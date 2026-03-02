Alejandro Estrada usa su relación con Yuli Ruiz como estrategia para competir en ‘La casa de los famosos’, aseguró Juanda Caribe

Los famosos no aguantaron la tensión de la eliminación y empezaron a sacarse los trapitos al sol - crédito @alejoestrada/IG

Una batalla campal se vivió en la noche del 1 de marzo de 2026 en La casa de los famosos Colombia 3 luego de la eliminación de Lorena Altamirano con poco más del 3% de los votos del público para que la vallecaucana y novia del actor ‘Flaco’ Solórzano siguiera en competencia.

De acuerdo con publicaciones que circulan en redes sociales, Juanda Caribe habría tenido un altercado con Alexa Torrex y Alejandro Estrada, nuevamente por las supuestas insinuaciones sexuales del barranquillero hacia la creadora de contenido.

Aunque ambos mantienen su relación sin etiquetas, la química entre Yuli y Alejandro es un tema candente en 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN

Entre gritos y acusaciones, Juanda Caribe lanzó la acusación en contra de Estrada al afirmar que el cucuteño le escribió un mensaje por interno para ejecutar una estrategia en la competencia semanas después del inicio de esta tercera temporada.

“Por qué no le dices a Colombia que me escribiste? Por qué no les dices eso que me escribiste que vamos a ponernos de acuerdo, que yo sé cómo ganar, hay que enamorarse allá adentro... Hay que hacer grupitos, por qué no dices eso", fueron las palabras de Juanda Caribe.

La respuesta de Estrada no se hizo esperar y afirmó delante de las cámaras del programa que no tenía nada que ocultar e invitó a su compañero a sacar la pruebas con su equipo de redes sociales: “Cuándo te escribí a ti, no van a encontrar nada... Es más, no le contesté a nadie de los que me escribieron... Juanda estás quedando mal ante Colombia".

El actor no pudo reaccionar ante las palabras de Valentino - crédito cortesía canal RCN

Las reacciones de los seguidores de ambos participantes no tardaron en aparecer, por lo que rápidamete los comentarios a favor y en contra destacaron en las diferentes publicaciones: “Jajaja ese es mi muchacho, buena respuesta Alejo”; “se los dije, el Caribe está pelando el cobre”; “el único caballero en esa casa”; “creo Jefe que esto se está saliendo de control, la visita de Melissa me los dejó mal”, entre otros.

Jay Torres habló de la relación de Alejandro y Yuli

Las recientes declaraciones de Jay Torres tras su salida de La casa de los famosos Colombia 2026 han reavivado la polémica sobre la supuesta relación sentimental entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada.

El músico y exconcursante, eliminado el 15 de febrero, fue tajante al expresar en una entrevista para Buen día, Colombia que no cree en la autenticidad del romance: “No es real”, sentenció, aludiendo a que las muestras de afecto entre ambos no reflejan un vínculo genuino.

Sobre Alejandro Estrada, Torres adoptó una postura más matizada. Aunque insinuó que Estrada podría sentir algo, lo definió como “muy estratega” y sugirió que el acercamiento con Yuli podría responder a una táctica de juego para ganar posiciones dentro del reality. “Le doy el beneficio de la duda, pero él sabe cómo moverse”, afirmó.

Las declaraciones de Jay Torres tras su salida del programa han reavivado el debate sobre la veracidad del romance entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada - crédito cortesía Canal RCN

Durante su participación en el programa, Jay Torres se refirió también a otros jugadores, describiendo a Alexa como “muy inteligente”, a Juan Palau como su “polo a tierra”, y a Beba como la de carácter más fuerte. Además, justificó su decisión de nominar a Campanita antes de abandonar la competencia, señalando que priorizó la lealtad sobre la rivalidad.

La eliminación de Torres ocurrió tras obtener la menor cantidad de votos en una gala marcada por la tensión. Como es costumbre, tuvo oportunidad de despedirse de sus compañeros, y dedicó un mensaje especial a Mariana Zapata, dejando ver el aprecio surgido durante la convivencia: “Mariana, sabes que te quiero mucho, tú eres muy especial, no cambies”.

Las declaraciones de Jay han provocado debate en redes sociales y entre los seguidores del programa, quienes ahora esperan ver si las dudas sobre la relación de Yuli y Alejandro se confirman o quedan solo en el terreno de la especulación.