Concejal denuncia grabación de contenido para adultos en estación de Metrolínea en Bucaramanga: la compañía se pronunció

La actriz Alejandra Palacios es quien aparece en la grabación erótica que compartió el cabildante, y que denunció la situación en una de la estaciones - crédito captura de pantalla Pornhub/sitio web | @DiegoALozada/X

Un caso denunciado por el concejal de Bucaramanga Diego Lozada a través de su cuenta de X generó polémica en la capital de Santander, al señalar que una estación del sistema de transporte Metrolínea habría sido utilizada para la grabación de un video pornográfico.

Minutos después de las 6:00 a. m. del sábado 28 de febrero de 2026, Lozada publicó: “Lo que faltaba: ya no es solo un lugar propicio para el atraco, ni para que el habitante de calle pase la noche”.

El concejal añadió: “Ahora son locaciones donde graban contenido para adultos. En esto se convirtió @Metrolinea”.

Al final de su publicación, el concejal le lanzó un dardo al actual gerente de la compañía, Emiro Castro Meza. “¿Será que, como no funcionó el negocio de alquilar buses de Medellín, ahora van a incursionar en la industria del cine para adultos? ¿Cuánto más se van a hacer los pingos? @EMIRATOJOSE", cierra el mensaje de Lozada.

El concejal Diego Daza hizo la denuncia la mañana del sábado 28 de febrero de 2026 - crédito @DiegoALozada/X

A través de varias capturas de pantalla que muestran a una mujer con poca ropa junto a un hombre que aparenta ser uno de los guardas de seguridad de la estación de Metrolínea, el concejal calificó como “politiquería” la acción de quienes, según él, “dijeron que alquilando buses y con estaciones destruidas iban a movilizar a la gente”.

Al final de su mensaje, y en un comentario adicional, Lozada agregó: “Por ahora le preguntaremos al gerente si cobraron arriendo para el video o si el vigilante hacía parte del esquema de seguridad de las estaciones. Uno nunca sabe...”

La respuesta oficial por parte de Metrolínea

Por medio de un comunicado emitido minutos antes del mediodía del mismo sábado 28 de febrero de 2026, Metrolínea se refirió a este episodio que denunció el concejal Lozada.

“Desde Metrolínea S.A. rechazamos de manera categórica los hechos que han circulado recientemente en redes sociales, relacionados con la grabación y difusión de un video con contenido inapropiado en una estación del sistema que se encuentra fuera de operación y sin servicio al público desde hace varios años”, recalca al comienzo de su respuesta la compañía.

Metrolínea se refirió a la denuncia que señaló el concejal Diego Lozada - crédito @Metrolinea/X

Sobre el video cuyas capturas de pantalla difundió el cabildante bumangués, se puntualizó que “dichas conductas no ocurrieron en una estación activa del sistema, ni durante la prestación del servicio de transporte masivo”.

Todo se trató de “una infraestructura abandonada operativamente, que ha sido objeto reiterado de ocupación indebida, vandalismo, consumo de sustancias psicoactivas y otros comportamientos contrarios a la ley”, detalló en el documento oficial Metrolínea, que afirmó además que esta situación se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes “en múltiples ocasiones”.

Sobre el por qué se vienen presentando estos casos, desde la entidad se explicó que “lamentablemente, la ausencia de vigilancia permanente y de acompañamiento efectivo por parte de algunos entes territoriales, responsables del control del espacio público y de la seguridad ciudadana, ha facilitado este tipo de hechos que hoy generan indignación y preocupación colectiva”.

Por todo lo anterior, desde Metrolínea “como Ente Gestor”, señala el documento, “no cuenta con facultades de Policía ni con fuerza coercitiva, por lo que su capacidad de acción depende necesariamente del respaldo institucional y de la presencia de la fuerza pública”, expone el comunicado.

El mismo sábado 28 de febrero de 2026 que se conoció la denuncia, Metrolínea compartió el comunicado oficial refiriéndose al episodio del video para adultos - crédito @Metrolinea/X

Al final, desde Metrolínea se calificó lo ocurrido como “preocupante”, y de paso le dejaron una respuesta concreta al concejal que puso en evidencia todo.

“En lugar de unir esfuerzos para enfrentar una problemática estructural de seguridad y protección de lo público, algunos sectores pretendan instrumentalizar políticamente estos hechos, desviando la atención de la verdadera discusión: la urgente necesidad de una acción articulada entre municipios, autoridades de seguridad y ciudadanía para recuperar y proteger la infraestructura del sistema”, cierra el comunicado.

Infobae Colombia confirmó que el video fue publicado en varios portales de pornografía desde hace tres días (el 25 de febrero de 2026) y la actriz que protagoniza la grabación es la colombiana Alejandra Palacios.