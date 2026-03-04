Colombia

Director de la UNP se refirió al escolta detenido por supuesta compra de votos: “Ya fue suspendido”

Augusto Rodríguez sostuvo que este hecho perjudica la reputación de la entidad que financia, con recursos públicos, la protección de los funcionarios

Guardar
Augusto Rodríguez afirmó que Jaime
Augusto Rodríguez afirmó que Jaime Luis Lacouture le dijo que el dinero encontrado fue un montaje - crédito UNP

El 3 de marzo de 2026, un escolta integrante del esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes, fue detenido durante un operativo relacionado con la presunta compra de votos en Hatonuevo, La Guajira.

Luis Alfredo Acuña trasladaba $145.000.000 en efectivo y material propagandístico del candidato al Senado, Daniel Restrepo, representante del Partido Conservador.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La pertenencia política conecta a Lacouture, Restrepo y el actual senador Carlos Trujillo, identificados dentro del mismo sector partidario. La captura se realizó a tan solo cinco días de las elecciones legislativas, en un contexto de atención reforzada a los delitos electorales por indicación directa del presidente de la República, Gustavo Petro.

Al momento de la captura,
Al momento de la captura, el escolta tenía consigo publicidad, $145.000.000 y tarjetones didácticos para enseñar a votar - crédito Policía Nacional

Luego de la captura, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dio detalles sobre el escolta capturado, señalando que no hacía parte de la organización que preside, sino que era un contratista.

No es un trabajador de planta, sino que está tercerizado a través de una compañía que trabaja con la UNP, pero representa a la entidad”, dijo en entrevista con Blu Radio.

A la par, señaló que intentó establecer comunicación con el escolta, sin embargo, por los procedimientos legales ligados a su captura fue imposible. Sin embargo, conversó con el secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.

En el diálogo, Rodríguez sostuvo que se habría dado permiso al escolta, hecho irregular, si se tiene en cuenta que la UNP es la encargada de realizar autorizaciones. A propósito, señaló que “como la persona se fue a hacer una cosa distinta, mientras fungía su labor, por lo que los recursos públicos entregados a la protección están siendo mal utilizados”.

La publicidad encontrada en el
La publicidad encontrada en el vehículo que manejaba el escolta era de Daniel Palacios - crédito Prensa Daniel Restrepo/Policia Nacional

Según dijo el director de la UNP, Jaime Luis Lacouture respondió sobre los $145.000.000 que hallaron las autoridades, argumentando que hacen parte de un montaje que hizo la Policia Nacional.

“Le hice una pregunta sobre por qué llevaba plata y me djio que eso era una situación en la que hubo un montaje, que la Policia fue la que marcó los sobres”, aseveró al medio citado.

Augusto Rodríguez, advirtió en entrevista con Caracol Radio que este hecho ocasiona un daño a la reputación de la entidad. “Es de la mayor gravedad y toca actuar”, resaltando que la institución fue perjudicada, ya que financia, con recursos públicos, la labor de los escoltas encargados de proteger a los funcionarios.

Pronunciamiento Daniel Restrepo

El candidato al Senado Daniel
El candidato al Senado Daniel Restrepo negó que su campaña esté vinculada a compra de votos o cualquier práctica ilegal, tras la incautación de $145 millones en una camioneta con publicidad de su candidatura en vías de La Guajira - crédito prensa Daniel Restrepo

Tras del operativo, Daniel Restrepo difundió un comunicado para desmarcar su campaña de cualquier acción irregular. “Rechazamos de manera categórica cualquier insinuación que nos vincule con la compra de votos o cualquier práctica ilegal. Nuestra campaña se basa en la honestidad y el respeto por la democracia”.

El representante agregó que no tienen ningún conocimiento o participación en los hechos investigados por las autoridades. Insistió en que no existe “vínculo operativo entre estas acciones y nuestro equipo de trabajo” y que el caso representa una confusión sobre los elementos incautados. Según el comunicado, tanto el dinero como el vehículo involucrados serían de carácter estrictamente particular, descartando que se trate de recursos de campaña o de bienes públicos.

“Es imperativo aclarar que tanto el dinero como el vehículo involucrado son de carácter estrictamente particular. No se trata de recursos de campaña ni de bienes públicos del Estado”, aseguró Restrepo.

La campaña de Restrepo hizo un llamado a que la justicia actúe con prontitud para aclarar el origen de los fondos y evitar lo que consideró un perjuicio a su imagen. En el cierre del mensaje, el candidato reiteró su “compromiso con una política limpia y transparente”.

Temas Relacionados

Director de la UNPUNPAugusto RodríguezEscoltaCompra de votosIregularidadesJaime Luis LacouturePartido ConservadorDaniel RestrepoElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Cristiano Ronaldo se perdería el partido de la selección de Portugal contra México: esto se sabe sobre la lesión del jugador portugués

El partido que servirá para presentar el remodelado estadio Azteca, antes de la Copa del Mundo, tendría la baja del jugador que aspira a llegar a los 1.000 goles como profesional en 2026

Cristiano Ronaldo se perdería el

Menor ‘se pasó por la faja’ los controles de seguridad del aeropuerto de Barranquilla y terminó en la pista de aterrizaje: buscaba “acercarse a los aviones”

El incidente motivó una revisión del cercado, la instalación de sensores y campañas con familias de barrios vecinos para fortalecer la protección perimetral y social

Menor ‘se pasó por la

Shakira vivió tremendo susto en el Zócalo en México: un fan la abrazó con insistencia y la seguridad debió intervenir

El momento incómodo se vivió durante el concierto masivo que ofreció la cantante colombiana en la Ciudad de México, donde la rápida actuación del equipo de seguridad evitó que la situación pasara a mayores

Shakira vivió tremendo susto en

Nu Stadium: el banco del colombiano David Vélez será patrocinador del nuevo estadio de Inter Miami de Lionel Messi

El acuerdo comercial entre la entidad bancaria y el vigente campeón de la MLS establece además la creación de un club de hinchas y el nombre de una plaza en donde se realizarán activaciones comerciales

Nu Stadium: el banco del

Hijo del expresidente Santos afirmó que prefiere ver a las Farc en política y no matando ciudadanos: “Cambiando las balas por votos”

Martín Santos sostuvo en X que la presencia de los ex-Farc en el Congreso es preferible a la continuación de la violencia, y destacó la necesidad de reconciliación y verdad

Hijo del expresidente Santos afirmó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Shakira vivió tremendo susto en

Shakira vivió tremendo susto en el Zócalo en México: un fan la abrazó con insistencia y la seguridad debió intervenir

Shakira y Beéle presentan ‘Algo tú’, la canción cuyo video grabaron juntos en Barranquilla

Sara Corrales explicó por qué va a hacer una pausa en su carrera actoral: “Cuando sienta que es el momento correcto”

Juanda Caribe reaccionó a la sanción de ‘El Jefe’ por los comentarios hacia Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos’: “Me resulta absurdo”

Así calificó Melissa Gate a los participantes de ‘La casa de los famosos’ tras su regreso: “Es como medio hipócrita”

Deportes

Nu Stadium: el banco del

Nu Stadium: el banco del colombiano David Vélez será patrocinador del nuevo estadio de Inter Miami de Lionel Messi

La lesión de Kylian Mbappé, figura de Francia y rival de Colombia en la fecha FIFA, podría ser más grave: se habla de rotura de ligamento

Colombia vs. Argentina - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor Femenina en la fecha 2 de la SheBelieves Cup

Atlético Nacional vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el Superclásico de Colombia, por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

O’Higgins vs. Deportes Tolima EN VIVO, tercera fase de la Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido del Pijao