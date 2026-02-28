Colombia

Iván Cepeda propone reducir salarios del alto gobierno si llega a la Presidencia

El candidato presidencial Iván Cepeda aseguró que su primera decisión en caso de llegar a la Casa de Nariño sería reducir su salario y el de los altos funcionarios del Gobierno

REUTERS/Luisa Gonzalez
REUTERS/Luisa Gonzalez

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda anunció que, si resulta elegido presidente, firmará como primera medida la reducción de su salario y el de los altos funcionarios del Gobierno, según información obtenida por Semana. El pronunciamiento se realizó durante un evento político en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, en el marco del cierre de campaña del Pacto Histórico.

Durante su intervención pública, Cepeda afirmó que el Gobierno debe dar ejemplo en materia de austeridad y sostuvo que no se pueden exigir sacrificios a la ciudadanía mientras se mantienen privilegios en las altas esferas del poder, citado por Semana. El dirigente aseguró que la reducción salarial sería una señal simbólica y política de compromiso con la situación económica del país.

El anuncio se dio en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia de cara a las elecciones del 8 de marzo, cuando se elegirán los nuevos integrantes del Congreso y se realizarán consultas presidenciales. En ese contexto, el candidato aprovechó el evento para insistir en la necesidad de que el Estado asuma medidas de responsabilidad frente al gasto público.

REUTERS/Nathalia Angarita
REUTERS/Nathalia Angarita

Cepeda explicó que la decisión busca enviar un mensaje político sobre el papel que debe asumir el Gobierno frente a la ciudadanía. En su discurso señaló que el ajuste no debería recaer únicamente en la población, sino que debe comenzar por quienes ocupan cargos de alto nivel dentro de la administración pública.

El candidato también señaló que esta propuesta hace parte de su visión de gobierno y de la forma en la que, según él, se debe ejercer el liderazgo político. Afirmó que la austeridad en el sector público debe reflejarse en acciones concretas y no solo en discursos, especialmente en momentos de debate económico y social.

El anuncio se produce en un escenario electoral marcado por movimientos dentro de las diferentes fuerzas políticas. En días recientes, el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de excluir a Cepeda de la consulta del Frente por la Vida, proceso en el que participan otros aspirantes presidenciales como Roy Barreras y Daniel Quintero.

Ante esa decisión, el senador manifestó que avanzará directamente hacia la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo. En declaraciones públicas, indicó que su proyecto político continuará en campaña y que buscará consolidar el respaldo ciudadano de cara a esa cita electoral.

REUTERS/Nathalia Angarita
REUTERS/Nathalia Angarita

En sus intervenciones, Cepeda también ha señalado que existen sectores políticos que intentan debilitar la propuesta del Pacto Histórico. Según expresó, el crecimiento de esa fuerza política ha generado reacciones y maniobras que, a su juicio, buscan afectar el desarrollo de su candidatura y la de otros aspirantes del movimiento.

El escenario electoral se mantiene activo con diferentes pronunciamientos de los candidatos y decisiones institucionales que han redefinido las estrategias de campaña. Mientras tanto, las distintas colectividades se preparan para la jornada del 8 de marzo, considerada una de las primeras pruebas políticas clave del año.

. REUTERS/Nathalia Angarita
. REUTERS/Nathalia Angarita

Por su parte, el presidente Gustavo Petro manifestó que no participará en ninguna de las consultas presidenciales y que su votación se centrará únicamente en el tarjetón del Congreso. Este anuncio se suma a los movimientos internos dentro del espectro político, en momentos en que se intensifican los mensajes y propuestas de cara a la carrera presidencial.

