El desempleo parece bajar, pero la calidad del empleo es peor: incremento del mínimo sería una de las causas, dicen bancarios

Luego de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó las nuevas cifras sobre el empleo en Colombia, con datos actualizados hasta enero de 2026, se evidenció una disminución importante en tasa de desocupación, con respecto al año anterior.

Según el Dane, para enero del año en curso, “la tasa de desocupación del total nacional fue 10,9%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 11,6%. La tasa global de participación se ubicó en 63,6%, en tanto que en enero de 2025 fue 64,1%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 56,7%, siendo similar a la registrada en el mismo mes del año anterior”.

Sin embargo, aunque las cifras parecen mostrar resultados positivos, el sector bancario considera otras variables que argumentan que, en contraposición, en Colombia se está experimentando una desaceleración en la creación de puestos de trabajo y un incremento en la tasa de desempleo ajustada estacionalmente en las principales ciudades.

De acuerdo con un análisis del equipo económico de Davibank, liderado por la economista Jackeline Piraján, si bien la tasa de desempleo nacional alcanzó 10,9%, en las trece principales ciudades la cifra se situó en 10,6%.

Ambas tasas muestran una mejora si se comparan con los registros de un año atrás, pero al ajustar los datos por estacionalidad, la tendencia cambia. Según el análisis, al comparar enero de 2026 con diciembre de 2025, la tasa de desempleo en las principales ciudades aumentó de 8,1% a 8,6%, mientras que en el total nacional el incremento fue de 8,4% a 8,5%.

A partir de esa perspectiva, el sector bancario alertó sobre una “ralentización” en la generación de nuevos empleos.

Es decir, pese a que durante enero de 2026, se crearon aproximadamente 324.000 puestos de trabajo, esta cifra es plenamente inferior al promedio anual de 740.000 observado en los seis meses previos.

“Eso quiere decir que en enero se crearon cerca de 43% de empleos si se le compara con el ritmo de creación de empleos que tuvimos en el segundo semestre del 2025″, refirieron los voceros del equipo en el análisis, que apuntaron la situación al ajuste en los costos laborales derivados del decreto del salario mínimo vital impulsado por el Gobierno Petro.

Las bajas en la calidad del empleo

Lo que identificaron los analistas es que del total de los puestos de trabajo creados, aproximadamente el 78% correspondió a trabajadores por cuenta propia; es decir, emprendedores. En ese sentido, lo que sugirieron fue un deterioro en la calidad de los empleos, especialmente en el sector privado.

Además, el nivel de informalidad se mantuvo elevado, con una tasa en torno al 55%, que es un indicador obvio de que más de la mitad de los trabajadores en Colombia desarrollan actividades fuera de la formalidad laboral.

Sin embargo, el equipo económico anunció que este indicador seguirá bajo observación en los próximos meses para analizar el impacto de los cambios en la política salarial.

Informaron que dicha situación laboral se ajusta a las previsiones del Banco de la República, que anticipó un posible deterioro derivado del incremento del salario mínimo.

Por eso, las perspectivas apuntan a que el banco central continuará con la política de aumento de tasas de interés, con una posible subida de 1% en marzo y nuevas alzas hasta alcanzar un nivel del 12%.

Los sectores más golpeados

Los analistas explicaron que esta desaceleración estaría rodeada de “una pintura bastante diversa”, debido a que los principales generadores de empleo fueron el sector público, educación, defensa y salud, con 174.000 nuevos empleos en comparación con el año anterior.

Informaron, pese a las cifras negativas, que las actividades profesionales aportaron 155.000 puestos, asociadas en parte al ciclo electoral de 2026, y el sector manufacturero, que generó 134.000 empleos, vinculado a la demanda interna. Estas áreas compensaron la caída en otros segmentos, indicaron.

No obstante, en la otra cara de la moneda, el sector servicios experimentó retrocesos, principalmente en comercio, que eliminó 149.000 empleos; alojamiento y servicios de comida, con una reducción de 109.000; servicios públicos, con 69.000; y actividades artísticas, con 41.000.

En el informe se adujo que estas actividades habían mostrado saldos positivos a finales de 2025, pero el cambio de tendencia en enero requiere seguimiento para evaluar si se vincula directamente al incremento de los costos laborales.