Colombia

La Registraduría Nacional sella una alianza para combatir noticias falsas en las elecciones: así podrá consultar la información

Un paquete de iniciativas tecnológicas ofrece recursos como guías interactivas, asistentes virtuales y mapas para consultar datos clave, reforzando la transparencia y la confianza en los comicios nacionales y en el exterior

Guardar
La guía digital electoral en
La guía digital electoral en TikTok permite a los ciudadanos consultar horarios, lugares y mecanismos de votación tanto en Colombia como en el exterior - crédito Registraduría Nacional

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la plataforma TikTok acordaron una alianza estratégica para facilitar el acceso a información veraz y combatir la desinformación durante las elecciones del 8 de marzo.

El esfuerzo principal consiste en una guía digital electoral disponible en TikTok, que ofrece a los ciudadanos datos claros sobre las votaciones legislativas, desde los horarios y fechas hasta la consulta de lugares y mecanismos de votación tanto en Colombia como en el exterior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La guía, de acceso abierto, puede encontrarse al ingresar términos como “elecciones”, “elecciones Congreso”, “dónde votar” o “jurados de votación” en el buscador de TikTok. Una vez realizada la consulta, la herramienta despliega contenidos oficiales y verificados, permitiendo que los usuarios se informen sobre quiénes pueden votar, cómo ejercer el derecho al sufragio, los cargos en disputa, y cómo verificar su designación como jurado de votación.

La iniciativa busca proporcionar fuentes
La iniciativa busca proporcionar fuentes legítimas y datos actualizados, fortaleciendo la transparencia durante los comicios legislativos y presidenciales en Colombia - crédito Colprensa

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, subrayó que la iniciativa busca contrarrestar las noticias falsas y las narrativas desinformativas que suelen circular en contextos electorales, asegurando que la ciudadanía tenga acceso directo a fuentes legítimas y actualizadas.

Por su parte, Gabriel Parra, gerente de políticas públicas de TikTok para la región Andina, destacó el valor de la herramienta como un espacio de consulta rápida y de fácil acceso, que refuerza el compromiso de la plataforma con la autenticidad y la integridad de los procesos democráticos. TikTok, según la empresa, se posiciona como un canal donde las personas pueden descubrir información confiable y expresarse creativamente, adaptándose a la dinámica de consumo informativo de las nuevas generaciones.

La utilidad de esta guía no se limita a las elecciones legislativas; también estará disponible para la contienda presidencial programada para el 31 de mayo, con contenidos pedagógicos específicos para cada proceso. De esta manera, la Registraduría Nacional busca consolidar un espacio informativo continuo, que brinde certezas a la ciudadanía y fortalezca la confianza en el sistema electoral colombiano.

Una plataforma de georreferenciación en
Una plataforma de georreferenciación en la web de la Registraduría facilita el acceso a la ubicación exacta de los puestos de votación para las elecciones 2026 - crédito Colprensa

Entre las herramientas adicionales implementadas, la entidad presentó una plataforma de georreferenciación en su sitio web oficial (www.registraduria.gov.co). Este sistema permite a cualquier ciudadano, tanto en el país como en el exterior, consultar el número y la ubicación exacta, mediante mapas interactivos, de todos los puestos de votación habilitados para los comicios de 2026.

La consulta se realiza desde el botón ‘Elecciones 2026’, donde el usuario puede seleccionar departamento, municipio y puesto, o bien acceder a la opción de consulados para quienes votan fuera del territorio nacional, abarcando un total de 67 consulados en todo el mundo.

Al seleccionar el puesto de interés, la herramienta entrega la dirección y la localización precisa en el mapa digital, facilitando la logística para el día de la votación. Según Penagos, esta funcionalidad responde a un criterio de transparencia, al abrir la información de los puntos de votación y permitir el monitoreo ciudadano sobre el despliegue electoral.

A esta estrategia de digitalización e inclusión se suma un chatbot institucional disponible en WhatsApp, diseñado para acercar información clave a todos los votantes. El servicio, que forma parte del plan de transformación digital de la Registraduría, ofrece consultas sobre lugares de votación, designación como jurado, acceso a listas de candidatos, cronogramas electorales y resultados preliminares en tiempo real durante la jornada.

Un chatbot institucional en WhatsApp
Un chatbot institucional en WhatsApp brinda información clave sobre lugares de votación, designación como jurado y resultados preliminares de la jornada electoral - crédito Registraduría Nacional

El ciudadano solo debe enviar su número de cédula para activar el servicio y acceder a ocho funcionalidades principales, incluyendo la capacitación a distancia de jurados de votación, lo que contribuye a optimizar el proceso y a reducir desplazamientos innecesarios.

Este canal, enfocado en la simplicidad y la inclusión, busca garantizar que personas de cualquier edad y con distintos niveles de formación puedan informarse desde cualquier lugar y en cualquier horario. Penagos resaltó que el chatbot permite el acceso a la información desde cualquier punto del país o el exterior, sin restricciones, reforzando la seguridad y la agilidad en la atención ciudadana.

La Registraduría Nacional enfatizó que continuará implementando estrategias y soluciones tecnológicas para garantizar que las elecciones de 2026 se desarrollen en un entorno de integridad, transparencia y confianza.

Temas Relacionados

Registraduría Nacional del Estado CivilTikTokDesinformación ElectoralTransformación Digital ElectoralElecciones Colombia 2026Marzo 8Colombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Álvaro Uribe acusó al Gobierno de “clientelismo” por entrega de equipos médicos y abogado de Petro respondió

Alejandro Carranza afirmó que el expresidente, junto con sus allegados y los de otros exmandatarios, permitió el desvío de recursos destinados al sistema de salud

Álvaro Uribe acusó al Gobierno

Resultado oficial del Sinuano Día hoy 2 de marzo: chance ganador

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Resultado oficial del Sinuano Día

Policía capturó a presunto feminicida tras intento de linchamiento: mató a su expareja a puñaladas

Un crimen perpetrado el barrio Galán generó la reacción de alrededor de 50 habitantes, que buscaron agredir al presunto responsable

Policía capturó a presunto feminicida

Bogotá acelera reformas para enfrentar delitos violentos: autoridades advierten sobre la urgencia de fortalecer la judicialización de delincuentes

Diversos sectores sostienen que el número de detenidos obliga a repensar la efectividad de los marcos legales actuales, así como la incorporación de nuevas herramientas para agilizar procesos y sanciones

Bogotá acelera reformas para enfrentar

Vicky Dávila quedó en el ojo del huracán por cantar en la iglesia de Chiquinquirá: “Usa la religión para ganar votos”

La periodista sorprendió una vez más al mostrar su talento con uno de sus pasatiempos favoritos; sin embargo causó revuelo al hacerlo dentro del popular templo

Vicky Dávila quedó en el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

La cantante vallenata Natalia Curvelo

La cantante vallenata Natalia Curvelo tuvo fuerte accidente de tránsito: imágenes preocuparon a sus seguidores

Seguidores de ‘La casa de los famosos’ pidieron la salida de Juanda Caribe del ‘reality’: este fue el polémico comentario que le hizo a Alexa Torrex

Esposa de Luis Alfonso respondió las críticas en redes que la señalan de querer controlar al cantante: “Yo soy muy ‘detodito’”

Cantante de música norteña se salvó de un secuestro en Colombia gracias al blindaje de su vehículo: “Nos cerraron y nos sacaron las pistolas por las ventanas”

Así fue el emotivo adiós de Suso El Paspi a The Suso’s Show después de 15 años en la televisión

Deportes

Álvaro Montero reveló las razones

Álvaro Montero reveló las razones de su adiós a Deportes Tolima

Atlético Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver el ‘Superclásico colombiano’ que define el clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Fluminense contra el tiempo intentará fichar a defensor central colombiano: tiene menos de 24 horas

La Federación Colombiana de Fútbol “regañó” a las campañas políticas: “Abstenerse de hacer uso de signos distintivos de la Selección Colombia”

Ramón Jesurún sería presidente de la Federación Colombiana de Fútbol por un tercer período, pero habría un decreto que pondría en problemas su reelección