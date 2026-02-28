Millones de afiliados podrían cambiar de EPS por el Decreto 0182: así puede saber si usted será trasladado y a cuál entidad

Nueva EPS sería la principal receptora de usuarios tras el reordenamiento territorial del aseguramiento en salud, de acuerdo con los cálculos divulgados por el medio - crédito Nueva EPS

La expedición del Decreto 0182 de 2026 por parte del Ministerio de Salud activó el mayor reordenamiento reciente del aseguramiento en Colombia. Aunque la norma no incluye cifras concretas, un análisis a partir de cálculos realizados con base en las nuevas reglas territoriales y poblacionales, proyecta que cerca de 6,5 millones de afiliados serían redistribuidos entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Esto significa que, si usted está afiliado a una determinada EPS, podría ser trasladado automáticamente a otra, sin que medie inicialmente una decisión personal. El cambio no implica pérdida de cobertura, pero sí una modificación en la aseguradora encargada de gestionar su atención.

La gran beneficiada del proceso sería Nueva EPS. Según el análisis publicado por el medio El Tiempo, esta entidad parte de una población de 11.580.267 usuarios en enero y no cede afiliados, pero recibe 2’618.804 adicionales. Con ello, alcanzaría una población final de 14’199.071 personas, un crecimiento del 22,6 %, consolidándose como la mayor aseguradora del país.

El traslado de afiliados no es opcional en la primera fase. El decreto establece que, cuando una EPS no cumpla los nuevos criterios de participación territorial o supere los límites establecidos por municipio, sus afiliados serán asignados a las entidades que continúen operando en ese territorio. Solo después de 60 días, los usuarios podrán ejercer el derecho a la libre escogencia y trasladarse a otra EPS habilitada en su municipio.

La redistribución proyectada a partir del Decreto 0182 de 2026 movería cerca de 6,5 millones de afiliados entre EPS, según un análisis publicado por El Tiempo.- crédito Famisanar y Luisa Gonzalez/REUTERS

En el otro extremo del reordenamiento aparecen las entidades que más población perderían. Sanitas cedería 1’269.760 afiliados y recibiría 707.121, para un saldo negativo de 562.639 usuarios, lo que equivale a una reducción del 9,4 %. Su población final quedaría en 5.431.143 personas.

Coosalud registraría la mayor pérdida neta: cede 1’014.563 afiliados y apenas recibe 35.199, para un saldo negativo de 979.364 usuarios. Asmet Salud tendría uno de los mayores impactos relativos: perdería 867.527 afiliados netos y quedaría con 717.228, lo que representa una reducción del 54,7 %. También se destacan las caídas proyectadas para Famisanar (-741.504; -28,4 %) y Emssanar (-356.571; -21,3 %).

Además de Nueva EPS, otras aseguradoras mostrarían crecimiento. Mutual Ser sumaría 425.360 afiliados netos y llegaría a 3.115.158 usuarios (+15,8 %). S.O.S. incrementaría su población en 298.973 afiliados (+40,3 %) y Comfenalco Valle agregaría 126.978 (+43 %). También tendrían saldos positivos Cajacopi, Savia Salud, Compensar y Familiar de Colombia, entre otras.

El cambio no implica pérdida de cobertura, pero sí el traslado automático de afiliados a otra aseguradora si su EPS no cumple los nuevos criterios territoriales - crédito Colsubsidio y Nueva EPS

En términos globales, el sistema no aumenta ni disminuye su tamaño: el total de afiliados se mantiene en 52,3 millones de personas. Los 6,5 millones que ceden unas EPS son exactamente los mismos que reciben otras. El cambio, por tanto, no es de cobertura, sino de concentración.

Uno de los puntos que ha generado mayor debate es que una parte significativa de los afiliados trasladados terminaría en EPS que actualmente están bajo intervención estatal. Entre ellas figuran Nueva EPS, Famisanar, S.O.S., Emssanar, Asmet Salud, Coosalud, Savia Salud y Capresoca. Varias de estas entidades aparecen, además, entre las que más afiliados recibirían netos en el proceso.

Varias de las EPS que recibirían más usuarios en el proceso se encuentran actualmente bajo intervención estatal, lo que ha generado debate en el sector salud- crédito @MinSaludCol/X

El crecimiento proyectado para Nueva EPS ocurre en medio de cuestionamientos sobre su situación financiera y operativa. De acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República citadas por distintos actores del sector, la deuda de la entidad aumentó de 5,42 billones de pesos en diciembre de 2022 a 21,37 billones en marzo de 2025, mientras su patrimonio pasó de un saldo positivo a uno negativo en ese mismo periodo.

Por ahora, el traslado no es inmediato. La Superintendencia de Salud deberá actualizar el ámbito territorial de cada EPS y, posteriormente, el Ministerio y la Adres realizarán la asignación formal de afiliados. Solo cuando ese proceso se concrete, cada usuario sabrá oficialmente si permanecerá en su actual EPS o será trasladado a otra.