que la pista de aterrizaje fuera invadida sin autorización por un menor de edad.

Según la información conocida hasta el momento y los videos grabados por residentes aledaños a la terminal aérea, el pequeño permaneció varios minutos antes de ser asegurado por las autoridades aeroportuarias.

El incidente fue detectado rápidamente, se activaron los protocolos de emergencia y no se produjeron lesiones ni afectaciones operativas, de acuerdo con un comunicado emitido por la Aeronáutica Civil.

Aunque el video empezó a circular hace unas horas en redes sociales, desde la autoridad aeroportuaria aseguraron que los hechos currieron el 23 de enero de 2026, cuando el niño accedió a la zona occidental de la pista sobre las 6:30 p. m.

Según indicó la Aerocivil, el personal de seguridad y bomberos identificaron la presencia del menor y aplicaron el procedimiento: alertaron al Centro de Control y Operaciones, aseguraron al niño y coordinaron su traslado con la Policía Nacional, que localizó a la madre del menor.

El niño fue entregado en forma segura y no resultó herido. Sin embargo, el incidente evidenció una vulnerabilidad en el cerramiento perimetral, lo que motivó una revisión y ajuste inmediato de los controles, aseguraron las autoridades.

Según la Aeronáutica Civil, el menor declaró que su intención era “acercarse a los aviones”. En videos difundidos en redes sociales el 4 de marzo de 2026, se observa al niño en la pista mientras el personal responde a la emergencia.

Tras el suceso, equipos técnicos evaluaron el área próxima a la base aérea desde donde ocurrió el ingreso para identificar y corregir puntos críticos.

Nuevas medidas de seguridad en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz

Como respuesta directa al incidente, la Aeronáutica Civil reforzó el cerramiento perimetral del aeropuerto y aumentó la vigilancia en los puntos de control clave. También se agregó personal motorizado para rondas frecuentes, se agilizó la instalación de luminarias adicionales en zonas vulnerables y se optimizó el sistema de videovigilancia con cámaras y sensores de movimiento.

La autoridad aeroportuaria coordinó estas acciones con la base aérea y la empresa de vigilancia para restringir todavía más el acceso a áreas críticas y prevenir ingresos no autorizados. Asimismo, continúan las revisiones técnicas para fortalecer la seguridad y evitar situaciones similares.

Las entidades responsables mantienen un trabajo conjunto para asegurar el monitoreo constante de todas las zonas consideradas de riesgo, garantizando que el refuerzo en infraestructura y vigilancia sea sostenido.

Llamado de la Aeronáutica Civil y coordinación institucional

Además de los refuerzos físicos, la Aeronáutica Civil intensificó las campañas de sensibilización para padres y cuidadores de menores que residen cerca del aeropuerto, resaltando los riesgos de accesos no autorizados y la necesidad de una vigilancia permanente. Equipos del área social recorren los barrios vecinos para difundir estos mensajes y promover la seguridad comunitaria.

En su comunicado, la Aeronáutica Civil reiteró el compromiso con la seguridad operacional y destacó el trabajo articulado con la Policía Nacional, la base aérea y la comunidad.

“La entidad reitera su compromiso con la seguridad operacional y el trabajo articulado con las autoridades”, informó el organismo en sus redes sociales.

