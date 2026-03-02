Qué pasó con el hijo de Tom Hanks en Medellín: Migración Colombia aclaró la situación

El hijo del reconocido actor estadounidense Tom Hanks se había presentado con un pasaporte griego - crédito Reuters/Migración Colombia

El actor y músico Chet Hanks enfrenta dificultades para regresar a Estados Unidos tras ser rechazado en el embarque de un vuelo desde Medellín por problemas con su documentación de viaje, según informó a través de sus redes sociales.

El artista explicó en un video publicado en su perfil de Instagram que intentó abordar utilizando su pasaporte griego —pues además de la estadounidense, posee esa nacionalidad—, ya que su pasaporte norteamericano está a punto de vencer.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No osbtante, personal de la aerolínea le informó que sin la documentación estadounidense vigente no podía ingresar de nuevo al país norteamericano.

Ante esta situación, Migración Colombia se pronunció sobre lo sucedido con el cantante estadounidense en la terminal antioqueña. Fuentes de la entidad le comunicacon a Infobae Colombia que no existe novedad formal en el caso y la aerolínea actuó conforme a la normativa.

“El señor deberá tramitar un documento con la embajada (de Estados Unidos en Colombia) y la Cancillería para poder retornar a us país de origen”, indicó la fuente a este medio de comunicación.

Mientras espera una solución, Hanks comunicó que ha iniciado las gestiones necesarias, anunciando que su próximo paso será acudir a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá con el objetivo de obtener documentación de emergencia que le permita regresar al país.

Su caso activó comentarios en redes sociales, donde varios usuarios destacaron la coincidencia con Cast Away, película protagonizada por su padre, Tom Hanks, que narra la historia de un hombre aislado lejos de su hogar.