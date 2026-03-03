Colombia

Bruce Mac Master alertó al país de un caos fiscal, pero Petro insiste en que todo está bien: “Crisis económica que hoy no existe”

Ante las advertencias del presidente de la Andi, el mandatario señaló que la situación en el país podría ir mejor, pero responsabilizó al Congreso de estancar sus iniciativas

Guardar
El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las alertas de Bruce Mac Master ante el rumbo de la economía del país - crédito Ovidio González/Presidencia - Credito John Paz/Colprensa

El presidente Gustavo Petro reaccionó con un mensaje al pronunciamiento de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que alertó sobre un deterioro en la economía nacional, declaraciones que el mandatario rechazó.

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Petro calificó como infundada la alerta sobre una “futura crisis económica”, al señalar que en la actualidad no es así, y vinculó la preocupación de Mac Master a las “conductas” de los socios de la Andi, en una evidente pulla contra él.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Bruce, cualquier posibilidad de futura crisis económica que hoy no existe, se ha, al contrario, disparado las exportaciones de Colombia en el mes de enero respecto al enero de 2025, solo podría desencadenarse por la muy egoísta conducta de tus grandes asociados en la ANDI al oponerse a las reformas sociales y no querer pagar impuestos justos (sic)”, escribió el mandatario en su post.

El presidente Petro señaló que
El presidente Petro señaló que la preocupación económica de Bruce Mac Master responde a la conducta de los grandes socios de la Andi - crédito @petrogustavo/X

Además, el presidente señaló en su publicación: “Disminuir el déficit primario debe ser el gran objetivo económico y eso se logra bajando la tasa de interés de Banrepública y pagando más impuestos por los dueños de las grandes rentas especulativas”.

Bruce Mac Master alerta sobre endeudamiento y presión en el gasto

El mensaje de Petro surgió después de que Mac Master y expertos del Centro Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtieran sobre la situación fiscal del país en 2026. El líder económico expresó que la economía colombiana “no está bien” y alertó sobre riesgos de endeudamiento elevado y presión en el gasto público.

“No importa cuántas veces nos quieran decir que todo es una maravilla, la economía está entrando en una grave crisis. Los niveles de endeudamiento exagerados conducen a que debamos dedicar uno de cada cuatro pesos de presupuesto a pagar intereses, y no sabemos si nos seguirán prestando”, escribió el presidente de la Andi en su cuenta de X.

Bruce Mac Master señaló que
Bruce Mac Master señaló que la economía colombiana “no está bien” y alertó sobre los riesgos de endeudamiento en el país - crédito @BruceMacMaster/X

“Es como el caso del sector salud, no importa cuántas veces nos digan que la mortalidad infantil se ha reducido, no importan de qué forma manipulen las cifras; los pacientes no reciben atención, no reciben medicamentos, mueren esperando que el sistema los atienda (sic)”, concluyó el economista en la plataforma digital.

Las advertencias del presidente de la Andi nacen de los reportes de la Carf, que advirtió que, aunque el Gobierno plantea reducir el déficit primario al 2,1% del Producto Interno Bruto (PIB), existe un faltante estimado en $31,1 billones (1,6% del PIB), lo que podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas si no se adoptan medidas concretas.

Asimismo, el organismo reportó que la economía mostró señales de recalentamiento, como el alto crecimiento de la demanda interna, la inflación persistente y la reducción del desempleo. Esto, según el Carf, aumenta los riesgos macroeconómicos si se mantiene el impulso fiscal observado en 2025.

El Centro Autónomo de la
El Centro Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que, aunque el Gobierno planea reducir el déficit primario al 2,1% del PIB - crédito @CARFColombia/X

El organismo destacó que la demanda continúa aumentando de manera sostenida, impulsada tanto por los hogares como por las empresas, mientras las inversiones fijas muestran un repunte significativo según el análisis del comité.

Este dinamismo económico genera presiones sobre el mercado, manteniendo la inflación elevada en componentes clave, ya que los servicios regulados y los salarios indexados dificultan que los precios converjan hacia la meta establecida, alertó Carf.

De acuerdo con las advertencias y análisis de los expertos, se evidenciaron diferencias sobre prioridades macroeconómicas y es por esta razón que el presidente de la Andi alertó sobre la alta deuda y el uso excesivo del presupuesto para pagar intereses. En contraste, el presidente Gustavo Petro resaltó los resultados positivos en exportaciones y sostuvo que cualquier eventual dificultad económica dependería de decisiones de los grandes actores privados y no de indicadores estructurales.

Temas Relacionados

Gustavo PetroBruce Mac MasterCarfGasto FiscalRegla FiscalReformas de PetroPresidente de la AndiAndiColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Tomermenta eléctrica afecta la movilidad en Medellín y Envigado: suspenden los servicios del Metro

Varias zonas metropolitanas enfrentan desafíos como consecuencia de fenómenos atmosféricos recientes, trascendiendo las afectaciones en movilidad y gestión urbana

Tomermenta eléctrica afecta la movilidad

Candidata al Senado denunció a su expareja por presunta violencia intrafamiliar y amenazas: “No más silencio. No más miedo”

El caso salió a la luz luego de que circulara un registro audiovisual que evidenciaría un presunto episodio de agresión, situación que llevó a pedir medidas de protección para la dirigente política y su núcleo familiar

Candidata al Senado denunció a

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi estrenaron oficialmente “Somos Más”: un mensaje de unidad de cara al Mundial 2026

La propuesta musical celebra la diversidad y los valores compartidos a través de un videoclip enfocado en la afición futbolística y la emoción por el evento que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá

Carlos Vives, Emilia, Wisin y

La dirigencia de Deportivo Cali apoyó a Alberto Gamero, pero “no hay excusa”

El vicepresidente del club, Richard Lee, reconoció el profesionalismo del entrenador samario, aunque advirtió que tanto el cuerpo técnico como el plantel y la administración deben asumir la responsabilidad

La dirigencia de Deportivo Cali

Iván Cancino asumió la defensa de Katherine Miranda tras la denuncia de Clinaltec ante la Corte Suprema: “Esperamos se nos llame de inmediato”

El proceso penal en contra de la congresista se originó tras sus afirmaciones sobre la canalización mayoritaria de exámenes hacia una sola IPS, pese a que habría otros centros médicos que tendrían la misma capacidad de atención a pacientes oncológicos

Iván Cancino asumió la defensa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

El nuevo himno para la

El nuevo himno para la selección Colombia unió a los grandes de la música popular en otro tributo a Yeison Jiménez

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi estrenaron oficialmente “Somos Más”: un mensaje de unidad de cara al Mundial 2026

Karol G será la protagonista de un espectáculo láser al ritmo de todos sus grandes éxitos: conozca fecha, lugar y precios

Westcol reflexionó tras una costosa salida a comer con su novia Luis Castro: cuánto pagó y qué comentó

La transformación de Adriana Bottina: seis costillas fracturadas y una cuarta cirugía de nariz para recuperar la autoestima

Deportes

La dirigencia de Deportivo Cali

La dirigencia de Deportivo Cali apoyó a Alberto Gamero, pero “no hay excusa”

Jugador de la Premier League habría estado cerca de Millonarios: de quién se trata y qué pasó en la negociación

Santa Fe y Tolima: así quedó la nueva fecha del partido tras el avance del Pijao en Libertadores

Michael Rangel dejó en suspenso su futuro y expresó el deseo de terminar en América de Cali

Cristiano Ronaldo prendió las alarmas a 100 días del Mundial 2026: su lesión es peor de lo esperado