Con drones atentarían contra Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón: los gobernantes antioqueños explicaron por qué cancelaron su visita a Hidroituango

El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia tenía previsto una inspección a las instalaciones de la central eléctrica, que permanece en alerta roja por la temporada invernal

Fico Gutiérrez y Julián Andrés
Fico Gutiérrez y Julián Andrés Rendón - crédito Alcaldía de Medellín

Una alerta por ataques con drones por parte de las disidencias de las Farc llevó a que se cancelara la visita del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y del Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al complejo de Hidroituango, acto que se iba a desarrollar el lunes 2 de marzo de 2026.

La advertencia sobre el riesgo se produjo luego de que el Ejército Nacional de Colombia identificara sobrevuelos de drones de gran tamaño sin autorización cerca del complejo hidroeléctrico, ubicado en el norte del departamento de Antioquia, y que estarían ligados al frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura armada ilegal con fuerte presencia en la región.

Ambos mandatarios dieron sus razones por las que se canceló su inspección a la hidroeléctrica, donde se tenía previsto un recorrido técnico por las instalaciones y el anuncio de avances importantes, como la verificación del 95% de progreso del proyecto, la instalación de cuatro turbinas y detalles sobre los recursos que la Sociedad Hidroituango genera actualmente para Medellín y Antioquia.

Inicialmente, el gobernador Andrés Julián Rendón, en diálogo con Caracol Radio, aseveró que la intención de los grupos armados es generar un apagón para la región colombiana, días antes de que se realicen las elecciones de Congreso y consultas presidenciales.

“Conocemos información donde estos grupos terroristas quieren dejar apagado el país antes de elecciones”, indicó el mandatario departamental al citado medio de comunicación.

Además, Rendón subrayó que Hidroituango representa una obra planificada hace más de seis décadas, y que, en palabras del funcionario, por primera vez el proyecto comenzó a generar ingresos, pero recalcó las dificultades que han enfrentado en el departamento por cuenta del Gobierno nacional.

“El Gobierno ha hecho un daño muy grande en todos los frentes. La salud, la estabilidad energética, lo que está pasando en materia de seguridad (…) el Gobierno abandonó la inversión en las dotaciones estratégicas y nosotros tenemos que recuperar ese posicionamiento porque hoy estamos solamente a la defensiva”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez atribuyó la oposición de las estructuras criminales al hecho de que la zona ha sido históricamente escenario de actividades ilegales, como el cultivo de coca y la minería no autorizada, las cuales “no se benefician de que EPM, con una empresa 100% pública, haya hecho una inversión tan grande”.

También, enfatizó en que “si hoy no existiera Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento” y consideró que las amenazas, tanto de ataque directo como de extorsión, se mantienen constantes sobre EPM, y el éxito del proyecto no solo se debe a la ingeniería, sino fundamentalmente al respaldo de la fuerza pública.

“Estos grupos terroristas quieren apagar el país, quieren generar un daño y el tema de fondo es el Frente 36 de las Farc que es alias ‘Calarcá’, EPM recibe amenazas de ese frente, amenazas terroristas, amenazas de extorsión”, manifestó el alcalde local a la cadena radial.

EPM aclara que Hidroituango no está en alerta roja

Por otra parte, Empresas Públicas de Medellín (EPM) desmintió de manera categórica que el embalse de Hidroituango se encuentre en alerta roja, al límite de su capacidad o cerca de desbordarse, tras rumores de que el complejo estaría rondando el 100% de su capacidad por las lluvias y el aumento de los caudales.

La compañía detalló que la información sobre el supuesto riesgo se derivó de una mala lectura de los indicadores operativos.

El nivel que hoy se informa públicamente está en 409 metros sobre el nivel del mar (msnm), pero la cota máxima de almacenamiento llega hasta los 420 msnm. Esa diferencia, señaló la empresa, representa una capacidad extra que no aparece reflejada en los reportes habituales.

Además, EPM subrayó que la Resolución ANLA 2306 de 2019 les exige liberar, durante la actual temporada, el mismo caudal de agua que ingresa al embalse. Esto limita la posibilidad de retener crecientes significativas, ya que cualquier aumento importante del caudal debe ser descargado inmediatamente.

