Paloma Valencia aclaró si insistirá en Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial en caso de ir a la primera vuelta: “Sí va a ser mi consejero”

El anuncio de la candidata del Centro Democrático abrió un debate en torno a la legalidad de postular a un exmandatario como vicepresidente y alimentó la discusión sobre liderazgos al interior de la coalición de La Gran Consulta por Colombia, a cinco días de que los simpatizantes acudan a las urnas para escoger cuál será el aspirante de la centro-derecha

La propuesta de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, de sumar al expresidente Álvaro Uribe Vélez como fórmula vicepresidencial en caso de alcanzar la primera vuelta, desató un nuevo debate jurídico y político el 3 de marzo de 2026, durante el reciente debate de La Gran Consulta por Colombia. La iniciativa generó fuertes objeciones por parte de otros miembros de la coalición, que se opusieron a la iniciativa que impulsaría la congresista.

Durante el debate de Blu Radio, Valencia reiteró su afinidad personal y política con el exmandatario y afirmó que “Yo sí adoro al presidente. Si no es mi fórmula, sí va a ser mi consejero siempre”, en referencia a su relación con Uribe. El tema cobró relevancia a raíz de unas declaraciones de la congresista, que expresó el 25 de febrero que “mi mejor vicepresidente sería él”, lo que generó duras reacciones en su momento la de la candidata Victoria Eugenia Dávila.

La controversia creció cuando Mauricio Cárdenas, exministro y también aspirante en la consulta, puso sus reparos sobre la viabilidad jurídica y política. “No estoy de acuerdo con tu idea de buscar al expresidente Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial. Por dos razones: es ilegal, él no podría asumir la función presidencial. Y dos, habiendo tanto liderazgo nuevo, personas que queremos tomar las riendas de este país, ¿es necesario volver al pasado?”, señaló el exministro.

En ese sentido, Valencia sostuvo en ese espacio que la propuesta no incurría abiertamente en ilegalidad, aunque reconoció que la decisión no estaba tomada. “Cuando gane la consulta, como espero que sepa, como suceda, lo voy a invitar a usted y a todo este equipo para que discutamos ese tema. Yo entiendo que una candidatura que surja de esta consulta no puede ser ajena a ustedes”, afirmó la senadora, al indicar su disposición al diálogo dentro de la coalición.

¿Fisuras políticas a la vista en La Gran Consulta por Colombia?

Y es que la intención de Valencia, revalidada a través de sus declaraciones en el debate, suscitó cuestionamientos sobre la independencia política de los candidatos dentro de la coalición: como Juan Manuel Galán, candidato y director del Nuevo Liberalismo, que fue a la ofensiva con la congresista. “¿Puede decir hoy que no tiene jefes?”, expresó el excongresista, que busca ganar la consulta y que, de acuerdo con algunas mediciones, tendría posibilidad de dar la sorpresa.

En este tema es válido expresar que el propio Uribe, el 18 de julio de 2025, se había autodescartado con un mensaje en la red social X. “No puedo considerar ser candidato a la vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones. Publico esta decisión, a pesar de estar afrontando un proceso judicial injusto que refleja la politización en algunas instituciones”, dijo en ese entonces.

En cuanto al marco normativo, la posibilidad de que el exmandatario integre formalmente una fórmula vicepresidencial centró el análisis en los límites que la Constitución de 1991 establece para el retorno de los expresidentes al poder. El eje de la discusión fue el artículo 197, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, que específicamente prohíbe la reelección presidencial en todas sus formas; es decir, ni siquiera como vicepresidentes.

Este análisis jurídico se profundizó con el constitucionalista Rodrigo Uprimny en el portal de Dejusticia. “Mientras exista la prohibición de la reelección presidencial, no pueden ser electos como vicepresidentes los expresidentes como Uribe”. Y todo porque en el artículo 204 de la Carta Magna se establece que los mismos requisitos exigidos para ser presidente aplican a la vicepresidencia; entre ellos el no haber ejercido la jefatura de Estado, como sucede en este caso.

