Analdex le exigió a Gustavo Petro levantar aranceles a productos ecuatorianos en medio de batalla con Noboa: “Estamos beneficiando a la ilegalidad”

Las recientes restricciones comerciales provocan inquietud entre los miembros de la industria, quienes señalan que estas acciones fomentan la informalidad y dificultan las relaciones bilaterales

Analdex exige al presidente Gustavo
Analdex exige al presidente Gustavo Petro el inmediato desmontaje de medidas contra el comercio bilateral entre Colombia y Ecuador - crédito Analdex

La guerra comercial entre Colombia y Ecuador sigue preocupando a los gremios del comercio y las exportaciones, después de que el Gobierno nacional decidiera aumentar los aranceles a los productos provenientes del vecino país.

De hecho, en la mañana del lunes 2 de marzo, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), encabezada por Javier Díaz Molina, exigió públicamente al presidente Gustavo Petro que adelante el desmontaje inmediato de las medidas que afectan el intercambio entre ambos países.

Díaz Molina advirtió que la situación actual no solo dificulta la actividad comercial, sino que incentiva la informalidad y la ilegalidad en la frontera. Para el dirigente gremial, el deterioro en las relaciones económicas bilaterales pone en riesgo los esfuerzos de integración regional sostenidos durante años.

Los dos países nos estamos maltratando, dañando en su aparato económico al restringir el comercio formal y legal, y solamente estamos beneficiando a la ilegalidad”, señaló el presidente de Analdex durante su intervención.

Colombia eleva el arancel recíproco
Colombia eleva el arancel recíproco al 50% a más de 100 productos procedentes de Ecuador - crédito Presidencia de Colombia

Según Díaz Molina, las barreras impuestas –incluyendo aranceles, sobretasas y restricciones de seguridad– solo favorecen a quienes operan fuera de la legalidad.

El dirigente reclamó la eliminación urgente de estos obstáculos, e insistió en que ambos gobiernos deben priorizar el comercio formal. En sus palabras, “nos corresponde defender el comercio formal, el comercio legal de los dos países”.

El llamado de Analdex no se limitó a la eliminación de restricciones. Díaz Molina sugirió instalar una mesa bilateral para abordar los problemas de seguridad, uno de los argumentos que han motivado parte de las restricciones impuestas por Ecuador.

“Nosotros queremos, desde Analdex, hacer un llamado a los dos gobiernos a levantar de manera inmediata las barreras que han, eh, construido alrededor del comercio formal. Levantar de manera inmediata esas sobretasa o tasa de seguridad o un arancel, eh, y las restricciones que se le han impuesto al comercio y constituir una mesa de trabajo que le permita diseñar unas soluciones a los problemas que ha planteado el presidente Noboa en materia de seguridad y el seguimiento al cumplimiento de esas acciones”, señaló.

Las regiones de frontera serían
Las regiones de frontera serían las más afectadas ante un eventual aumento de aranceles entre Colombia y Ecuador, según el análisis económico- crédito VisualesIA

El líder gremial manifestó inquietud por el incumplimiento de acuerdos previos: “Se han establecido compromisos y no se han cumplido”, lamentó.

Frente a la desconfianza sobre las acciones en materia de seguridad, recordó que Colombia mantiene 19.000 efectivos desplegados en la frontera, aunque desde Ecuador se cuestiona la efectividad de esa cooperación.

Porque hemos hablado con nuestras autoridades y dicen: “Estamos atendiendo el tema, tenemos desplegados diecinueve mil efectivos en la frontera, estamos coordinando, eh, con las fuerzas militares del Ecuador las acciones”, pero por el otro lado se dice: “No, ello no es cierto”“, señaló Díaz.

En este contexto, Díaz Molina hizo un llamado especial a Ecuador, país que ejerce actualmente la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina. Destacó la importancia de preservar el proceso de integración regional y advirtió sobre el riesgo de que la coyuntura termine debilitando la institucionalidad andina.

El llamado es a que defendamos este proceso de integración, que como bien decía Bruce, es un proceso que hemos construido durante años para terminar acabándolo de esta manera. Y creo que el llamado, particularmente a Ecuador, que hoy tiene la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, es a que tiene que dejar un legado muy positivo”, señaló el líder del gremio.

Para Analdex, resulta esencial que la presidencia ecuatoriana deje un saldo positivo y no sea recordada por deshacer los avances logrados. El dirigente concluyó reafirmando la disposición del gremio a trabajar conjuntamente “en bien de ese comercio formal y legal”, para evitar que la actual crisis fronteriza erosione la cooperación regional.

