Asistentes de evento político sufrieron de una intoxicación tras recibir platos de lechona en mal estado, en Villavicencio

Un presunto caso de intoxicación alimentaria en al menos 40 personas se presentó en la ciudad de Villavicencio, Meta, luego de un evento político, al parecer, impulsado por el diputado Héctor Fabio Vélez, conocido como “Mariachi”.

De acuerdo con información confirmada por la Secretaría de Salud de Villavicencio a través de medios locales, la situación se presentó tras el consumo de alimentos servidos en la reunión realizada para presentar al equipo político del legislador, así como al senador Hernán Andrade y al candidato a la Cámara de Representantes Darwin Castellanos.

El evento, que congregó a simpatizantes y figuras políticas locales fue organizado por el equipo de Vélez con el objetivo de respaldar las aspiraciones y promover el trabajo conjunto con Andrade y Castellanos.

Sin embargo, entre 30 y 40 personas debieron acudir a centros de atención médica en los hospitales El Recreo, La Esperanza y Porfía luego de presentar síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria.

Una de las personas afectadas relató, en diálogo con el diario Vive el Meta, que el plato de lechona “se veía un poco baboso, pero no tenía mal olor, por eso nos lo comimos”. El testimonio fue citado por la autoridad sanitaria local, que desde el primer momento desplegó equipos de epidemiólogos para investigar las posibles causas del incidente y revisar las historias clínicas de los pacientes involucrados.

En las redes sociales, los usuarios aseguraron que, en efecto, la preparación no estaba en óptimas condiciones, pero fue repartida, incluso, en menores de edad que no eran parte del evento político.

“Una irresponsabilidad terrible: menores de edad llegaron al puesto de salud con intoxicación y deshidratación, además conociendo el mal estado de la lechona, de paso dándole a personas que no estaban en el evento, a menores de edad que cumplían con sus horarios de entrenamiento, tuvimos que remitirlos a los puestos de salud y a la clínica, por falta de conciencia de las personas y los mismos representantes de las campañas. Inconscientes, para las personas que asisten a ese tipo de campañas que sean consientes y dejen el hambre, que ese tipo de gente es beneficiosa para ganar una campaña”, escribió una testigo de los hechos en su cuenta de Facebook.

Por su parte, voceros del equipo de Darwin Castellanos precisó que su participación en la actividad fue exclusivamente como invitados. “Nuestra presencia obedeció a una intervención al inicio del evento y no tuvimos ningún conocimiento ni responsabilidad sobre los alimentos ofrecidos, ya que la organización no estaba a nuestro cargo”, aclararon a los medios locales.

A su vez, la investigación epidemiológica avanza para determinar el origen de la contaminación y establecer responsabilidades. Sierra indicó que las autoridades esperan emitir un boletín oficial con detalles adicionales, mientras los centros asistenciales mantienen en observación a varias de las personas afectadas.

Intoxicación múltiple en Santander con pastillas de clonazepam

Tres estudiantes de la institución educativa Colegio Nacional San José de Guanentá, del municipio de San Gil, Santander, fueron trasladados al Hospital Regional tras perder el conocimiento dentro de un aula, al parecer, por consumo de medicamentos para el sistema nervioso, al parecer, clonazepam.

La situación siguió a otro episodio de la misma naturaleza registrado la semana anterior, el 18 de febrero, cuando cinco alumnas de entre 14 y 16 años fueron trasladadas de urgencia y posteriormente recibieron atención psicológica por las secuelas provocadas.

El consumo de este fármaco, prescrito únicamente bajo fórmula médica, estaría vinculado a un reto viral en redes sociales, según las primeras hipótesis de las autoridades locales. Por esta razón, se convocó a una reunión con el objetivo de definir medidas preventivas.

Según la denuncia de uno de los padres en ese momento, citada por El Espectador, el clonazepam estaría siendo comercializado en el entorno escolar por 3.000 pesos la pastilla y 30.000 pesos el sobre.

En total, ocho adolescentes resultaron afectadas en el transcurso de una semana. Una de ellas, alumna de séptimo grado, de entre 13 y 14 años, y otras dos, fueron remitidas a servicios de salud mental por ansiedad y depresión. Además, una de las estudiantes consumió, sin saberlo, una bebida que contenía el medicamento.