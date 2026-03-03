Congresista Ángela Vergara anunció que su hijo ya está en Colombia: había sido detenido por ICE

Congresista Ángela Vergara anunció que su hijo, que había sido detenido por ICE ya esta en Colombia - crédito Ángela Vergara/X

La congresista Ángela Vergará celebró en redes sociales el regreso a casa de su hijo, Alfonso Vergara, que permaneció varias semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

En la publicación que realizó en su cuenta de X, donde confirmó la noticia, integró un agradecimiento explícito a las autoridades nacionales en vista de la cooperación tras su solictud.

“Gracias, Canciller Yolanda Villavicencio, por su gestión y acompañamiento, no solo en el caso de Rafael, sino con todas las familias que hoy represento y cuyo dolor conozco de cerca”, expresó Vergará.

La repatriación se realizó la noche del 2 de marzo de 2026,en un operativo de la Fuerza Aérea Colombiana, en el que participaron 140 ciudadanos colombianos, según detalló la congresista.

Así lo expresó: “Anoche, en un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Colombiana, junto a 140 colombianos, mi hijo volvió a casa. Su trabajo ha devuelto esperanza y hoy muchos ya inician su salida voluntaria con garantías para regresar a Colombia y reencontrarse con los suyos”.

En ese mismo mensaje, la legisladora enfatizó su compromiso de continuar con la defensa de los colombianos detenidos fuera del país: “Mi labor no termina aquí. Desde el Congreso y donde Dios me ponga, seguiré defendiendo a nuestros connacionales detenidos en el exterior”, manifestó Vergará.

El reencuentro familiar de la congresista concentró la atención en las redes sociales, donde Vergará agradeció el apoyo recibido: “Hoy muchos conocen lo que padece una familia que tiene a un ser querido secuestrado en el exterior y entienden que estamos ante un momento de crisis”, expresó.

Después de varias semanas separada de su hijo, la legisladora dirigió su gratitud a quienes difundieron su caso. Destacó el papel de los periodistas: “Gracias a los medios de comunicación por mostrarle al mundo la realidad que viven miles de colombianos”, señaló, reconociendo que la cobertura permitió que más personas comprendieran la gravedad del fenómeno migratorio.

La congresista destacó la importancia del acompañamiento de su entorno: “Gracias a mi familia, amigos, conocidos y también a quienes sin conocerme mostraron empatía por el dolor que vivimos tantos. Sus oraciones y su buena energía fueron fundamentales”.

A este reconocimiento sumó un mensaje para quienes pasaron antes por una situación similar: “Gracias también a las familias que ya habían avanzado en este camino; hicieron el mío más llevadero y me ayudaron a entender cómo funciona el sistema”.

Vergará subrayó también el impacto concreto del interés mediático, al remarcar: “Sin su acompañamiento y su voz amplificando esta situación, no habría sido posible aumentar el número de vuelos humanitarios. Esta semana son 450 familias las que se reencuentran”.

Finalmente, resumió su sentimiento ante el regreso de su hijo con una frase contundente: “Mi gratitud eterna”.

Vergara dio detalles sobre la situación de su hijo detenido por ICE

El joven, de 22 años, permanecío en un centro de detención en Luisiana desde el 28 de enero de 2026, a la espera de que se formalizará su salida voluntaria del país, según lo relatado por su madre al diario El Tiempo.

La representante detalló que su hijo comparte celda con cerca de 70 personas y que, en palabras suyas, el ambiente es “inhumano”. Describió que la mayoría “tiene fiebre o enfermedades respiratorias”, y que el encierro prolongado ha provocado diversas afectaciones de salud física y mental.

Decenas de colombianos en condiciones similares experimentan largos periodos sin acceso a la luz solar directa. Esta falta de exposición ha generado ansiedad y depresión entre los internos, según el testimonio de la legisladora. En su relato, subrayó que la incertidumbre jurídica es fuente constante de angustia, ya que muchos permanecen bajo custodia a pesar de haber completado procesos administrativos o judiciales.

Rafael fue esposado de manos y cintura durante los traslados internos, “como si fueran delincuentes en una cárcel de máxima seguridad”, denunció su madre. Esta práctica, afirmó, es aplicada a todos los internos cuando salen de la celda para comer o dirigirse a otras áreas.

El 15 de enero, un grupo de colombianos, entre ellos Rafael, estuvo a punto de ser repatriado. La congresista contó que los detenidos tenían preparadas sus pertenencias, pero el traslado fue cancelado sin previo aviso. “Cada quien fue devuelto a su celda, con su maletica en el hombro (...) es completamente triste y desgarrador”, reiteró Vergara.