Director de la UNP se refirió al escolta detenido por supuesta compra de votos: “Ya fue suspendido”

Augusto Rodríguez afirmó que Jaime Luis Lacouture le dijo que el dinero encontrado fue un montaje

El 3 de marzo de 2026, un escolta integrante del esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes, fue detenido durante un operativo relacionado con la presunta compra de votos en Hatonuevo, La Guajira.

Luis Alfredo Acuña trasladaba $145.000.000 en efectivo y material propagandístico del candidato al Senado, Daniel Restrepo, representante del Partido Conservador.

La pertenencia política conecta a Lacouture, Restrepo y el actual senador Carlos Trujillo, identificados dentro del mismo sector partidario. La captura se realizó a tan solo cinco días de las elecciones legislativas, en un contexto de atención reforzada a los delitos electorales por indicación directa del presidente de la República, Gustavo Petro.

Al momento de la captura, el escolta tenía consigo publicidad, $145.000.000 y tarjetones didácticos para enseñar a votar - crédito Policía Nacional

Luego de la captura, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dio detalles sobre el escolta capturado, señalando que no hacía parte de la organización que preside, sino que era un contratista.

“No es un trabajador de planta, sino que está tercerizado a través de una compañía que trabaja con la UNP, pero representa a la entidad”, dijo en entrevista con Blu Radio.

A la par, señaló que intentó establecer comunicación con el escolta, sin embargo, por los procedimientos legales ligados a su captura fue imposible. Sin embargo, conversó con el secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

En el diálogo, Rodríguez sostuvo que se habría dado permiso al escolta, hecho irregular, si se tiene en cuenta que la UNP es la encargada de realizar autorizaciones. A propósito, señaló que “como la persona se fue a hacer una cosa distinta, mientras fungía su labor, por lo que los recursos públicos entregados a la protección están siendo mal utilizados”.

La publicidad encontrada en el vehículo que manejaba el escolta era de Daniel Palacios - crédito Prensa Daniel Restrepo/Policia Nacional

Según dijo el director de la UNP, Jaime Luis Lacouture respondió sobre los $145.000.000 que hallaron las autoridades, argumentando que hacen parte de un montaje que hizo la Policia Nacional.

“Le hice una pregunta sobre por qué llevaba plata y me djio que eso era una situación en la que hubo un montaje, que la Policia fue la que marcó los sobres”, aseveró al medio citado.

Augusto Rodríguez, advirtió en entrevista con Caracol Radio que este hecho ocasiona un daño a la reputación de la entidad. “Es de la mayor gravedad y toca actuar”, resaltando que la institución fue perjudicada, ya que financia, con recursos públicos, la labor de los escoltas encargados de proteger a los funcionarios.

Pronunciamiento Daniel Restrepo

El candidato al Senado Daniel Restrepo negó que su campaña esté vinculada a compra de votos o cualquier práctica ilegal, tras la incautación de $145 millones en una camioneta con publicidad de su candidatura en vías de La Guajira - crédito prensa Daniel Restrepo

Tras del operativo, Daniel Restrepo difundió un comunicado para desmarcar su campaña de cualquier acción irregular. “Rechazamos de manera categórica cualquier insinuación que nos vincule con la compra de votos o cualquier práctica ilegal. Nuestra campaña se basa en la honestidad y el respeto por la democracia”.

El representante agregó que no tienen ningún conocimiento o participación en los hechos investigados por las autoridades. Insistió en que no existe “vínculo operativo entre estas acciones y nuestro equipo de trabajo” y que el caso representa una confusión sobre los elementos incautados. Según el comunicado, tanto el dinero como el vehículo involucrados serían de carácter estrictamente particular, descartando que se trate de recursos de campaña o de bienes públicos.

“Es imperativo aclarar que tanto el dinero como el vehículo involucrado son de carácter estrictamente particular. No se trata de recursos de campaña ni de bienes públicos del Estado”, aseguró Restrepo.

La campaña de Restrepo hizo un llamado a que la justicia actúe con prontitud para aclarar el origen de los fondos y evitar lo que consideró un perjuicio a su imagen. En el cierre del mensaje, el candidato reiteró su “compromiso con una política limpia y transparente”.