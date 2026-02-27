Video: un policía recibió violenta pedrada en medio de operativo en Soledad, Atlántico

Así fue como un policía fue agredido con una piedra durante un operativo en el municipio de Soledad, Atlántico

Un uniformado de la Policía Metropolitana de Barranquilla fue víctima de una agresión con una piedra durante un operativo en el municipio de Soledad (Atlántico).

La acción ocurrió en medio de un procedimiento en el que el funcionario recibió el impacto del objeto, lo que puso en riesgo su integridad física.

Ante el ataque directo, el policía utilizó su arma de dotación como mecanismo de defensa personal y para salvaguardar su vida, conforme a los protocolos de reacción institucional. No obstante, hasta ahora no se ha informado en qué parte del cuerpo resultó lesionado.

De acuerdo con los reprotes extraoficiales, el sujeto herido, que presentaba un alto grado de exaltación, fue trasladado de inmediato a la Clínica de los Almendros, cercana al Colegio Fe y Alegría sobre la Avenida Circunvalar, donde recibió atención médica.

Las autoridades abren una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la responsabilidad de los involucrados - crédito Bernardo Sanabria/Facebook

Las autoridades iniciaron un proceso de investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la situación y determinar las eventuales responsabilidades de los implicados. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre el estado de salud del hombre lesionado.

El hecho dejó un amplio debate en redes sociales, debido a que el video del procedimiento fue divulgado ampliamente donde se observa que el uniformado intentó contener al hombre, mientras este lo atacaba con la piedra.

“No apoyo la violencia pero bien hecho, hay mucha gente que no tiene respeto ni por su madre y ahí está el resultado, si no respetan por las buenas lea toca aprender por las malas” ; “Por eso nadie respeta la ley aquí les tiran piedra palos y ellos no pueden defenderse xq los meten preso para mí está bien lo q hice el tombo pa mi está bien” ; “Si no se respeta a la autoridad recojan y vamonos por que a quien se respeta (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

El lesionado fue trasladado de urgencia a la Clínica de los Almendros para recibir atención médica inmediata - crédito Bernardo Sanabria/Facebook

Riña en Puerto Colombia dejó un capturado y cuatro heridos

En el municipio de Puerto Colombia, una violenta riña ocurrida en el barrio Brisas de Puerto dejó, al menos, cuatro personas heridas y un capturado. El enfrentamiento tuvo lugar hacia las 6:15 p. m. del 25 de febrero y se suscitó en inmediaciones de un arroyo, donde las víctimas se encontraban reunidas.

Según la información preliminar, un individuo llegó al lugar preguntando por la venta de marihuana; ante la negativa de los presentes, el sujeto habría extraído un arma de fuego y disparó contra quienes estaban en la zona.

El atacante, tras intentar huir, fue inicialmente evadido por la reacción de varias personas, pero posteriormente interceptado y capturado por la Policía.

Durante el desarrollo de los hechos, un presunto colaborador del agresor, Luis Santiago Palencia Pereira, de 17 años, resultó herido con arma cortopunzante y con objetos contundentes, según el reporte oficial. La rápida intervención de una patrulla evitó que la comunidad continuara con las agresiones.

Una persona fue capturada tras registrarse la violenta riña - crédito Colprensa

Los heridos por arma de fuego fueron identificados como Bernardo Jesús Rúa Macías, de 29 años, apodado como “Morocho”, que recibió cuatro impactos de bala y cuenta con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego e injuria por vías de hecho; Carlos Andrés Torres Corro, de 32 años, alias El Gordo, que sufrió una herida en la cabeza y tiene una anotación por lesiones personales; y José Javier Suárez Miranda, de 23 años, conocido como “El Miura”, herido en la cabeza y el pecho, con antecedentes por porte de estupefacientes.

El capturado fue identificado como Anderson Andrés Sánchez Sanjuan, de 26 años. De acuerdo con las autoridades, Sánchez Sanjuan estaría vinculado a la actividad de cobradiario y tiene anotaciones previas por extorsión y porte de estupefacientes.

Las investigaciones preliminares de la Sijín de la Policía Metropolitana de Barranquilla indican que el enfrentamiento guarda relación con una retaliación por una riña ocurrida el 22 de febrero, desencadenada por la pérdida de un teléfono móvil.

Desde esa fecha, se habrían producido al menos dos enfrentamientos adicionales entre las mismas personas, que, según el funcionario Saúl Leyva, pertenecerían a un grupo delincuencial común, dejando hasta la fecha seis lesionados.