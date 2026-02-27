Importaciones en Colombia enfrentan bloqueos; Analdex responsabilizó al Ministerio de Justicia: “Desborda cualquier margen”

Analdex informó que se está afectando el flujo normal de las operaciones de comercio exterior - crédito Ministerio de Transporte

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) emitió un comunicado en el que alertó sobre un bloqueo en las importaciones debido a la falta de emisión de vistos buenos por parte del Ministerio de Justicia, en la Ventanilla única de Comercio Exterior (Vuce). Según explicó, este estancamiento lleva más de tres meses y amenaza la cadena de suministro en el país al impedir que lleguen insumos clave para sectores esenciales.

“A pesar de que la entidad ha mantenido activos los canales de comunicación, la situación en la práctica sigue estancada, afectando el flujo normal de las operaciones de comercio exterior”, precisó la asociación en la comunicación oficial.

Las consecuencias económicas de esta situación se evidencian en las demoras de contenedores en puerto y en el aumento de los costos en logística por bodegajes. “Los tiempos de respuesta actuales superan el mes, lo que desborda cualquier margen de planificación logística”, explicó la asociación.

Insumos químicos, precursores y mezclas controladas se han visto afectados por la falta de vistos buenos por parte del Ministerio de Justicia - crédito Puerto Antioquia

Además, advirtió que la congestión en la gestión de permisos genera una grave inseguridad jurídica para los importadores, que se exponen a la pérdida de mercancías al no respetarse los tiempos administrativos previstos por la normatividad vigente.

Afectación en la adquisición de insumos

Entre los productos más afectados por la parálisis se encuentran sustancias químicas, precursores y mezclas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, como acoholes y solventes, así como semillas, granos y derivados de cannabis destinados a usos médicos, científicos e industriales.

Según la asociación, la problemática, reportada desde diciembre de 2025, se agravó en enero de 2026 ante la carencia de personal suficiente para tramitar las solicitudes. Pese a que en febrero se incorporaron nuevos funcionarios, el represamiento persiste y los procesos siguen sin solución.

Analdex Colombia pidió al Ministerio de Justicia pasar de la contestación de comunicaciones a la resolución de la problemática - crédito @AnaldexColombia/X

Analdex exigió soluciones inmediatas

La organización aseguró que ha estado en comunicación constante con el Ministerio de Jusitica, pero las respuestas que ha recibido no son suficientes; estas constituyen apenas “un paso necesario” para resolver la probemática. Recalcó que la solución de fondo requiere “trascender el intercambio de comunicaciones” y que los vistos buenos sean gestionados dentro de los límites de tiempo previstos en la normativa.

Se refirió específicamente al artículo 171 del Decreto 2106 de 2019, que establece que las solicitudes deben resolverse en uno o dos días hábiles. “A partir del 2 de enero de 2020, las autoridades participantes en la VUCE deberán resolver las solicitudes de importación del régimen de licencia previa en un término no superior a dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación en la entidad respectiva a través de la VUCE, siempre que el solicitante haya cumplido con el lleno de los requisitos El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (...) deberá aprobar las solicitudes de importación del régimen de licencia previa en un término no superior a un día (1) hábil”, detalla el decreto.

En ese sentido, Analdex pidió que el Ministerio de Justicia supere el trámite administrativo y dé paso a la resolución efectiva de las importaciones pendientes. Además, solicitó la intervención inmediata del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, siendo una entidad articuladora con autoridades de control de la Vuce.

El artículo 171 del Decreto 2106 de 2019 establece el término para resolver las solicitudes en la Ventanilla Única de Comercio Exterior - crédito Decreto 2106 de 2019/Función Pública

Por otro lado, indicó que requiere de la conformación de mesas de trabajo técnicas y permanentes entre las autoridades de control y el sector gremial, con la finalidad de diseñar y ejecutar un plan de choque que contemple el establecimiento de protocolos precisos para el manejo de contingencias en las entidades responsables.

“Reiteramos nuestra disposición para colaborar en estas mesas de trabajo, esperando que la voluntad de diálogo se traduzca, sin más dilaciones, en la normalización de las operaciones de importación que hoy se encuentran en vilo”, concluyó.