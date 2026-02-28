Colombia

Hallaron el cadáver de la niña que cayó con su abuela al río Currulao en Turbo, Antioquia, cuando lo intentaban cruzar

María Elena Ángel Mora, de la comunidad La Arenera, murió junto a su abuela Nayibe Hernández al caer al afluente mientras usaban una garrucha artesanal para atravesarlo

Guardar
La menor fue hallada por
La menor fue hallada por un trabajador de una finca de la zona - crédito JR Padilla Padilla/Facebook

María Elena Ángel Mora, de seis años, era la última víctima por encontrar luego de que ella y su abuela, Nayibe Hernández, cayeran al intentar cruzar el río Currulao en una garrucha artesanal, un medio precario que refleja la falta de inversión en la zona.

El cuerpo de Ángel Mora fue hallado en la tarde del viernes 27 de febrero, tras intensas labores de búsqueda realizadas por organismos de socorro y habitantes de la comunidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La información preliminar indicó que un trabajador de la finca Madrigal alertó a las autoridades la ubicación del cuerpo en inmediaciones de este predio, a orillas del río Currulao.

La menor cayó al río
La menor cayó al río y su abuela la intentó rescatar, pero los esfuerzos en vano y las dos aparecieron muertas - crédito Alcaldía de Turbo/Facebook

La menor, integrante de la comunidad indígena La Arenera, cayó al río junto a su abuela de 61 años el martes 24 de febrero, mientras intentaban cruzar el afluente utilizando una garrucha artesanal, un sistema rudimentario de transporte común en áreas rurales ante la ausencia de puentes y vías seguras.

El alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar González, quien acompañó a la familia y supervisó las labores de rescate, relató: “La niña cayó de una garrucha y la abuela se tiró a cogerla”.

Equipos de bomberos y de la Defensa Civil iniciaron la búsqueda tras conocerse el accidente. El cuerpo de la mujer fue hallado primero, mientras que las labores para encontrar a la menor se extendieron por agua y tierra hasta la tarde del viernes 27 de febrero.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones durante la temporada de lluvias, ante el peligro que suponen los caudales crecidos y la falta de infraestructura adecuada en la región.

La adulta mayor y su
La adulta mayor y su nieta intentaron cruzar el río Currulao por una garrucha artesanal - crédito Policía de Pereira

“Estamos haciéndole un llamado a la gente que tengamos muchas precauciones, sobre todo con estas crecientes que aparecen de manera repentina y que son difíciles de controlar”, advirtió el alcalde.

También expresó su apoyo a las familias afectadas: “Que Dios bendiga a todas esas familias que hoy siguen sufriendo por la inclemencia del clima, por estas crecientes, y nosotros como autoridad seguimos atentos y alertas ante cualquier situación”.

“Gracias a dios la encontraron que el señor les de mucho fortaleza a esta familia una tragedia muy grande bendiciones”; “Bello angelito que Dios y los ángeles te acojan en su santo reino”; “Un abrazo a la familia muchas fortaleza, Dios sabe el dolor tan inmenso están pasando y paz en sus tumbas 🙏💯 (sic)“, fueron algunas expresiones de apoyo en redes sociales.

Continúa la búsqueda de Félix Antonio Torres en el río Carepa tras días de intensa búsqueda

Seis días después del ingreso de Félix Antonio Torres, de 22 años, al río Carepa, en el sector Piedras Blancas, la comunidad y los organismos de socorro mantienen la esperanza de encontrarlo. El joven fue arrastrado por la corriente la madrugada del domingo 22 de febrero, alrededor de las 3:00 a. m., y hasta el momento no ha sido localizado.

El joven de 22 años
El joven de 22 años intentó cruzar el río Carepa y desapareció - crédito Urabá Estéreo Carepa/Facebook

El Cuerpo de Bomberos mantiene las labores de rastreo a lo largo del afluente pese a las dificultades derivadas del terreno y las condiciones del caudal, que se encuentran incrementadas debido a la temporada de lluvias. A la operación se han sumado familiares, amigos y miembros de la comunidad, que permanecen en el área con la expectativa de recibir noticias del hombre.

Las autoridades locales reiteraron que cualquier novedad oficial se comunicará oportunamente, al tiempo que han reforzado los operativos de búsqueda en la subregión. La alerta se mantiene ante el aumento repentino de los afluentes, lo que ha motivado llamados reiterados a la población para evitar el cruce de ríos y quebradas, y para reportar cualquier información que pueda contribuir a la localización del joven desaparecido.

Temas Relacionados

Río CurrulaoMaría Elena Ángel MoraNayibe HernándezUrabá AntioqueñoDefensa CivilBomberosTurboAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Las dirigidas por Carlos Paniagua jugarán una auténtica final por el cupo a la Copa del Mundo de Polonia 2026 ante la Albiceleste

Colombia vs. Argentina EN VIVO,

Ofensiva contra Irán provoca fuerte cruce de posturas en el país político colombiano, así está el panorama

El ataque en Teherán desató reacciones opuestas en Colombia, desde llamados a la paz y críticas a la escalada, hasta mensajes de apoyo a la intervención de Estados Unidos e Israel

Ofensiva contra Irán provoca fuerte

Petro acusó a la prensa de querer afectar su política de salud por caso de la Nueva EPS: paciente desmintió fallas en la atención

Según una nota periodística, una ciudadana estaría enfrentando graves riesgos en su salud por culpa de la entidad promotora. El presidente compartió una carta de la paciente, en la que asegura que, aunque el sistema es lento, ha cumplido

Petro acusó a la prensa

Ritvales Raíz: la apuesta que promete darle un respiro a la escena de la música electrónica en Medellín

Los íconos internacionales Monolink y Jan Blomqvist llegarán a Medellín para presentar espectáculos innovadores en vivo, acompañados por el talento colombiano en una fiesta que se desmarca de lo habitual en los festivales

Ritvales Raíz: la apuesta que

Médico ‘influencer’ explicó por qué sufrió el infarto Cecilia Quintero, la usuaria de la Nueva EPS que murió esperando la entrega de medicamentos

El caso se presentó el martes 24 de febrero de 2026, cuando la usuaria de 70 años se encontraba junto a decenas de ciudadanos en un dispensario de Cafam en el barrio Los Caobos, en Cúcuta, Norte de Santander

Médico ‘influencer’ explicó por qué
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque del ELN con

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

ENTRETENIMIENTO

Ritvales Raíz: la apuesta que

Ritvales Raíz: la apuesta que promete darle un respiro a la escena de la música electrónica en Medellín

Mejor amigo de Karola Alcendra y Emiro Navarro se defendió de las burlas recibidas por el equipo de Dímelo King

Dani Duke reaccionó a la participación de Sara Uribe en el programa ‘¿Qué ha pa’ dañar?’ y pidió el ingreso formal de la presentadora

Nicolás Arrieta generó revuelo al aparecer de fiesta con la esposa de Juanda Caribe y hablar de la polémica de infidelidad: “La gente comete errores”

Así quedó la placa definitiva de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’: este podría ser el próximo eliminado

Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO,

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Rival de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 no asistiría por el conflicto de Estados Unidos e Irán: esta es la situación

El fútbol colombiano tendrá nuevas reglas en el segundo semestre de 2026: estas serán las normas en los partidos

La selección Colombia de baloncesto superó a Chile en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027

Bayern Múnich de Luis Díaz ganó un partidazo en el Signal Iduna Park por el clásico de Alemania: 3-2 ante Borussia Dortmund por la fecha 24 de la Bundesliga