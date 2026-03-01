Colombia

La imagen favorable de Gustavo Petro creció en la recta final de su gobierno, reveló encuesta del Centro Nacional de Consultoría

Según la más reciente medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio, la aprobación del mandatario se ubicó en 54,5%, mientras que la desaprobación fue de 38,4%

La opinión positiva sobre el presidente Petro superó a la negativa en la etapa final de su gobierno, según CNC - crédito Presidencia/Joel González

La imagen del presidente Gustavo Petro registró un aumento, según la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio.

La percepción favorable hacia el mandatario mostró una tendencia positiva al cierre de su periodo de gobierno, con cifras que reflejan una mejora sostenida incluso ante el contexto de controversias y desafíos que marcaron los últimos meses de su administración.

De acuerdo con los resultados entregados por el CNC, el 54,5% de las personas consultadas expresó una opinión favorable hacia la gestión de Petro, mientras que el 38,4% manifestó una opinión desfavorable.

Esta diferencia de más de 16 puntos porcentuales marcó un contraste con los registros de mediados de noviembre de 2025, cuando la imagen negativa del presidente alcanzaba el 53%, posicionando la percepción positiva en una situación más rezagada.

La percepción favorable hacia el mandatario mostró una tendencia positiva al cierre de su periodo de gobierno - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El informe, divulgado a finales de enero, confirmó que el cambio en la tendencia no correspondió a un fenómeno puntual. El Termómetro de Opinión del CNC y Cambio ya había anticipado un viraje en la valoración ciudadana, que se ratificó con los datos de la nueva medición.

La gestión comunicacional de la Casa de Nariño, enfocada en tres líneas principales —reformas sociales, acciones en los territorios y diferenciación con administraciones anteriores—, se reflejó en la consolidación de la imagen del mandatario, según detalló Cambio.

El ajuste en la estrategia de comunicación incluyó la reorganización de vocerías y una mayor insistencia en los logros considerados prioritarios por el Ejecutivo. Este enfoque respondió a la necesidad de enfrentar los efectos de controversias públicas y episodios críticos, como la crisis del sistema de salud, que tuvo hechos notorios durante las semanas previas, incluyendo el fallecimiento de una ciudadana en una sede de la Nueva EPS en Cúcuta.

Las decisiones en materia de políticas públicas, como el aumento del 23% en el salario mínimo, figuraron entre las medidas que acompañaron la evolución de la imagen presidencial, de acuerdo con el análisis de la encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) para Cambio. El sondeo reflejó que, pese a los desafíos políticos y sociales, Petro mantuvo una base sólida de respaldo entre los consultados.

Las decisiones en materia de políticas públicas, como el aumento del 23% en el salario mínimo, figuraron entre las medidas que acompañaron la evolución de la imagen presidencial - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

Encuesta Invamer

La más reciente encuesta de Invamer, divulgada el 25 de febrero y solicitada por Noticias Caracol y Blu Radio, señala un repunte importante en la popularidad de Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Los resultados del estudio muestran que el apoyo a Petro incrementó en más de 11 puntos porcentuales respecto a los datos registrados en noviembre de 2025, situándose cerca del 50% de aprobación cuando restan poco más de cinco meses para finalizar su gestión.

Según la encuesta, en febrero la aceptación del mandatario llegó a 49,1%, una cifra superior al 38% reportado en noviembre. Este nivel no se veía desde finales de 2022, periodo en el que la aprobación presidencial alcanzó el 50%.

El aumento en la percepción favorable hacia el presidente se relaciona con algunas medidas tomadas recientemente por el Gobierno, entre ellas la reducción del precio de la gasolina y el ajuste del salario mínimo en un 23,7%. Otro hecho que generó repercusión fue la reunión de Petro con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, episodio resaltado por Blu Radio.

A pesar de estos indicadores, persisten cuestionamientos sobre la transparencia del sistema electoral y se mantienen disputas entre el Ejecutivo y las altas cortes del país.

En un breve mensaje, el presidente Gustavo Petro resaltó los resultados y afirmó que en Colombia son mayoría - crédito captura de pantalla

El estudio también evidenció cambios en la visión sobre la situación nacional. En la actualidad, el 45% de los encuestados considera que Colombia va por buen camino, lo que representa un aumento respecto al 34,4% registrado en noviembre. Al mismo tiempo, la proporción de quienes perciben un rumbo equivocado descendió de 59,8% a 48,6%.

El proceso se desarrolló de manera presencial, con la participación de 111 encuestadores y sin compensación para los entrevistados. Todos los formularios fueron revisados y el 10% contó con verificación directa. Además, el sondeo indagó sobre la imagen de figuras políticas nacionales e internacionales, así como la percepción sobre instituciones relevantes del país, entre ellas la Iglesia Católica, el Congreso, la Corte Suprema y las Fuerzas Militares.

