Policía capturó a presunto feminicida tras intento de linchamiento: mató a su expareja a puñaladas

Un operativo desarrollado en el barrio Galán permitió la detención de un hombre señalado de homicidio, después de que un grupo de vecinos intentara agredirlo en represalia por la muerte violenta de una mujer venezolana - crédito @CiudadRegion / X

La noche del 1 de marzo, el barrio Galán, en Pereira, fue escenario de un hecho violento que estremeció a la comunidad: Angelly Eiling Teixeira Zerpa, de 28 años y nacionalidad venezolana, murió tras recibir múltiples heridas con arma blanca en el interior de su vivienda. Según el reporte oficial, la agresión ocurrió en medio de una discusión intrafamiliar. La joven madre, oriunda de Maracay, estado Aragua, dejó huérfanos a dos menores.

De acuerdo con la información recopilada, el presunto agresor, expareja de la víctima, fue capturado en flagrancia por unidades de la Policía Metropolitana de Pereira, luego de que los gritos de auxilio de la mujer movilizaran a decenas de vecinos. La reacción comunitaria estuvo marcada por la ira: al menos 50 personas salieron a las calles armadas con palos y piedras, intentando hacer justicia por mano propia contra el señalado feminicida.

La intervención policial evitó una tragedia mayor

La Policía Metropolitana de Pereira desplegó un operativo con 30 uniformados para capturar al agresor y prevenir linchamientos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras la alerta de la comunidad, la Policía desplegó un operativo de aproximadamente 30 uniformados, incluyendo miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), para evitar un linchamiento. El presunto agresor se escondió en una vivienda del barrio El Progreso, donde fue rodeado y golpeado varias veces por los habitantes del sector.

La comandante operativa de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Pereira, teniente coronel Laura Cruz Carreño, explicó que la oportuna reacción institucional permitió capturar al implicado y evitar otra muerte.

“La Policía Metropolitana utilizó cerca de 30 policías, entre ellos el Undmo, para lograr la captura y prevenir otra muerte en manos de la comunidad. Cerca de 50 habitantes del barrio El Progreso, con palos y algunas armas contundentes, atacaron a la Policía y al presunto homicida”, afirmó la oficial.

En videos tomados durante el procedimiento, se observa al capturado con el rostro ensangrentado, mientras los uniformados contenían la agresión de la multitud. La Policía reiteró la importancia de no tomar justicia por mano propia y recordó a la ciudadanía la necesidad de denunciar los casos de violencia intrafamiliar a tiempo.

El feminicidio de Angelly Eiling Teixeira Zerpa en el barrio Galán sacude a la comunidad de Pereira y genera indignación social - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Angelly Teixeira, la víctima de una ola de violencia de género

Angelly Eiling Teixeira Zerpa se encontraba en su vivienda, ubicada en la calle 28 con carrera 1 bis de Pereira, cuando ocurrió la agresión. Con base en las versiones preliminares, la mujer habría sostenido una discusión con su expareja, que la atacó con un arma cortopunzante, causándole la muerte en el acto. La noticia provocó indignación entre los residentes, que decidieron actuar ante la tardanza de los servicios de emergencia.

La joven madre migró desde Venezuela buscando mejores oportunidades para sus hijos, pero su vida se truncó en medio de una situación de violencia doméstica. Las autoridades confirmaron que, de verificarse, este sería el primer feminicidio del año en Pereira y en el departamento de Risaralda. Según datos de Medicina Legal, en la capital risaraldense se presentaron 25 homicidios en lo que va del 2026.

La joven madre venezolana murió tras ser atacada con arma blanca en su vivienda, dejando huérfanos a dos menores en Pereira - crédito @JulianaEncisoM_ / X

Proceso judicial y llamado institucional

El presunto agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de feminicidio. El proceso judicial buscará esclarecer las circunstancias exactas del crimen y aplicar la sanción correspondiente. La Policía rechazó todo acto de violencia contra la mujer y reiteró su compromiso con la protección de las víctimas.

La teniente coronel Cruz Carreño insistió en la importancia de acudir a las autoridades ante situaciones de violencia intrafamiliar y reiteró el llamado a la ciudadanía a confiar en la institucionalidad. “La oportuna reacción institucional permitió no solo la captura del implicado, sino también evitar una situación de mayor gravedad, luego de que un grupo de ciudadanos intentara agredirlo”, aseguró la oficial.