Los chats secretos que revelaron la red del Clan del Golfo hacia Europa y llevaron a la captura de ‘Medio Labio’

El Clan del Golfo cobraba un porcentaje a quienes usaban sus rutas para enviar cocaína desde Colombia hacia Europa.- crédito Daniel Becerril - Reuters/Colprensa

Una operación conjunta entre fuerzas de Colombia y España permitió la captura de Jhon Henry González Herrera, alias ‘Medio Labio’, tras descubrirse una compleja red de narcotráfico del Clan del Golfo que operaba hacia Europa a partir de chats secretos interceptados en la aplicación Sky ECC.

La noche del 18 de febrero de 2026, en Envigado, la presencia de dos agentes con pasamontañas y chalecos de la Guardia Civil española entre los 20 policías que detuvieron a Jhon Henry González Herrera marcó el desenlace de una investigación internacional. La detención, coordinada directamente desde Europa, responde a la prioridad que representa el caso para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la colaboración con la Fiscalía General de la Nación de Colombia.

Según información obtenida por El Colombiano, la investigación desmanteló una estructura de tráfico de cocaína y lavado de activos que conectaba a Colombia con España, Bélgica, Países Bajos y otros destinos en el Mediterráneo. El epicentro de la operación estuvo en la interceptación de mensajes enviados a través de Sky ECC, una aplicación de mensajería con criptografía de grado militar que mafias internacionales utilizaban para coordinar cargamentos y blanqueo de capitales.

Entre 2019 y 2021, Dubái funcionó como refugio y centro de operaciones para varias organizaciones criminales. Estas fundaron empresas fachada e invirtieron en tecnología, incluyendo el desarrollo y uso de aplicaciones seguras como Sky ECC. La intervención de Europol e Interpol resultó en la obtención de mil millones de mensajes tras un hackeo a los servidores ubicados en Francia, según detalló el medio.

Los cargamentos de cocaína eran ocultos en contenedores de frutas y otras mercancías, enviados desde puertos colombianos a terminales europeos. - crédito Policía (foto de referencia)

De los chats a las capturas: cómo se tejió la operación

El análisis de los datos recuperados de Sky ECC permitió identificar 80 alias de supuestos narcotraficantes. De esos, ocho fueron asociados a colombianos, entre ellos los hermanos Pablo Felipe y Santiago Prada Moriones (“Black Jack” y “Nautilus”), Carlos Zuluaga Lema (“Tourbillón”), Brenda Pineda Bedoya (contadora) y Jimmy García Solarte (“el Transportador”).

En octubre de 2025, la Guardia Civil y las autoridades de Colombia ejecutaron capturas en Zaragoza, Madrid, Ibiza, Medellín y Pereira. Se incautaron 17 fincas, 8 apartamentos, 5 empresas y 4 locales, con un valor estimado de $53.000 millones de pesos.

La Guardia Civil atribuyó a la organización la introducción de 120 toneladas de cocaína anuales a Europa y el movimiento de 700 millones de dólares en criptomonedas, según reportó el medio colombiano. El rol de “Medio Labio” emergió como el enlace entre los proveedores colombianos y la logística europea, pieza clave para la operación del Clan del Golfo.

“Medio Labio” surgió como puente entre los proveedores colombianos y la cadena logística en Europa. - crédito Policía Nacional

Los chats que delataron la estructura criminal

Los mensajes conocidos por El Colombiano y analizados por la Fiscalía y entregados por el Tribunal Judicial de París revelaron detalles sobre la logística y las rutas del narcotráfico. Los alias coordinaban envíos desde puertos como Urabá, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, Barranquilla y Guayaquil hacia terminales marítimos en Bélgica, Países Bajos y el Mediterráneo. Los chats incluían discusiones sobre los porcentajes exigidos por los jefes de zona para permitir el paso de los cargamentos, lo que se conocía como “impuesto de gramaje”.

“Ustedes saben que esos manes cogen casi que el 30%”, decía uno de los mensajes interceptados. Otro fragmento agregaba: “Es el 15% del total: 10% de Pueblo y 5% de Pecey y Manuel”. Según la Fiscalía, “Pueblo” era Darío Úsuga Torres, líder del Clan abatido en 2020, y “Pecey” corresponde a Jacob Rodríguez Úsuga, capturado en diciembre de 2023.

Métodos, camuflajes y errores que precipitaron las capturas

Las conversaciones también incluían imágenes de cargamentos ocultos entre frutas y en compartimientos secretos de contenedores. Frases como “desde el Cauca para las ñatas europeas” y “coronamos hijos de putaaa” acompañaban las pruebas visuales de los envíos.

Un episodio que llamó la atención de los investigadores fue la preocupación de un miembro de la red por la exposición de lujos en redes sociales por parte de la esposa de “Black Jack”. “No estamos para esa farándula mano, yo más bien me abro (...). Aparte ya todo el mundo sabe que usted traquetea. No tienen ni qué hacerle inteligencia. Ya su señora la hace por ellos”, expresó uno de los chats, según recogió El Colombiano.

Mensajes interceptados en Sky ECC detallaron pagos, rutas y métodos de camuflaje de la droga. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El futuro del caso y los eslabones pendientes

En la audiencia de control, Jhon Henry González Herrera se declaró inocente y permanece a la espera de la decisión judicial sobre su medida de aseguramiento. Sus socios detenidos en España afrontan procesos de extradición.

Hasta la fecha, de los ocho colombianos identificados en los chats de Sky ECC, cuatro permanecen prófugos. El resto de los 72 alias detectados, según la información del medio, siguen activos en la red internacional del narcotráfico, con Europa como uno de los principales destinos de la cocaína exportada desde Sudamérica.