Colombia

ELN anuncia cese el fuego unilateral del 7 al 10 de marzo de 2026 por las elecciones del 8 de marzo

El grupo ELN detalló que la tregua iniciará a las 00:00 horas del 7 de este mes, orientando a sus combatientes a no realizar operaciones militares y reafirmando su respeto por el derecho al voto durante las elecciones legislativas y consultas presidenciales

Guardar
El cese al fuego anunciado
El cese al fuego anunciado por el ELN se extenderá tres días, en un intento de garantizar la libre participación ciudadana en las votaciones del 8 de marzo. - crédito EFE/Christian Escobar Mora

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó este 1 de marzo de 2026 un cese al fuego unilateral con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales que se celebrarán el próximo 8 de marzo de 2026 en Colombia. La organización insurgente publicó un comunicado en el que detalla los alcances de la medida y reafirma su postura frente al proceso electoral.

En el texto, difundido a través de su portal digital ELN Voces, la guerrilla afirmó: “El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral, realizando un cese el fuego unilateral durante la jornada del 8 de marzo. Por otro lado, aclaramos que no es política del ELN amenazar ni atentar contra candidatos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comunicado especifica que la tregua iniciará a las 00:00 horas del 7 de marzo y finalizará a las 00:00 horas del 10 de marzo de 2026, ampliando así la medida que inicialmente solo se había previsto para el día de las elecciones.

Además, la Dirección Nacional del ELN orientó a toda su fuerza combatiente a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado durante este periodo, reafirmando la intención de permitir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto sin interferencias.

La organización insurgente anunció que
La organización insurgente anunció que durante la jornada electoral sus combatientes no realizarán ataques. - ELN

Postura del ELN sobre las elecciones

El grupo insurgente aprovechó su comunicado del pasado lunes 23 de febrero para expresar su escepticismo frente al proceso electoral, afirmando que: “Durante los procesos electorales de los últimos cuatro gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”.

El ELN criticó a los partidos tradicionales por generar un escenario donde “todo vale” y responsabilizar al grupo de supuestos intentos de afectar la libertad del voto. En palabras de la guerrilla: “Les aclaramos que el ELN no es quien controla u orienta los órganos e instituciones del sistema electoral, así como tampoco los escrutinios de los votos”.

La organización también reiteró su propuesta de un ‘Acuerdo Nacional’, abierto a discusión con todos los sectores de la sociedad, incluyendo al próximo presidente y al nuevo Congreso, con el objetivo de construir soluciones estructurales basadas en democracia, soberanía, equidad y justicia social.

Los ciudadanos podrán ejercer su
Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto con libertad durante las elecciones legislativas y consultas presidenciales. - crédito Colprensa

Críticas a la política de ‘Paz Total’

En el comunicado del pasado lunes, el ELN criticó la política de ‘Paz Total’ impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, calificándola como un “fracaso” y señalando que está vinculada a un plan contrainsurgente coordinado con Estados Unidos, el Gobierno y bandas paramilitares, que afectaría a la población y a la propia organización armada.

Contexto electoral y de seguridad

Las elecciones de 2026 se desarrollan en un contexto de alta violencia política, marcada por atentados, secuestros y amenazas a candidatos y dirigentes. La Defensoría del Pueblo alertó que el ELN sigue siendo una “fuente de amenaza”, especialmente en zonas rurales con baja presencia del Estado. Durante el periodo preelectoral se registraron 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos, según el organismo.

En este marco, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hizo un llamado a los grupos armados para garantizar elecciones libres y seguras. Entre los señalados están el Clan del Golfo y facciones disidentes de las FARC, además del ELN.

El ELN reiteró su política
El ELN reiteró su política de cese al fuego durante los comicios y pidió que la jornada electoral se desarrolle sin violencia ni obstáculos. - crédito AFP

Antecedentes de ceses al fuego

No es la primera vez que el ELN declara treguas unilaterales durante procesos electorales. Según la organización, estas medidas buscan garantizar el libre ejercicio del voto del pueblo colombiano y se han repetido durante los últimos cuatro gobiernos. La guerrilla también ha implementado treguas en festividades como Navidad y fin de año.

Temas Relacionados

ELNcese al fuegotregua electoral ELNGustavo Petroseguridad electoralgrupos armadosElecciones 2026Elecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Sismo de magnitud 5.3 se sintió en Norte de Santander

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Sismo de magnitud 5.3 se

Los números ganadores de la Lotería de Boyacá de este sábado 28 de febrero de 2026

Cada semana se realiza un sorteo en dónde están en juego varios millones de pesos

Los números ganadores de la

Elecciones 2026 en Antioquia: Centro Democrático y Creemos buscan reconfigurar los 17 escaños de la Cámara

Solo ocho de los congresistas actuales buscan la reelección, y las encuestas muestran un electorado inclinado hacia la derecha, lo que podría generar cambios importantes en la representación del departamento

Elecciones 2026 en Antioquia: Centro

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay I-2026 tras las victorias de América, Junior y Bucaramanga en la fecha 9

Internacional de Bogotá sigue como líder, aunque la diferencia de puntos entre los principales clubes se mantiene estrecha de cara a los próximos encuentros

Así quedó la tabla de

Alertan a Petro y Ecopetrol por posible entrega de campos Tisquirama y San Roque a la cuestionada Gran Tierra Energy

La Fundación Pensarte solicitó a la alta dirección del Estado aplicar un “deber especial de diligencia” antes de formalizar cualquier contrato relacionado con estos activos estratégicos

Alertan a Petro y Ecopetrol
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Eduardo Zapateiro arremetió contra el

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Lucien Laviscount: la

Shakira y Lucien Laviscount: la verdad detrás de las fotos virales y los rumores de romance

Jenny López compartió la preocupación que vive junto a Jhonny Rivera tras su boda: “Quedé con un dolor horrible”

Shakira subió a Beéle a cantar ‘Hips Don’t Lie’ en vivo y pusieron a delirar a los asistentes: “Pedazo de artista”

‘Sábados Felices’ quedó nuevamente en la mira por sus recientes movimientos: “Suavizan los titulares”

Gorillaz, J Balvin, Paola Jara, Kei Linch y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Así quedó la tabla de

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay I-2026 tras las victorias de América, Junior y Bucaramanga en la fecha 9

El colombiano Javier ‘Blair’ Reyes hizo historia en la UFC al conseguir un KO técnico en su debut

“El VAR ha hecho deshonesto al jugador de fútbol”, fuerte crítica de Gerardo Bedoya al videoarbitraje en la Liga BetPlay

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Argentina la goleó 3-0

La selección Colombia logró finalmente la clasificación al Mundial Femenino Sub20: Brasil le dio la mano