Delincuentes drogaron y robaron a funcionario de Presidencia: intentaron extorsionar a su familia

Infobae Colombia habló con la esposa de la víctima, quien denunció que la familia ha recibido llamadas de extorsión desde varios números. El afectado permanece en un centro asistencial de la capital

Miguel Ángel Castro desapareció en
Miguel Ángel Castro desapareció en la localidad de Teusaquillo. Fue drogado y le hurtaron sus pertenencias - crédito @Jomary_O/X y Google Maps

En la mañana del sábado 28 de febrero de 2026, la ciudadana Paula Malagón reportó la desaparición de su esposo, Miguel Ángel Castro, funcionario de la Casa de Nariño. Su último rastro se registró en la noche del viernes 27 de febrero, después de asistir a una reunión.

Castro fue visto por última vez cerca de la medianoche en la carrera 21 con calle 33A, en el centro de la localidad de Teusaquillo. Según dijeron los voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá a este medio, poco después el funcionario llegó por sus propios medios a un establecimiento donde un grupo de hombres le suministró benzodiacepina.

Las autoridades informaron que, aunque no se trató de un “paseo millonario”, a la víctima le robaron su vehículo y sus pertenencias. Al parecer, fue abandonado en el lugar.

Según relató Malagón, en diálogo con Infobae Colombia, Miguel Ángel Castro apareció en un centro asistencial, bajo el efecto de las sustancias psicotrópicas, sin saber qué fue lo que sucedió.

Según el testimonio de la esposa, ella se percató de que algo ocurría con su marido al recibir llamadas de distintos números, cuyos interlocutores afirmaron tener a Castro en su poder.

“Apareció, pero me extorsionaron. No sabemos qué pasó con sus cosas, su moto, su celular. Recibimos notificaciones de movimientos en la cuenta y a mí me llamaron para extorsionarme. Me pidieron lo que yo tuviera de dinero”, relató.

Los extorsionistas le aseguraron que su esposo pertenecía a bandas criminales y que supuestamente tenía vínculos con “gente peligrosa”. Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el Gaula tomó contacto con la víctima, quien rendirá testimonio el domingo 1 de marzo de 2026.

