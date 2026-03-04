Colombia

En video quedó captado hombre que intentó robar en un bus del Sitp en Bogotá: la comunidad lo entregó a la Policía

Al parecer, el ciudadano habría quedado libre ya que no alcanzó a cometer el hecho delictivo

La inseguridad en el transporte público queda registrada en este video, donde un ciudadano le dice "no sea rata" a un presunto delincuente y alerta a los demás pasajeros. Posteriormente, el sujeto es abordado por la policía en la calle - crédito Colombia Oscura / X

Un episodio de inseguridad en un bus del Sitp en Bogotá se difundió ampliamente tras la circulación de un video en redes sociales. Un hombre ingresó sin pagar a la ruta 18-3 y se ubicó cerca de una usuaria, con la aparente intención de apropiarse de sus pertenencias.

El individuo intentó manipular el bolso de la pasajera, pero, al notar que otro usuario lo grababa, desistió y se desplazó hacia otra zona del vehículo. La persona que registró el hecho lo increpó con la frase: “A trabajar a otro lado, papá. No sea rata. Ay, sí, hágase el marica, todo está grabado”.

La reacción de las personas presentes fue inmediata: lograron que el hombre descendiera del articulado y notificaron a las autoridades.

Aunque la comunidad intervino y la Policía fue informada, el individuo recuperó la libertad poco después. Según reportes difundidos en plataformas digitales, las autoridades argumentaron que no existió hurto consumado, por lo que optaron por no detenerlo.

Al parecer el hombre aprovechó que el bus estaba lleno para intentar robar - crédito Colombia Oscura / X

El episodio generó una ola de comentarios en redes sociales y reabrió la discusión sobre el papel de la ciudadanía y el funcionamiento de la justicia.

“Felicitaciones por el valiente que grabó y lo enfrentó. Ante una justicia que no sirve y deja libres a los ladrones ‘porque no alcanzaron a robar’, solo nos queda la unión ciudadana. ¡Ojo vivo y mano dura entre todos! No nos dejemos. Ya es hora que en Bogotá nos unamos”, expresó un usuario en redes, reflejando el sentir de quienes exigen mayor firmeza ante la delincuencia.

Otros usuarios aportaron ideas sobre cómo actuar ante estos hechos: “Por eso no hay que dejarlos escapar sin algunos buenos consejos”, escribió una persona, mientras otro sugería: “Aplicarle una dosis de paloterapia para una recalibración cognitiva”. El tono de estos comentarios revela la frustración de los ciudadanos ante la repetición de casos similares.

A pesar de la indignación, también surgieron matices sobre los límites legales: “Puede que sí, puede que no. Recordar que el primer pilar de la JUSTICIA ES EL PRINCIPIO DE INOCENCIA. Somos una ciudad paranoica y esto se lo debemos a los mandatarios Peñalosa, López y Galán”, señaló otro participante en la conversación virtual, cuestionando la tendencia a prejuzgar y el clima de desconfianza generalizado.

En redes también compartieron imágenes del presunto ladrón con el fin de identificarlo - crédito Colombia Oscura / X

Un usuario subrayó la percepción de impunidad: “Es que así hubiese cometido el delito, también lo dejan libre”. Este tipo de mensajes alimenta la sensación de que la justicia no responde de manera efectiva frente a los delitos menores o tentativas de hurto.

En Colombia, la captura por intento de hurto se rige por el Artículo 239 del Código Penal, que define el hurto como la apropiación indebida de un bien mueble ajeno, y el Artículo 27, que establece la tentativa. De acuerdo a las normas, la tentativa se configura cuando se inician actos idóneos para cometer el robo, pero la consumación no ocurre por circunstancias ajenas a la voluntad del actor, como la intervención de la seguridad o de terceros.

El Artículo 301 introduce la flagrancia, que permite la captura legal si el individuo es sorprendido en el acto o inmediatamente después, lo que incluye situaciones recogidas en grabaciones de seguridad. Así, es posible que la ciudadanía registre en video estos episodios en el sistema TransMilenio, siempre que no se invada la intimidad de los implicados ni se utilicen las imágenes para fines ilícitos.

La ley prevé que la pena por tentativa de hurto será la mitad o las tres cuartas partes de la correspondiente al hurto consumado, lo que suele derivar en sanciones menores para los capturados antes de lograr su objetivo.

La comunidad denuncia que los hurtos en buses del Sitp son constantes - crédito Transmilenio

Las grabaciones hechas por ciudadanos pueden ser empleadas como prueba en un proceso judicial. El video debe ser entregado junto con la denuncia formal ante la Fiscalía o la Policía, quienes tienen la responsabilidad de iniciar las investigaciones correspondientes.

Para muchos ciudadanos, la posibilidad de grabar y denunciar resulta una herramienta fundamental ante la percepción de que la justicia no siempre actúa con la contundencia esperada. Sin embargo, la ley exige que se respeten los derechos de las personas grabadas y se eviten difusiones que puedan vulnerar la privacidad o el debido proceso.

Así puede saber si tiene

Armando Benedetti respaldó propuesta de

Yina Calderón arremetió contra Juanda

Imer Machado se reunió con

Tribunal de Bogotá frenó traslado
