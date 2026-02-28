Alejandro Estrada habría manifestado que todavía piensa en Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo contó Sara Uribe

Alejandro Estrada habría afirmado en ‘La casa de los famosos Colombia’ que extrañaba a su exesposa Nataly Umaña - crédito cortesía RCN

La séptima semana de La casa de los famosos Colombia se acerca a su final y un nuevo participante espera por la decisión del público para conocer su futuro en el reality show del Canal RCN.

En ese contexto se desenvuelve Alejandro Estrada, uno de los participantes más sonados de la tercera temporada debido a su romance con Yuli Ruíz dentro de la casa estudio. El nortesantandereano se encontraba en placa de nominación, pero Alexa Torrex lo salvó y es así que se mantiene una semana más en competencia.

Sin embargo, fuera de la casa estudio su nombre y el de su expareja Nataly Umaña volvieron a quedar en la mira de las redes sociales luego de una sorprendente revelación de Sara Uribe en el programa Buen Día, Colombia.

La presentadora y modelo paisa, que abandonó la competencia en la cuarta semana tras ser la que menos votos obtuvo junto a Marilyn Patiño en la eliminación doble, afirmó que mantuvo una conversación privada en la que Estrada habría expresado que todavía pensaba en su exesposa.

“¿Cómo le parece que él dijo que todavía la piensa, que él podría como que, ahí, retroceder?”, dijo Uribe, dejando boquiabiertos a los presentadores.

Sara Uribe hizo la revelación sobre los comentarios de Estrada acerca de su exesposa - crédito cortesía RCN

Esta frase intensificó la conversación pública sobre el estado emocional del actor. Uribe también dejó en el aire una inquietud que ya generó conversación entre los televidentes: “¿Usted se imagina donde se la lleven a un congelado?“, expresó, haciendo referencia a la actual situación sentimental de Estrada con Yuli Ruíz.

Cabe recordar que la participación de Umaña como invitada en la actual temporada del formato ha sido sugerida, tanto por Uribe como previamente por Yina Calderón, quien expresó su deseo de que Umaña confrontara directamente a Estrada en el programa.

El antecedente del quiebre entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada

El actor envió un mensaje directo al panameño Miguel Melfi - crédito RCN/TikTok

La instancia que los llevó a la ruptura definitiva se remonta a la primera temporada de La casa de los famosos, cuando Nataly Umaña, aún casada con Estrada, protagonizó un romance públicamente comentado con Miguel Melfi, cantante panameño.

Este episodio derivó en la sorpresiva entrada de Estrada –quien previamente cerró sus redes sociales ante los comentarios que recibía producto de lo que sucedía con su esposa— a la casa para confrontar a Umaña y entregarle el anillo de matrimonio, acción que selló la separación.

Ambos actores, tras el mediático quiebre, decidieron seguir caminos independientes. Sin embargo, la supuesta declaración de Estrada reabrió la conversación, especialmente después de que en la dinámica de la “línea de la vida” dentro del show, volviera a hacer referencia a su vínculo con Umaña.

Esta situación llevó a que la tolimense se pronunciara, negando cualquier posibilidad de reconciliación. “Yo nunca le pedí a Alejandro que volviéramos, nunca. De hecho, cuando yo salgo, él me dice ‘mona, esperemos que pase todo esto y volvemos’ y yo le dije ‘¿qué? ¿tú crees que todo lo que hice fue en la casa fue en vano? Fue justamente para liberarme de ti’”, aclaró.

La actriz desmintió la versión del actor y con el que tuvo un romance de años - crédito @rastreandofamosos/IG

Así quedó la placa de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’ para la séptima semana

Con la determinación de Alexa de salvar a Alejandro Estrada, la placa de la séptima semana quedó conformada por siete participantes en riesgo.

Los amenazados son Lorena Altamirano y Juan Palau, nominados por el público; Manuela Gómez y Valentino Lázaro, seleccionados por la casa y con candado; Yuli Ruíz, nominada también por la casa; Tebi Bernal, elegido por Campanita como líder de la semana; y la propia Alexa Torres, quien está en la Placa por una nominación fulminante.

El próximo eliminado de la competencia se conocerá en la emisión del próximo domingo 1 de marzo.