María Fernanda Cabal cuestionó cifras de desempleo por las que Petro ‘sacó pecho’: “Manipulan, mienten y ocultan verdades”

Luego de que se conocieron la cifras oficiales de desempleo en Colombia por parte del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) a mediados de febrero de 2026, la senadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda cabal, le pidió una explicación al mandatario Gustavo Petro, luego de que se precisó en el informe que más de 11 millones de personas ocupadas devengan menos del salario mínimo.

Cabal compartió en un mensaje por medio de su cuenta de X la mañana del sábado 28 de febrero de 2026 acompañado de una imagen de otra publicación que hizo Petro en la misma red social, pero el día anterior (27 de febrero).

En la imagen, el jefe de Estado dejó un mensaje junto a una tabla estadística que muestra la tasa de desocupación para enero de 2026. El gráfico compara ese indicador con el mismo mes desde 2001 y destaca el valor registrado durante cada administración, incluidos los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.

El mandatario afirmó que, según sus propios datos, se han alcanzado cifras favorables: “Con salario vital, tenemos la tasa de desocupación más baja del siglo en enero de este año”.

En el mismo mensaje, Petro advirtió a “los asesores económicos del Banco de la República”, agregó la publicación, y les dijo que “deben revisar su teoría económica”.

Por tal motivo, la congresista del Centro Democrático señaló en su réplica al mandatario: “¿Dónde está el dato de empleo informal? Explíquele al país ¿por qué pasamos en 2024 de 3,7 millones de colombianos ganando el mínimo a 2,4 en 2025?”.

La reacción de la senadora Cabal terminó con una seria acusación: “Manipulan cifras, mienten y ocultan verdades”.

Los informes oficiales por parte del Dane señalaron que más de 11 millones de trabajadores en Colombia reciben hoy ingresos inferiores al salario mínimo legal (que subió 23,7% y corresponde a $2′000.000), una cifra inédita que revela la magnitud de la precarización laboral y anticipa riesgos severos para la estabilidad social y económica del país.

A pesar de que el salario mínimo experimentó un aumento, el ajuste no ha logrado mejorar el panorama general: el número de ocupados con ingresos por debajo de este umbral creció en 1,2 millones en el último año, según cifras oficiales del Dane publicadas por La República.

El salario mínimo como techo y no como base: un fenómeno en reversa

De acuerdo con el Dane, en octubre de 2024, 3,7 millones de personas ganaban exactamente el salario mínimo. Doce meses después, ese grupo se redujo a 2,4 millones. Sin embargo, esta disminución no representó un ascenso en la pirámide salarial, sino el traslado de trabajadores a la franja inferior. Así, quienes ganan menos del mínimo pasaron de 10,1 millones a 11,3 millones en solo un año.

Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, interpretó este fenómeno como un síntoma del fracaso regulatorio del salario mínimo.

La especialista explicó al mismo medio que “es una señal de que el mínimo realmente no está actuando como un mínimo, sino como un techo”.

Morad puntualizó que lo anterior “es una muestra adicional de que los colombianos no estamos subiendo en el nivel de ingresos, lo que se traduce en que el mínimo no está cumpliendo su función”.

Más de la mitad del empleo es informal y la brecha persiste tras el aumento salarial

El ajuste del salario mínimo pretendía mejorar el poder adquisitivo, pero, en la práctica, 57% de los ocupados —más de seis de cada diez— siguen en el extremo inferior de la escala salarial.

Para José Ignacio López, presidente de Anif, existe una tensión estructural cuando el salario crece más rápido que la capacidad productiva de las empresas, sobre todo en sectores de baja productividad.

López argumentó: “Si la productividad no aumenta al ritmo suficiente, es muy difícil para las empresas que están en ese umbral cercano a la decisión entre formalidad e informalidad mantener esos contratos laborales con todas las prestaciones”.