Hallaron el cadáver de la niña que cayó con su abuela al río Currulao en Turbo, Antioquia, cuando lo intentaban cruzar

La menor fue hallada por un trabajador de una finca de la zona - crédito JR Padilla Padilla/Facebook

María Elena Ángel Mora, de seis años, era la última víctima por encontrar luego de que ella y su abuela, Nayibe Hernández, cayeran al intentar cruzar el río Currulao en una garrucha artesanal, un medio precario que refleja la falta de inversión en la zona.

El cuerpo de Ángel Mora fue hallado en la tarde del viernes 27 de febrero, tras intensas labores de búsqueda realizadas por organismos de socorro y habitantes de la comunidad.

La información preliminar indicó que un trabajador de la finca Madrigal alertó a las autoridades la ubicación del cuerpo en inmediaciones de este predio, a orillas del río Currulao.

La menor cayó al río y su abuela la intentó rescatar, pero los esfuerzos en vano y las dos aparecieron muertas - crédito Alcaldía de Turbo/Facebook

La menor, integrante de la comunidad indígena La Arenera, cayó al río junto a su abuela de 61 años el martes 24 de febrero, mientras intentaban cruzar el afluente utilizando una garrucha artesanal, un sistema rudimentario de transporte común en áreas rurales ante la ausencia de puentes y vías seguras.

El alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar González, quien acompañó a la familia y supervisó las labores de rescate, relató: “La niña cayó de una garrucha y la abuela se tiró a cogerla”.

Equipos de bomberos y de la Defensa Civil iniciaron la búsqueda tras conocerse el accidente. El cuerpo de la mujer fue hallado primero, mientras que las labores para encontrar a la menor se extendieron por agua y tierra hasta la tarde del viernes 27 de febrero.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, ante el peligro que suponen los caudales crecidos y la falta de infraestructura adecuada en la región.

La adulta mayor y su nieta intentaron cruzar el río Currulao por una garrucha artesanal - crédito Policía de Pereira

“Estamos haciéndole un llamado a la gente que tengamos muchas precauciones, sobre todo con estas crecientes que aparecen de manera repentina y que son difíciles de controlar”, advirtió el alcalde.

También expresó su apoyo a las familias afectadas: “Que Dios bendiga a todas esas familias que hoy siguen sufriendo por la inclemencia del clima, por estas crecientes, y nosotros como autoridad seguimos atentos y alertas ante cualquier situación”.

Continúa la búsqueda de Félix Antonio Torres en el río Carepa tras días de intensa búsqueda

Seis días después del ingreso de Félix Antonio Torres, de 22 años, al río Carepa, en el sector Piedras Blancas, la comunidad y los organismos de socorro mantienen la esperanza de encontrarlo. El joven fue arrastrado por la corriente la madrugada del domingo 22 de febrero, alrededor de las 3:00 a. m., y hasta el momento no ha sido localizado.

El joven de 22 años intentó cruzar el río Carepa y desapareció - crédito Urabá Estéreo Carepa/Facebook

El Cuerpo de Bomberos mantiene las labores de rastreo a lo largo del afluente pese a las dificultades derivadas del terreno y las condiciones del caudal, que se encuentran incrementadas debido a la temporada de lluvias. A la operación se han sumado familiares, amigos y miembros de la comunidad, que permanecen en el área con la expectativa de recibir noticias del hombre.

Las autoridades locales reiteraron que cualquier novedad oficial se comunicará oportunamente, al tiempo que han reforzado los operativos de búsqueda en la subregión. La alerta se mantiene ante el aumento repentino de los afluentes, lo que ha motivado llamados reiterados a la población para evitar el cruce de ríos y quebradas, y para reportar cualquier información que pueda contribuir a la localización del joven desaparecido.