Madre denunció cómo varias mujeres intentaron robar a su bebé en IPS de Cali: “Le hacían juegos al niño”

Tras notar conductas sospechosas y maniobras inusuales de varias mujeres dentro del centro médico, la usuaria decidió hacer la denuncia en redes sociales

Una madre comparte su angustiante testimonio sobre cómo casi le roban a su bebé en una IPS de Cali. En esta primera parte, narra los detalles sospechosos que la pusieron en alerta durante una cita médica - crédito @saaritaa10 / TikTok

La denuncia de un intento de robo de un bebé en una IPS de Cali ha encendido las alertas en redes sociales después de que la usuaria de TikTok saaritaa10 compartiera su experiencia.

En su testimonio, la joven madre relató cómo, junto a su esposo, siempre procura organizar las citas médicas “en horarios en los que él ya salió de trabajar o yo vaya con alguna persona de confianza”, una medida de precaución que, en esta ocasión, resultó clave.

La tarde del incidente, ambos acudieron a la Nueva EPS de Villa Colombia. Mientras esperaban, notaron la presencia de “dos muchachas paradas afuera tomándose como algo” y una mujer que, al entrar, llamó en voz alta: “Sara”.

El hecho, en principio, no le pareció extraño a la denunciante: “Como hay tantas Saras en el mundo”. Sin embargo, tras observar la conducta de las desconocidas, la inquietud aumentó, ya que ninguna de las mujeres tomó turno para ser atendidas.

La narración detalla cómo el esposo subió al consultorio con el bebé y, poco después, “ellas tres” también se dirigieron al segundo piso. Sara describe: “Veo que desde allá atrás... Una de las jóvenes llegó a tirarse al piso como a jugar con el niño”, lo que despertó su alarma: “El corazón me empezó a palpitar muy raro y me empecé a sentir maluca”.

En medio del nerviosismo, la madre se mantuvo atenta: “Sentía algo en mi corazón que decía que algo no estaba andando bien”. Observó que una de las mujeres hacía señas a otras desde lejos y, cuando la desconocida se acercó con algo en la mano, Sara notó: “Cogió las gafas, cogió el termo de allí y se sentó con las gafas y con el termo en la mano”. Más tarde, “empezó a ofrecerle de la misma agua a mi bebé obviamente él de pronto iba a prestar atención”.

Para proteger a su hijo, Sara lo amarró a su pecho y realizó una videollamada a su madre: “Le amarré las piernitas con el cargador… Si aquí me quieren llevarme, ya con todo mi bebé, yo alcanzo a gritar algo”.

Finalmente, al ver que su esposo salía del consultorio, sintió alivio. Las mujeres nunca fueron atendidas ni llamadas para ninguna consulta. “Estaban como que en ese lugar exclusivamente para eso que iban a hacer”, concluyó.

Sara finalizó su relato advirtiendo a otras madres: “Cuiden mucho a sus hijos, salgan acompañadas, por favor, no salgan solas… no sabemos ni conocemos el corazón de las personas y las intenciones que tienen con nosotras”.

