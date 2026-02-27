Karina García habló del final de su amistad con Mariana Zapata: descartó cualquier posibilidad de reconciliación

La modelo y panelista de 'Qué hay pa' dañar' señaló que su antigua amistad quedó resentida luego de la polémica tras conocerse el triángulo amoroso de ambas con Blessd - crédito @quehaypadanaroficial/Instagram

Mientras avanza la séptima semana en La casa de los famosos Colombia, las cosas fuera de la casa estudio siguen generando tensión en las redes sociales, especialmente ahora que Karina García retornó a su rol como panelista de Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos Colombia, programa exclusivo de la aplicación digital del Canal RCN.

La paisa y exparticipante del reality show se ausentó algunos días debido a que se encontraba acompañando a Kris R en Estados Unidos, con motivo de su presencia en los Premios Lo Nuestro 2026 en Miami. Pero todo indica que su viaje le dio energías renovadas, porque nuevamente quedó en boca de las plataformas digitales al recordar su conflicto con Mariana Zapata, una de las participantes de la actual temporada.

Durante el más reciente episodio de Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos Colombia, Karina expuso los motivos por los cuales rompió su relación de amistad con Mariana, decisión que, según declaró, es definitiva y fundada en la serie de desencuentros irreparables que se produjeron durante 2025 entre ambas.

Durante su intervención, Karina respondió en directo a la pregunta de Sara Uribe sobre el estado de su relación con Mariana Zapata y aseguró que nunca retomaría una amistad con quien considera que la defraudó: “No sería amiga de alguien que me traicionó”, señaló de manera contundente.

García aclaró que no alberga resentimientos y recordó los momentos valiosos compartidos, pero afirmó que ahora “lo más sano es la distancia” y el cierre definitivo de este capítulo.

Karina García y Mariana Zapata rompieron su amistad tras la controversia por el triángulo amoros con Blessd y las acusaciones de Mariana de una supuesta campaña en su contra para impedir que ingresara a 'La casa de los famosos' en 2025 - crédito @karinagarciaoficiall y @mariana.zapata13/Instagram

La ruptura pública entre García y Zapata se gestó en medio de controversias que incluyeron al cantante de reguetón Blessd. Por un lado, Yina Calderón acusó a Mariana de involucrarse sentimentalmente con el reguetonero cuando este era novio de Karina. Aunque negó las acusaciones, otras figuras de contenido ratificaron ese hecho.

Inclusive, Sofía Avendaño fue más lejos y afirmó en su día que tanto Mariana como Karina fueron “mozas” del cantante, además de acusar a la propia Karina de planear una campaña de desprestigio para impedir que Mariana ingresara a la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia por votación del público.

Sobre este último punto cabe recordar que Mariana se encontraba en el mismo grupo que La Jesuu, que finalmente fue la elegida para participar bajo este mecanismo.

La situación de Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos Colombia’

Mariana Zapata fue vinculada a rumores de un romance a escondidas con Juanda Caribe en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Mientras tanto, en la casa estudio Mariana continúa en pie de lucha en el reality show en medio de los rumores de un supuesto romance a escondidas con Juanda Caribe, mientras aguarda la realización de una prueba de relevos por equipos. En ella, los participantes deberán completar un circuito siguiendo una pelota y armando una palabra, todo bajo la dificultad añadida de moverse con aletas de buceo.

El equipo que logre el mayor puntaje luego de cinco rondas obtendrá un beneficio especial, todavía por revelarse, cuya naturaleza será anunciada en la gala nocturna de este viernes 27 de febrero a las 8:00 p. m., por RCN.

Por esta semana, Mariana aseguró la salvación y no aparece en la placa de nominados de la semana. En su lugar, estos son los participantes en riesgo de abandonar el formato el próximo domingo 1 de marzo:

Alejandro Estrada (Nominado por Nicolás Arrieta, eliminado de la semana)

Lorena Altamirano (Nominada por el público)

Juan Palau (Nominado por el público)

Manuela Gómez (Nominada por la casa y con candado, por lo que no puede salir de la placa)

Valentino Lázaro (Nominado por la casa)

Yuli Ruíz (Nominado por la casa)

Tebi Bernal (Nominado por Campanita, líder de la semana)