ELN anuncia cese el fuego unilateral del 7 al 10 de marzo de 2026 por las elecciones del 8 de marzo

El cese al fuego anunciado por el ELN se extenderá tres días, en un intento de garantizar la libre participación ciudadana en las votaciones del 8 de marzo. - crédito EFE/Christian Escobar Mora

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó este 1 de marzo de 2026 un cese al fuego unilateral con motivo de las elecciones legislativas y consultas presidenciales que se celebrarán el próximo 8 de marzo de 2026 en Colombia. La organización insurgente publicó un comunicado en el que detalla los alcances de la medida y reafirma su postura frente al proceso electoral.

En el texto, difundido a través de su portal digital ELN Voces, la guerrilla afirmó: “El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral, realizando un cese el fuego unilateral durante la jornada del 8 de marzo. Por otro lado, aclaramos que no es política del ELN amenazar ni atentar contra candidatos”.

El comunicado especifica que la tregua iniciará a las 00:00 horas del 7 de marzo y finalizará a las 00:00 horas del 10 de marzo de 2026, ampliando así la medida que inicialmente solo se había previsto para el día de las elecciones.

Además, la Dirección Nacional del ELN orientó a toda su fuerza combatiente a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado durante este periodo, reafirmando la intención de permitir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto sin interferencias.

La organización insurgente anunció que durante la jornada electoral sus combatientes no realizarán ataques. - ELN

Postura del ELN sobre las elecciones

El grupo insurgente aprovechó su comunicado del pasado lunes 23 de febrero para expresar su escepticismo frente al proceso electoral, afirmando que: “Durante los procesos electorales de los últimos cuatro gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad”.

El ELN criticó a los partidos tradicionales por generar un escenario donde “todo vale” y responsabilizar al grupo de supuestos intentos de afectar la libertad del voto. En palabras de la guerrilla: “Les aclaramos que el ELN no es quien controla u orienta los órganos e instituciones del sistema electoral, así como tampoco los escrutinios de los votos”.

La organización también reiteró su propuesta de un ‘Acuerdo Nacional’, abierto a discusión con todos los sectores de la sociedad, incluyendo al próximo presidente y al nuevo Congreso, con el objetivo de construir soluciones estructurales basadas en democracia, soberanía, equidad y justicia social.

Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto con libertad durante las elecciones legislativas y consultas presidenciales. - crédito Colprensa

Críticas a la política de ‘Paz Total’

En el comunicado del pasado lunes, el ELN criticó la política de ‘Paz Total’ impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, calificándola como un “fracaso” y señalando que está vinculada a un plan contrainsurgente coordinado con Estados Unidos, el Gobierno y bandas paramilitares, que afectaría a la población y a la propia organización armada.

Contexto electoral y de seguridad

Las elecciones de 2026 se desarrollan en un contexto de alta violencia política, marcada por atentados, secuestros y amenazas a candidatos y dirigentes. La Defensoría del Pueblo alertó que el ELN sigue siendo una “fuente de amenaza”, especialmente en zonas rurales con baja presencia del Estado. Durante el periodo preelectoral se registraron 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos, según el organismo.

En este marco, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hizo un llamado a los grupos armados para garantizar elecciones libres y seguras. Entre los señalados están el Clan del Golfo y facciones disidentes de las FARC, además del ELN.

El ELN reiteró su política de cese al fuego durante los comicios y pidió que la jornada electoral se desarrolle sin violencia ni obstáculos. - crédito AFP

Antecedentes de ceses al fuego

No es la primera vez que el ELN declara treguas unilaterales durante procesos electorales. Según la organización, estas medidas buscan garantizar el libre ejercicio del voto del pueblo colombiano y se han repetido durante los últimos cuatro gobiernos. La guerrilla también ha implementado treguas en festividades como Navidad y fin de año.