La Registraduría Nacional sella una alianza para combatir noticias falsas en las elecciones: así podrá consultar la información

La guía digital electoral en TikTok permite a los ciudadanos consultar horarios, lugares y mecanismos de votación tanto en Colombia como en el exterior - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la plataforma TikTok acordaron una alianza estratégica para facilitar el acceso a información veraz y combatir la desinformación durante las elecciones del 8 de marzo.

El esfuerzo principal consiste en una guía digital electoral disponible en TikTok, que ofrece a los ciudadanos datos claros sobre las votaciones legislativas, desde los horarios y fechas hasta la consulta de lugares y mecanismos de votación tanto en Colombia como en el exterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La guía, de acceso abierto, puede encontrarse al ingresar términos como “elecciones”, “elecciones Congreso”, “dónde votar” o “jurados de votación” en el buscador de TikTok. Una vez realizada la consulta, la herramienta despliega contenidos oficiales y verificados, permitiendo que los usuarios se informen sobre quiénes pueden votar, cómo ejercer el derecho al sufragio, los cargos en disputa, y cómo verificar su designación como jurado de votación.

La iniciativa busca proporcionar fuentes legítimas y datos actualizados, fortaleciendo la transparencia durante los comicios legislativos y presidenciales en Colombia - crédito Colprensa

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, subrayó que la iniciativa busca contrarrestar las noticias falsas y las narrativas desinformativas que suelen circular en contextos electorales, asegurando que la ciudadanía tenga acceso directo a fuentes legítimas y actualizadas.

Por su parte, Gabriel Parra, gerente de políticas públicas de TikTok para la región Andina, destacó el valor de la herramienta como un espacio de consulta rápida y de fácil acceso, que refuerza el compromiso de la plataforma con la autenticidad y la integridad de los procesos democráticos. TikTok, según la empresa, se posiciona como un canal donde las personas pueden descubrir información confiable y expresarse creativamente, adaptándose a la dinámica de consumo informativo de las nuevas generaciones.

La utilidad de esta guía no se limita a las elecciones legislativas; también estará disponible para la contienda presidencial programada para el 31 de mayo, con contenidos pedagógicos específicos para cada proceso. De esta manera, la Registraduría Nacional busca consolidar un espacio informativo continuo, que brinde certezas a la ciudadanía y fortalezca la confianza en el sistema electoral colombiano.

Una plataforma de georreferenciación en la web de la Registraduría facilita el acceso a la ubicación exacta de los puestos de votación para las elecciones 2026 - crédito Colprensa

Entre las herramientas adicionales implementadas, la entidad presentó una plataforma de georreferenciación en su sitio web oficial (www.registraduria.gov.co). Este sistema permite a cualquier ciudadano, tanto en el país como en el exterior, consultar el número y la ubicación exacta, mediante mapas interactivos, de todos los puestos de votación habilitados para los comicios de 2026.

La consulta se realiza desde el botón ‘Elecciones 2026’, donde el usuario puede seleccionar departamento, municipio y puesto, o bien acceder a la opción de consulados para quienes votan fuera del territorio nacional, abarcando un total de 67 consulados en todo el mundo.

Al seleccionar el puesto de interés, la herramienta entrega la dirección y la localización precisa en el mapa digital, facilitando la logística para el día de la votación. Según Penagos, esta funcionalidad responde a un criterio de transparencia, al abrir la información de los puntos de votación y permitir el monitoreo ciudadano sobre el despliegue electoral.

A esta estrategia de digitalización e inclusión se suma un chatbot institucional disponible en WhatsApp, diseñado para acercar información clave a todos los votantes. El servicio, que forma parte del plan de transformación digital de la Registraduría, ofrece consultas sobre lugares de votación, designación como jurado, acceso a listas de candidatos, cronogramas electorales y resultados preliminares en tiempo real durante la jornada.

Un chatbot institucional en WhatsApp brinda información clave sobre lugares de votación, designación como jurado y resultados preliminares de la jornada electoral - crédito Registraduría Nacional

El ciudadano solo debe enviar su número de cédula para activar el servicio y acceder a ocho funcionalidades principales, incluyendo la capacitación a distancia de jurados de votación, lo que contribuye a optimizar el proceso y a reducir desplazamientos innecesarios.

Este canal, enfocado en la simplicidad y la inclusión, busca garantizar que personas de cualquier edad y con distintos niveles de formación puedan informarse desde cualquier lugar y en cualquier horario. Penagos resaltó que el chatbot permite el acceso a la información desde cualquier punto del país o el exterior, sin restricciones, reforzando la seguridad y la agilidad en la atención ciudadana.

La Registraduría Nacional enfatizó que continuará implementando estrategias y soluciones tecnológicas para garantizar que las elecciones de 2026 se desarrollen en un entorno de integridad, transparencia y confianza.