Colombia

Fiscalía conformó mesa técnica para definir delitos por los que será investigado el escolta capturado con $145 millones en La Guajira

Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, fue dejando en libertad

El abogado Iván Cancino afirmó
El abogado Iván Cancino afirmó que el juez de garantías no legalizó la detención, al determinar que no existían pruebas sobre el origen ilícito del dinero ni vínculos con una presunta compra de votos - crédito Policía Nacional/Colprensa

La Fiscalía General de la Nación instauró una mesa técnica integrada por fiscales e investigadores de las direcciones contra el lavado de activos y la especializada contra la corrupción, según informó Caracol Radio.

El propósito de esta instancia es determinar los delitos por los cuales será procesado el escolta Luis Alfredo Acuña, quien fue capturado recientemente en el municipio de Hatonuevo, La Guajira, mientras transportaba $145 millones y propaganda política.

Las autoridades informaron que Acuña se desempeñaba como escolta dentro del esquema de seguridad asignado al secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. La Fiscalía evalúa posibles cargos relacionados con el lavado de activos y delitos vinculados con procesos electorales.

La Fiscalía evalúa posibles cargos
La Fiscalía evalúa posibles cargos relacionados con el lavado de activos y delitos vinculados con procesos electorales- crédito Colprensa

La captura del escolta y la incautación del dinero desencadenaron la apertura de una investigación formal. La mesa técnica definirá el rumbo judicial del caso, mientras se recopilan elementos probatorios para esclarecer el origen y el destino de los fondos decomisados.

Pese a la captura y apertura de una investigación formal, el escolta recuperó la libertad tras la decisión de un juez penal municipal con función de control de garantías. El abogado defensor de Acuña, Iván Cancino, explicó que el juez no legalizó la detención al considerar que no existían pruebas sobre el origen ilícito del dinero ni evidencia de vínculos con una presunta compra de votos.

Según el abogado, no se demostró ninguna ilegalidad en la conducta de Luis Alfredo Acuña Vega, por lo que el dinero le fue devuelto luego de la audiencia.

En conversación con Caracol Radio, que su cliente no rindió versión alguna ante las autoridades tras su detención en Hatonuevo, La Guajira.

Según Iván Cancino, no se
Según Iván Cancino, no se demostró ninguna ilegalidad en la conducta de Luis Alfredo Acuña Vega, por lo que el dinero le fue devuelto luego de la audiencia - crédito Policía Nacional de Colombia

Cancino señaló que su defensa se centró en la supuesta violación de garantías procesales. El abogado manifestó que la captura se realizó sin presentar al aprehendido ante un juez durante casi treinta y tres horas, y que llevar dinero en efectivo o portar material de propaganda política no constituye delito en Colombia.

“Mi defensa fue clara: se violaron las garantías de mi cliente al capturarlo y mantenerlo casi treinta y tres horas privado de la libertad sin presentarlo ante un juez. Además, era imposible hablar de captura en flagrancia, porque ni tener publicidad política pedagógica ni portar dinero en efectivo es delito en Colombia”, aseveró Cancino.

¿Qué dijo la Policía Nacional?

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Jair Alonso Parra Archila, explicó el procedimiento en el que uniformados detuvieron un vehículo particular en la vía Distracción–Cuestecitas, en La Guajira.

Durante la inspección, los agentes encontraron $145 millones ocultos entre ropa y zapatos, distribuidos en una bolsa plástica y una maleta de viaje. La forma en que se camufló el dinero sorprendió a los policías, ya que buscaba dificultar su identificación.

Según el coronel Parra Archila, “en el procedimiento realizado en el departamento de La Guajira por parte de funcionarios de la Dirección de Tránsito y Transporte, donde se llevó a cabo la incautación de $145 millones y la captura de dos ciudadanos, este dinero venía distribuido en una bolsa plástica y en una maleta de viaje, oculto dentro de prendas de vestir y zapatos tipo tenis”.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Jair Alonso Parra Archila, explicó el procedimiento en el que uniformados detuvieron un vehículo particular en la vía Distracción–Cuestecitas, en La Guajira - crédito Policía Nacional

Además, el oficial detalló que el dinero se repartió en siete sobres de manila, cada uno marcado a mano con nombres de destinatarios, números de teléfono y municipios o corregimientos de destino.

En el baúl del automóvil, los uniformados hallaron propaganda política que promovía la candidatura al Senado de Daniel Restrepo, del Partido Conservador. Parra Archila afirmó que las investigaciones siguen adelante para identificar a los responsables del envío ilegal del dinero.

Destacó el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y de la Dirección de Investigación Criminal, organismos encargados de reunir pruebas para determinar el objetivo y destino final de los fondos incautados durante la campaña electoral.

