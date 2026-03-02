Colombia

Qué pasó con el hijo de Tom Hanks en Medellín: Migración Colombia aclaró la situación

La entidad oficial sostuvo que la aerolínea cumplió con los requerimientos ordenados para su viaje a territorio estadounidense, por lo que deberá acudir a las instancias requeridas para solucionar su documentación

Guardar
El hijo del reconocido actor
El hijo del reconocido actor estadounidense Tom Hanks se había presentado con un pasaporte griego - crédito Reuters/Migración Colombia

El actor y músico Chet Hanks enfrenta dificultades para regresar a Estados Unidos tras ser rechazado en el embarque de un vuelo desde Medellín por problemas con su documentación de viaje, según informó a través de sus redes sociales.

El artista explicó en un video publicado en su perfil de Instagram que intentó abordar utilizando su pasaporte griego —pues además de la estadounidense, posee esa nacionalidad—, ya que su pasaporte norteamericano está a punto de vencer.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No osbtante, personal de la aerolínea le informó que sin la documentación estadounidense vigente no podía ingresar de nuevo al país norteamericano.

Ante esta situación, Migración Colombia se pronunció sobre lo sucedido con el cantante estadounidense en la terminal antioqueña. Fuentes de la entidad le comunicacon a Infobae Colombia que no existe novedad formal en el caso y la aerolínea actuó conforme a la normativa.

“El señor deberá tramitar un documento con la embajada (de Estados Unidos en Colombia) y la Cancillería para poder retornar a us país de origen”, indicó la fuente a este medio de comunicación.

Mientras espera una solución, Hanks comunicó que ha iniciado las gestiones necesarias, anunciando que su próximo paso será acudir a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá con el objetivo de obtener documentación de emergencia que le permita regresar al país.

Su caso activó comentarios en redes sociales, donde varios usuarios destacaron la coincidencia con Cast Away, película protagonizada por su padre, Tom Hanks, que narra la historia de un hombre aislado lejos de su hogar.

Temas Relacionados

Chet HanksTom HanksMigración ColombiaVuelo Chet HanksCancillería de ColombiaEmbajada de EE.UU. en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Confirmada Bogotá para el partido de despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026: esta es la fecha

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, confirmó que todo está acordado con la Alcaldía de Bogota, para que El Campín, como en 2014 y 2018, despida a la Tricolor

Confirmada Bogotá para el partido

Así fue el emotivo adiós de Suso El Paspi a The Suso’s Show después de 15 años en la televisión

El comediante colombiano sorprendió al anunciar el adiós definitivo del exitoso programa y reveló que la presión de ser Suso el Paspi lo llevó a replantearse su vida personal y profesional por completo

Así fue el emotivo adiós

Denuncia de abuso policial en Bogotá: dos agentes habrían amenazado a ciudadanos tras ser grabados en una moto sin matrícula

Un video compartido por testigos exhibe a efectivos presuntamente intimidando a quienes intentaban registrar su comportamiento mientras transitaban en el vehículo

Denuncia de abuso policial en

Casi 80 mil estudiantes de más de 250 universidades tendrían titulos irregulares: no habrían presentado la prueba Saber Pro para graduarse, según MinEducación

Por ahora se investiga si se trata de errores en los registros o posibles falsificaciones de certificados

Casi 80 mil estudiantes de

Caricaturista Matador arremetió contra Polo Polo por guerra entre Israel e Irán: “¿Votaría el domingo por este ser de genes defectuosos?”

Todo inició por un comentario en X del representante a la Cámara sobre el ataque de EE.UU e Israel a Irán, causando polémica en redes sociales

Caricaturista Matador arremetió contra Polo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

Así fue el emotivo adiós

Así fue el emotivo adiós de Suso El Paspi a The Suso’s Show después de 15 años en la televisión

Alejandro Estrada usa su relación con Yuli Ruiz como estrategia para competir en ‘La casa de los famosos’, aseguró Juanda Caribe

Verónica Giraldo, la hermana de Karol G, libraría nuevas batallas tras la disputa por la custodia de su hija: guía espiritual anunció infidelidades y desafíos emocionales

Fuerte enfrentamiento entre Melissa Gate y Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos’: “No le mientas a Colombia”

Lorena Altamirano: esta es la vida de la actriz que acaba de abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Confirmada Bogotá para el partido

Confirmada Bogotá para el partido de despedida de la selección Colombia rumbo al Mundial 2026: esta es la fecha

Cuándo y contra quién es el próximo partido de la selección Colombia en la SheBelieves Cup

El golfista colombiano Nicolás Echavarría alcanzó impresionante logro en su carrera en torneo de Estados Unidos: esta es la millonada que recibirá

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026 tras la derrota de Nacional ante el Deportes Tolima

Juan Carlos Osorio es despedido del Remo tras perder la final del Paraense 2026 ante Paysandu