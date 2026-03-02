Colombia

IDU anuncia apertura de carriles en la Autopista Norte tras avance del 95% en ampliación de estaciones de TransMilenio

De acuerdo con el IDU, 162.000 personas de las localidades de Usaquén y Suba se verán beneficiadas con la ampliación y modernización de las estaciones en este corredor del norte de la ciudad

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que en las próximas semanas estarán habilitados los carriles mixtos de la Autopista Norte en Bogotá, tras registrar un avance del 95,54% en las obras de ampliación de las estaciones Calle 187 y Terminal de TransMilenio. La entidad informó que los trabajos buscan responder al incremento de usuarios en el sistema y mejorar la movilidad en las localidades de Suba y Usaquén.

Durante un recorrido de verificación, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, anunció la próxima apertura de los carriles mixtos en los costados oriental y occidental de la Autopista Norte.

“La buena noticia para los bogotanos y las bogotanas es que muy pronto vamos a levantar estos maletines que tenemos en este sector, que alcanzan los 2 kilómetros; 1 kilómetro por el costado oriental y 1 kilómetro por el costado occidental. Además, vamos a trabajar con todas las entidades para lograr, por supuesto, habilitar y mejorar los retornos acá en la 193”, declaró Molano en el recorrido.

La obra, que inició su etapa de construcción durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, alcanzó un avance físico del 95,54% y se prepara para su entrega final en los próximos meses, de acuerdo con la información entregada por el IDU.

Ampliación de estaciones y beneficios para los usuarios

El proyecto contempla la ampliación de las estaciones Calle 187 y Terminal. Según datos del IDU, la estación Calle 187 presenta un avance del 98%, mientras que la estación Terminal alcanza el 96%. El alcance de la obra incluye la construcción de dos vagones nuevos en cada estación, la ampliación de los vagones existentes y la integración de seis pasarelas de conexión.

“Hicimos nuevas estaciones y, además, se ampliaron los vagones; construimos nuevos vagones de 60 metros de largo por 5 metros de ancho en cada uno de los sentidos. Esto va a mejorar la movilidad, la seguridad, la experiencia de los usuarios, pero sobre todo la calidad de vida de los bogotanos y las bogotanas”, afirmó Orlando Molano.

De acuerdo con el IDU, estas intervenciones buscan adaptar la infraestructura al aumento del flujo de pasajeros y ofrecer mayor seguridad y comodidad. La entidad estima que más de 162.000 personas de las localidades de Usaquén y Suba se verán beneficiadas con la ampliación y modernización de las estaciones en este corredor del norte de la ciudad.

Detalles técnicos y próximos pasos de la obra

El proyecto de ampliación incluye la construcción de cuatro nuevos vagones (dos por estación), seis pasarelas de conexión y la ampliación de dos vagones existentes. Las nuevas estructuras tienen dimensiones de 60 metros de largo por 5 metros de ancho, lo que incrementará la capacidad de atención de pasajeros en la zona.

“En pocos días le vamos a devolver ese carril a los carros particulares, al tráfico mixto”, reiteró Molano, quien también indicó que la obra continuará con la pavimentación de los carriles exclusivos, el traslado de redes y la instalación de acabados y redes al interior de los nuevos vagones.

El IDU precisó que la recuperación de los carriles mixtos entre las calles 187 y 193 permitirá restablecer la circulación normal y aliviar la congestión vehicular registrada durante la ejecución de los trabajos. Una vez finalizadas las obras, la infraestructura quedará a disposición de TransMilenio para su operación.

Impacto en la movilidad y usuarios de TransMilenio

La ampliación de las estaciones Calle 187 y Terminal responde a la demanda creciente de usuarios en el norte de la ciudad. Según la entidad, la intervención permitirá mejorar la experiencia de los usuarios, optimizar la seguridad y reducir los tiempos de espera, especialmente en las horas de mayor afluencia.

El IDU reiteró que la obra avanza en su etapa final y se prevé su entrega en los próximos meses. “Esto va a mejorar la movilidad, la seguridad, la experiencia de los usuarios, pero sobre todo la calidad de vida de los bogotanos”, subrayó Molano durante su recorrido de inspección.

Las labores pendientes incluyen la pavimentación de los carriles exclusivos y la culminación de trabajos internos en los nuevos vagones, así como la coordinación con otras entidades para habilitar y mejorar los retornos en la calle 193.

