Gustavo Petro negó ser el responsable del avance de la derecha en Colombia: “No fue el presidente”

El presidente Petro responsabilizó a la prensa de la consolidación de tendencias conservadoras y defendió su actuar mediante mensajes en redes sociales - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las versiones que lo señalan como responsable del avance de sectores de derecha en el país.

En una publicación en la red social X, el mandatario afirmó: “Quien pavimentó el camino al fascismo, no fue el presidente, sino la prensa llena de odio clasista (sic)”.

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Petro cuestionó el papel de los medios de comunicación en la coyuntura política actual. Según el jefe de Estado, la influencia mediática ha sido determinante en la consolidación de corrientes políticas conservadoras.

Gustavo Petro aseguró que la influencia mediática ha sido determinante en la consolidación de corrientes políticas conservadoras - crédito Alejandro García/EFE

En su mensaje, el presidente Petro preguntó: “¿Se les olvidó que pasó a mediados del siglo XX con el llamado de la prensa radial a matar el liberalismo a sangre y fuego, que dejó 300.000 asesinados humildes en el país de once millones de habitantes, la mayoría campesinos? (sic)”.

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El mandatario citó al filósofo Jürgen Habermas para respaldar su argumento sobre el rol de la comunicación social. “Si la comunicación social desaparece, aparece la violencia”, expresó Petro, y agregó que la entrega de los medios a los sectores más acaudalados conlleva la “anulación, de facto, de la comunicación social y su reemplazo por la manipulación informativa que lleva a la propaganda ideológica (sic)”.

En su publicación, el presidente ubicó el origen del fenómeno que califica como “fascismo mafioso colombiano” en la transformación de los medios en plataformas de intereses económicos y políticos. Petro sostuvo: “Encuentren allí el origen y ascenso del fascismo mafioso colombiano (sic)”.

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El mandatario estableció una comparación histórica y advirtió sobre las consecuencias de la manipulación informativa. “Prefieren el poder mafioso lleno de dinero al poder del pueblo, repitiendo exactamente la época de la Alemania de 1933 bajo la constitución liberal de la república alemana de Weimar (sic)”, escribió.

Gustavo Petro estableció una comparación histórica y advirtió sobre las consecuencias de la manipulación informativa - crédito @petrogustavo/X

Petro recordó, además, el ascenso del nazismo y sus consecuencias en Europa. “Los liberales invitaron al nazismo al poder y después murieron en los campos de concentración junto a los comunistas, socialistas, sindicalistas, judíos, gitanos y gays. Cincuenta millones de personas muertas le costó a Europa derrotar a Hitler, el gran holocausto de la humanidad que ahora quieren que el pueblo colombiano elija a cambio de mucho dinero de los genocidas por el voto elegir con apoyo liberal sucio; puro business y no deal (sic)”, concluyó el presidente.

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La respuesta del mandatario se produjo luego de la difusión de una columna de opinión de Yohir Akerman, publicada en Cambio, en la que se menciona: “Gustavo Petro quiso pasar a la historia como el hombre que cerró el camino de la extrema derecha y todo parece indicar que puede terminar siendo el presidente que se lo pavimentó”.

Recientemente, Gustavo Petro criticó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, a través de una publicación en X en respuesta a declaraciones del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara. El gobernador, en entrevista con El Meridiano, rechazó que Petro enfocara su discurso en Montería solo en el paramilitarismo, sin referirse a la violencia de la guerrilla.

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Petro sostuvo que en Córdoba, la élite local se habría aliado con la mafia para cometer una masacre, e instó al gobernador a reconocer ese hecho como un error del pasado. Argumentó que, por esa razón, promovió negociaciones de paz con Salvatore Mancuso, ex jefe de las AUC, nombrándolo gestor de paz.

El presidente Gustavo Petro aseguró que Abelardo de la Espriella no conoce Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

En sus declaraciones, Petro aseguró que Abelardo de la Espriella fue “amigo político” de Mancuso, aunque el candidato reconoció conocerlo en su infancia, pero negó cualquier vínculo cercano. Petro insistió en su versión y cuestionó las motivaciones de quienes apoyan a De la Espriella, sugiriendo intereses ligados a la violencia y la concentración de tierras.

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Finalmente, el mandatario alertó sobre el riesgo de repetir errores históricos en Córdoba y llamó a los líderes locales a actuar con responsabilidad.