Germán Vargas Lleras reapareció con un video que provocó gran expectativa: ¿sería la antesala de una candidatura presidencial?

El video publicado por Cambio Radical presenta imágenes del exvicepresidente en su despacho, con una reflexión sobre su trayectoria - crédito @PCambioRadical/X

Un despacho presidencial, la bandera de Colombia y una voz firme abren el video que este martes 3 de marzo publicó el partido Cambio Radical. La imagen central es la de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República y líder de la colectividad, que reaparece tras varias semanas de silencio público y desata preguntas sobre si estaría pensando en unirse a la competencia electoral por la Presidencia de la República.

La pieza dura un minuto, aunque tiene un carácter institucional, concentra la atención en el exvicepresidente. Desde el primer segundo, se escucha cuando Vargas Lleras expone: “Se declarará la extinción del derecho de dominio. El Estado no ejerce la autoridad en la zona de distensión”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esto sucede mientras la escena se desarrolla en un despacho presidencial. Allí se distingue con claridad su mano izquierda sobre unos papeles en el escritorio, marcada por la ausencia de tres dedos que perdió tras el atentado con un libro bomba del 13 de diciembre de 2002. Acto seguido, aparecen imágenes de explosiones, caravanas de camionetas blindadas y su rostro en primer plano, una secuencia que rememora años de violencia y zozobra en Colombia.

Cambio Radical publicó un video protagonizado por Germán Vargas Lleras, que, tras varias semanas de silencio, reavivó las especulaciones sobre su posible candidatura presidencial - crédito @PCambioRadical/X

Un video institucional que deja preguntas abiertas sobre el futuro de Vargas Lleras

El video reconstruye episodios complejos de su trayectoria, pues se oye la voz de un piloto de helicóptero de la Policía en medio de una evacuación de emergencia en Samaniego, Nariño: “No puede arrancar el ministro, no puede arrancar”. La aeronave estuvo a punto de accidentarse durante una amenaza en su contra.

Luego, la música toma protagonismo con El guerrero, de Yuri Buenaventura, una canción que el país recordó en un momento de duelo nacional: el magnicidio de Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, cuando se desempeñaba como senador y era precandidato presidencial.

Las imágenes avanzan entre aplausos y recuerdos, luego Germán Vargas Lleras aparece en blanco y negro, entra a un auditorio y saluda al público. Después, muestra sus manos vendadas tras el atentado que anteriormente se menciona, en el que perdió el meñique, el anular y parte del medio, en ese momento dice: “He visto este país levantarse muchas veces con esfuerzo, con decisiones difíciles, con gente que creyó en el rumbo. Por eso preocupa ver cómo hoy se perdió el rumbo”.

Germán Vargas Lleras reapareció en un video que podría ser la confirmación de que vuelve a la arena política como candidato presidencial - crédito Cambio Radical

No obstante, el mensaje no se redujo solo a recordar la violencia, sino que destacó logros de gestión. El exvicepresidente mencionó las más de 100.000 viviendas que contribuyó a construir durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando ejerció como vicepresidente, presentando esa cifra como un testimonio de su experiencia y capacidad para gestionar.

“Este no es momento de improvisar. Es momento de corregir”, dijo el líder de Cambio Radical en su video. Y agrega una invitación concreta: “Elijamos bien, recuperemos el rumbo”, en referencia a las elecciones al Congreso previstas para el 8 de marzo.

Aunque el tono y la puesta en escena del video, Vargas Lleras no confirma su intención de postularse a la Casa de Nariño; sin embargo, la forma en que se presenta el mensaje y la atmósfera creada captaron la atención, ya que, más que una simple iniciativa institucional, deja entrever una clara intención presidencial.

Vargas Lleras critica duramente la situación actual del país y resalta sus logros de gestión, como la construcción de más de 100.000 viviendas - crédito Colprensa

Pese a que no se confirmó oficialmente si el líder de Cambio Radical decidió dar el paso y lanzarse a la carrera presidencial, tendría plazo hasta el 13 de marzo, fecha límite para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos ante la Registraduría.

Es importante señalar que el partido aún no oficializa su apoyo a una candidatura presidencial, lo que significa que todavía no tiene un candidato definido para las elecciones de 2026, cuya primera vuelta está programada para el 31 de mayo. Aunque algunos miembros de su bancada expresaron su respaldo a Abelardo de la Espriella, otros dirigentes prefieren mantenerse en silencio y aguardan una decisión de su líder natural.