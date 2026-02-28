Colombia

Alejandro Estrada habría manifestado que todavía piensa en Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo contó Sara Uribe

La paisa sorprendió con la revelación de una charla que sostuvo con el actor en la casa estudio, relacionada con una de las historias más sonadas en la historia del formato de telerrealidad

Guardar
Alejandro Estrada habría afirmado en
Alejandro Estrada habría afirmado en ‘La casa de los famosos Colombia’ que extrañaba a su exesposa Nataly Umaña - crédito cortesía RCN

La séptima semana de La casa de los famosos Colombia se acerca a su final y un nuevo participante espera por la decisión del público para conocer su futuro en el reality show del Canal RCN.

En ese contexto se desenvuelve Alejandro Estrada, uno de los participantes más sonados de la tercera temporada debido a su romance con Yuli Ruíz dentro de la casa estudio. El nortesantandereano se encontraba en placa de nominación, pero Alexa Torrex lo salvó y es así que se mantiene una semana más en competencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, fuera de la casa estudio su nombre y el de su expareja Nataly Umaña volvieron a quedar en la mira de las redes sociales luego de una sorprendente revelación de Sara Uribe en el programa Buen Día, Colombia.

La presentadora y modelo paisa, que abandonó la competencia en la cuarta semana tras ser la que menos votos obtuvo junto a Marilyn Patiño en la eliminación doble, afirmó que mantuvo una conversación privada en la que Estrada habría expresado que todavía pensaba en su exesposa.

“¿Cómo le parece que él dijo que todavía la piensa, que él podría como que, ahí, retroceder?”, dijo Uribe, dejando boquiabiertos a los presentadores.

Sara Uribe hizo la revelación
Sara Uribe hizo la revelación sobre los comentarios de Estrada acerca de su exesposa - crédito cortesía RCN

Esta frase intensificó la conversación pública sobre el estado emocional del actor. Uribe también dejó en el aire una inquietud que ya generó conversación entre los televidentes: “¿Usted se imagina donde se la lleven a un congelado?“, expresó, haciendo referencia a la actual situación sentimental de Estrada con Yuli Ruíz.

Cabe recordar que la participación de Umaña como invitada en la actual temporada del formato ha sido sugerida, tanto por Uribe como previamente por Yina Calderón, quien expresó su deseo de que Umaña confrontara directamente a Estrada en el programa.

El antecedente del quiebre entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada

El actor envió un mensaje directo al panameño Miguel Melfi - crédito RCN/TikTok

La instancia que los llevó a la ruptura definitiva se remonta a la primera temporada de La casa de los famosos, cuando Nataly Umaña, aún casada con Estrada, protagonizó un romance públicamente comentado con Miguel Melfi, cantante panameño.

Este episodio derivó en la sorpresiva entrada de Estrada –quien previamente cerró sus redes sociales ante los comentarios que recibía producto de lo que sucedía con su esposa— a la casa para confrontar a Umaña y entregarle el anillo de matrimonio, acción que selló la separación.

Ambos actores, tras el mediático quiebre, decidieron seguir caminos independientes. Sin embargo, la supuesta declaración de Estrada reabrió la conversación, especialmente después de que en la dinámica de la “línea de la vida” dentro del show, volviera a hacer referencia a su vínculo con Umaña.

Esta situación llevó a que la tolimense se pronunciara, negando cualquier posibilidad de reconciliación. “Yo nunca le pedí a Alejandro que volviéramos, nunca. De hecho, cuando yo salgo, él me dice ‘mona, esperemos que pase todo esto y volvemos’ y yo le dije ‘¿qué? ¿tú crees que todo lo que hice fue en la casa fue en vano? Fue justamente para liberarme de ti’”, aclaró.

La actriz desmintió la versión del actor y con el que tuvo un romance de años - crédito @rastreandofamosos/IG

Así quedó la placa de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’ para la séptima semana

Con la determinación de Alexa de salvar a Alejandro Estrada, la placa de la séptima semana quedó conformada por siete participantes en riesgo.

Los amenazados son Lorena Altamirano y Juan Palau, nominados por el público; Manuela Gómez y Valentino Lázaro, seleccionados por la casa y con candado; Yuli Ruíz, nominada también por la casa; Tebi Bernal, elegido por Campanita como líder de la semana; y la propia Alexa Torres, quien está en la Placa por una nominación fulminante.

El próximo eliminado de la competencia se conocerá en la emisión del próximo domingo 1 de marzo.

Temas Relacionados

Alejandro EstradaNataly UmañaSara UribeLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Familia de Kevin Acosta denunciará a Gustavo Petro, al ministro Jaramillo y a la Nueva EPS: “Nadie está por encima de la ley”

El defensor de la familia expuso varios de los argumentos que tiene la familia para exigir la justicia por la muerte del pequeño, que murió a la espera de su tratamiento contra la hemofilia y que además sufrió un accidente

Familia de Kevin Acosta denunciará

Video: así quedó San Juan de Urabá, Antioquia, tras erupción de volcán de lodo; vías agrietadas, sin energía y riesgo hídrico

El fenómeno natural ocasionó daños en caminos rurales, acumulación de lodo y llamas visibles durante la noche, lo que provocó la evacuación de residentes y limitó el acceso a corregimientos cercanos

Video: así quedó San Juan

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: Argentina la goleó 3-0

Las cafeteras no pudieron clasificar al mundial ante la Albiceleste, que la superó con doblete de Mercedes Diz y un tanto de Denise Rojo, dejando a la Tricolor esperando por lo que pase entre Venezuela y Brasil

Humillante cierre de la selección

La Registraduría anunció traslado y cambios en los puntos de votación del 8 de marzo por efectos del frente frío: estas son las modificaciones

Un ajuste logístico fue definido por el ente electoral, en respuesta a las inundaciones ocasionadas y para garantizar entornos adecuados a quienes participarán en los procesos legislativos y de consultas presidenciales

La Registraduría anunció traslado y

Exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres causó indignación por golpear e insultar a un periodista: “Yo se lo advertí”

El exmandatario local, conocido como Jhon Calzones, atacó al comunicador Martín Mesa, por su trabajo periodístico. Comunicadores de Casanare condenaron los hechos

Exalcalde de Yopal Jhon Jairo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violento ataque del ELN con

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

ENTRETENIMIENTO

Ritvales Raíz: la apuesta que

Ritvales Raíz: la apuesta que promete darle un respiro a la escena de la música electrónica en Medellín

Mejor amigo de Karola Alcendra y Emiro Navarro se defendió de las burlas recibidas por el equipo de Dímelo King

Dani Duke reaccionó a la participación de Sara Uribe en el programa ‘¿Qué ha pa’ dañar?’ y pidió el ingreso formal de la presentadora

Nicolás Arrieta generó revuelo al aparecer de fiesta con la esposa de Juanda Caribe y hablar de la polémica de infidelidad: “La gente comete errores”

Así quedó la placa definitiva de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’: este podría ser el próximo eliminado

Deportes

Humillante cierre de la selección

Humillante cierre de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: Argentina la goleó 3-0

Rival de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 no asistiría por el conflicto de Estados Unidos e Irán: esta es la situación

El fútbol colombiano tendrá nuevas reglas en el segundo semestre de 2026: estas serán las normas en los partidos

La selección Colombia de baloncesto superó a Chile en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027

Bayern Múnich de Luis Díaz ganó un partidazo en el Signal Iduna Park por el clásico de Alemania: 3-2 ante Borussia Dortmund por la fecha 24 de la Bundesliga